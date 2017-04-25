Новость о планируемом введении единого тарифа за проезд во всех бакинских такси вызвала оживленную дискуссию в обществе.

И хотя это пока лишь предложение, и конкретные сроки его реализации не называются, оно уже стало яблоком раздора и породило множество критических инсинуаций. Главное, что вызывает опасение у людей – то, что единый тариф окажется гораздо выше существующих ныне цен на услуги такси.

Кроме того, вызывает вопрос и то, положит ли это решение конец добросовестной конкуренции на рынке, заставив многие компании прекратить свою деятельность, породив таким образом новую армию безработных.

А ведь, по словам озвучившего эту идею директора Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусала Керимли, есть реальные аргументы в ее пользу.

«Мы все знаем, что в снежную погоду таксисты резко завышают цены и берут за проезд в 4-5 раз больше обычного. Для устранения подобных негативных фактов мы в своем обращении просим ввести единые дневные и ночные тарифы. Это также позволит создать здоровую конкуренцию, естественным образом вывести с дорог «халтурщиков». Пассажиры будут знать, что, независимо от того, хороший таксомотор или средний их обслуживает, цена будет одна. Тогда они сами выберут более лучшего перевозчика», - отметил В.Керимли и подчеркнул, что эта идея была положительно воспринята работающими в данной сфере предпринимателями.

Он также отметил, что перед водителями такси будет поставлено несколько условий. «В автомобиле должна быть информация о водителе, чтобы пассажир знал, кто его обслуживает, и идентификационный номер, а таксомотор должен быть в нашей базе. Помимо этого, у таксомотора должен быть особый опознавательный знак.

Водители такси обязаны хорошо знать Баку, поскольку сегодня есть такие таксисты, которые не знают дорог столицы. В целом незаконной деятельности такси должен быть положен конец», - подчеркнул глава БТА.

В свою очередь, эксперт в сфере пассажироперевозок Алекпер Алиев, комментируя 1news.az это предложение, назвал его «противоречащим законам рынка».

«Рынок таксоперевозок в Баку сейчас бурно развивается, здесь функционирует около 30 компаний. Между ними есть острая конкуренция, которая в основном заключается в борьбе за клиента за счет снижения цен и предоставления комфортных услуг – вежливого, услужливого и ненавязчивого водителя, чистого автомобиля, помощи с багажом, предоставлении услуг чисто женского такси и т.д.

Вмешательство посредством административных методов в свободный рынок, в конкуренцию, - это возвращение во времена СССР, что иначе как скрытым монополизмом не назовешь. Больше всего людей беспокоит возможный рост тарифов, и это вполне оправданно. Сейчас в Баку работают и «частники», и крупные компании, располагающие возможностью предварительного заказа такси, которые изначально называют цену за проезд и т.д. Это и есть конкуренция. Пусть люди сами делают выбор, ведь, раз столкнувшись с обманом или завышением цен, они уже больше не воспользуются услугами такого перевозчика.

Вмешательство же в работу рынка административными методами противоречит духу либерализации азербайджанской экономики, способствует возникновению монополизма, а это вызовет рост цен и падение общего уровня услуг такси», - подчеркнул А.Алиев.

Однако, по мнению главы пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, единый тариф на такси позволит создать здоровую конкуренцию на рынке пассажироперевозок.

«Наша цель – такие тарифы, которые устраивали бы и водителей, и пассажиров такси. Также БТА хочет предотвратить искусственное завышение цен, особенно в снежную погоду», - заявил М.Агаев 1news.az и подчеркнул, что новыми тарифами будут довольны и водители, и пассажиры.

А как обстоят дела с тарифами на такси за рубежом? Данные из открытых источников в Интернете свидетельствуют, что, к примеру, в России, в частности, в Москве, единого тарифа нет, и там ситуация схожа с бакинской – разве что у одного из такси-сервисов есть планы по введению единого тарифа в Подмосковье.

В Дубае (ОАЭ) все иначе – там действует единый тариф, и разница лишь в том, что у кого-то автопарк новее, водители аккуратнее, салоны чище и т.д.

Подобная же практика действует и у ряда такси-сервисов Нью-Йорка (США).

А вот в Швеции дифференцированная система оплаты – небольшая разница в стоимости услуг обусловлена тем, что у некоторых такси водитель открывает пассажиру дверь, несет вещи до дома, не разговаривает с пассажиром сам и т.д.

Как мы видим, в разных странах мира различный подход к тарифам на такси.

И в Баку, думается, в первую очередь нужно помнить, что, помимо цены, должна существовать конкуренция и за право предоставить клиенту более достойный сервис. Единый тариф, как показывает мировая практика, вынуждает компании к обновлению автопарка, созданию приложений на телефон и собственной системы бонусов для привлечения клиентов, организации курсов для водителей и т.д.

Произойдет ли так в Баку – покажет время. Пока же предложение Бакинского транспортного агентства о едином тарифе рассматривается Кабмином и Минэкономики. Надеемся, что единый тариф, если он будет введен, окажется выгоднее существующих ныне цен на услуги такси и не повлияет на качество этих услуг.

Тимур Рзаев

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