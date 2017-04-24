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Точка зрения

Международная ложь: о том, почему армяне молчали в течение первых 50-ти лет после т.н. «геноцида» 24.04.2017 12:37

Тофик Аббасов, журналист, политолог

Народы и страны, в силу разных причин культивирующие перевернутые ценности, всегда оказываются у разбитого корыта.

Примеров на этот счет не мало. Бич несчастных в том, что ложные цели, настойчиво навязываемые элитами массам, обезличивают общество.

Классический пример упорства в иллюзорности показывает Армения, превратившая борьбу с прошлым в ось государственной политики. В неистовой попытке переписать историю правящие силы страны грубо обознались еще и в контексте определения реалистичных целей текущего времени. Так, война за азербайджанский Карабах не только влетела в копеечку, но и подорвала крепи национального бытия.  

24 апреля и все с ней связанное многое объясняет для понимания анатомии  уникального в своей разрушительности синдрома недостаточности. К 102-ой годовщине т.н. «геноцида» республика, диаспора, церковь подошли в привычной готовности, чтобы напомнить и доказать, что их предки оказались в жертвенной роли без причин. На этот счет горюют и печалятся не только армяне, но и те, кто вызвался сочувствовать их одиссее.  

На фото: События 1915 года в Османской империи

Все, кто призван под пропагандистское ружье, выстреливают новыми разработками, надеясь разжалобить человечество и ополчить его на Турцию. 

Часть западной элиты с недовольством ропщет, дескать, почему ни одно турецкое правительство до сих пор не признало факт «уничтожения этнической группы».

Турция никогда не извинялась и не извинится, поскольку в самую суть проблемы помимо невиданной лжи вложен еще и большой меркантильный блеф, преследующий цель вымолить репарации потомкам депортированных предателей.   

На фото: «Геноцид армян» - это международная ложь (тур. яз.)

Раз Анкара не берет на себя вину за выдуманное преступление, не будет и никакого восстановления отношений между Анкарой и Ереваном. Ясно, какой из сторон придется хуже. Многие из западных подпевал все еще лелеют мечту, что турки когда-нибудь да изменят позицию.

Радетели морали замалчивают такой судьбоносный момент, как готовность Анкары найти ключ разрешения. Турки, предложив создание комиссии по расследованию, в одностороннем порядке открыли свои архивы. Ереван и его репетиторы, проигнорировав  благородный жест, сделали вид, что инициатива неуместна.  

Приевшаяся «геноцидовая» возня стартовала в 1965 году в далеком Уругвае не без участия международных лоббистских организаций. До того лишь в 1944 году автор термина «геноцид» Рафаэль Лемкин не очень-то настойчиво попытался актуализировать признание «преступлений против армян». Целью выходца из Белоруссии было доказательство геноцида в рамках украинского голодомора. На тот момент уже были известны многочисленные факты бесчеловечных расправ над мирными евреями и славянами в нацистских концлагерях, однако Лемкин и ими воспользовался обтекаемо. 

В послевоенные годы наряду с заботами о признании т.н. «геноцида армян» лоббисты  поддерживали и поддерживают территориальные претензии Еревана не только к Турции, но и к Азербайджану. К странным стараниям  привлекаются парламентарии и влиятельные лица, оказывается  давление на правительства суверенных стран, финансируются широкие кампании во влиятельных СМИ, создаются институты. Так, уже сформирован мозговой аппарат, который в характерной манере исследует детали  проблемы.

Как раз в этой связи обращают на себя внимание любопытные неувязки. Хотелось бы знать по какой причине армянские организации и ревнители их  интересов выждали полвека, чтобы включиться в процесс восстановления «справедливости»?

Начни они свои «гуманистические усилия» по свежим следам, пока были живы свидетели событий, истину удалось бы восстановить куда быстрее и объективнее.

Не понятно, почему армянские центры, их сподвижники не взяли на абордаж, как они умеют это делать, того же Лемкина в 40-х годах, когда тот  был готов исследовать и вынести проблему на широкое обсуждение. Зачем надо было раскачиваться целых 50 лет? Не для того ли, чтобы размылась композиция  ретроспективы?!

Чем дальше уходят в историю события, тем больше извращаются их суть и  показатели. Численность пострадавших растет в геометрической прогрессии, злодеяния расписываются, будто бы у турок была отлаженная машина смерти по типу гитлеровской. Наконец, преступно замалчиваются массовые злодеяния вооруженных армянских бандитских формирований, которые  уничтожали мирное население не только в Восточной Анатолии, но и в уездах Азербайджана, в северо-западном Иране.

Необъяснимо странным выглядит нежелание армян обратиться со своей «проблемой и правдой» в международные судебные инстанции, чтобы расставить точки над «İ» с использованием отработанных механизмов легального, а не самодеятельного расследования.    

В желании за уши притянуть события 1915 года к признанию в виде «первого геноцида двадцатого века», подумать только – какая цель, - разработчики новых сенсаций ссылаются на Адольфа Гитлера, дескать, он перед уничтожением евреев сказал: «В конце концов, кто говорит сегодня об уничтожении армян?».

Ради зловещей цели реставраторы фальшивой истории берут за основу суждение одержимого и обуянного бесами человека, того самого, который вверг мир в масштабную катастрофу. Ничего себе доказательство, не правда ли?!

На фото: Серж Саргсян возлагает цветы к памятнику нацистского ублюдка Гарегина Нжде

Патологическая зависимость от слезоточивой идеи фикс порождает одни нелепости. А не лучше ли отказаться от унизительного самобичевания в пользу примирения?! Похоже, это не входит в планы «правдоискателей»,  что увлеченно продолжают создавать вселенский гешефт. Только вот не захлебнуться бы им в потоках токсичных слез.  

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