Чуть больше двух процентов решили судьбу Турции и Реджепа Тайипа Эрдогана - самого долголетнего политика у руля власти в современной истории республики. Заветного «Evet» Эрдоган и основанная им AKParti на историческом референдуме добились в крайне сложной внутри- и внешнеполитической обстановке.

Эрдогану, как в свое время великому Ататюрку, удалось в корне изменить политический строй в стране. С ночи 16 апреля Турция стала другой.

За конституционные поправки, наделяющие президента беспрецедентными полномочиями и, собственно, превращающими Турцию из парламентской в президентскую республику, проголосовали без малого 25,1 млн человек - это составляет 51,41% от общего числа избирателей, представляющих в большинстве своем турецкую глубинку.

Противников изменений было меньше совсем не намного – 48,59% - чуть более 23,7 млн жителей преимущественно курдонаселенных провинций, а также крупных городов Анкары, Измира и родного для Эрдогана Стамбула.

Но возможно, именно эта незначительная разница и подвигла оппонентов властей, посчитавших, что референдум был проведен в условиях неравных возможностей, пойти ва-банк и потребовать отмены итогов национального голосования.

Ana müxalifet

Так в Турции называют крупнейшую оппозиционную политическую силу - Республиканскую народную партию (CHP), являющуюся второй по большинству парламентской фракцией и объединяющую в своих рядах до 1,2 млн человек.

В ночь с 16 на 17 апреля возле штаб-квартиры партии собралась многотысячная толпа. Атмосфера была накалена до предела. Люди сосредоточенно ждали оглашения итогов референдума.

Как только стало известно о победе сторонников реформ (читай: Эрдогана), многие из них, не выдержав многочасового напряжения, заплакали.

Они поняли, что проиграли в этот судьбоносный для страны момент – большинством голосов избирателей президент получил широчайшие полномочия от объявления чрезвычайного положения до назначения министров.

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Однако, оппоненты властей, не смирившись с поражением, решили оспорить итоги голосования, подав апелляцию в Высший избирательный совет Турции (YSK). Лидер CHP Кемаль Кылычдароглу заявил, что при проведении референдума имело место нарушение законодательства, раскритиковав решение Совета, который уже в процессе голосования разрешил признавать действительными бюллетени без печати.

«По закону, бюллетени без печати недействительны. Мы уважаем выбор народа, но решение Совета бросило на него тень. Любое ведомство должно действовать согласно букве закона, а решение YSK привело к тому, что результаты референдума стали спорными», - заявил Кемаль Кылычдароглу.

«Желтая карточка»

В ходе голосования граждане должны были заполнить избирательную книгу, после чего им выдавали разделенный на два поля желтый конверт с государственными печатями, в котором схлестнулись всего два слова: «Да» и «Нет». Таким образом, избирателю предлагалось, не вдаваясь в подробности конституционных хитросплетений, проголосовать конкретно за или против самого Эрдогана.

Кроме того, избирателю выдавалась специальная печать, которую необходимо было поставить в закрытой кабинке на поле с выбранным ответом, заклеить конверт, а затем опустить его в урну для голосования.

Примерно за час до окончания голосования YSK неожиданно заявил о решении принять к подсчету бюллетеней без печатей. Как пояснил глава Совета Сади Гювен, это решение было принято по ходатайству правящей партии ввиду необходимости «снять барьеры перед избирателями и дать им возможность исполнить свой гражданский долг» на участках, где закончились проштампованные бюллетени из-за технического недосмотра сотрудников избиркомов.

По его словам, все подсчитанные бюллетени были отпечатаны в типографии Совета, имеют водяные знаки и, соответственно, являются действительными.

«Об учете фальшивых бюллетеней не может быть и речи. В этом нет никаких сомнений, - подчеркнул Сади Гювен. - Не стоит искать здесь какую-либо политическую подоплеку. Мы лишь хотели обеспечить право граждан на голосование».

На главную партию политической оппозиции этот аргумент не возымел никакого действия. Как следствие, CHP, заявив, что будет оспаривать до 60% голосов, подала апелляцию в Высший избирательный совет, обосновав свою позицию «полным нарушением норм законодательства при проведении референдума».

Вместе с ней результаты выборов решили оспорить прокурдская Демократическая партия народов (сопредседатели которой, находящиеся в тюрьме по обвинению в связях с террористами PKK Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг также приняли участие в голосовании) и кемалисты из партии Vatan.

Победителей не судят?

После объявления итогов голосования на улицы Стамбула вышли тысячи людей: сторонники президента, чтобы отпраздновать победу, и оппозиционно настроенные граждане – для проведения акции протеста против имевшихся, по их мнению, нарушений в ходе голосования.

Но, невзирая на отнюдь неслабое давление, Высший избирательный совет Турции отказался аннулировать итоги конституционного референдума.

Лишь один член комиссии поддержал эту инициативу, десять членов выступили против. Совет заявил, что требования трех политических сил были поставлены на голосование по отдельности, в результате в одобрении обращений было решено отказать.

Позже сам президент Эрдоган, большой любитель футбола, выразил отношение к критике относительно незначительного перевеса, проведя параллель между итогами голосования и футбольным матчем: «Главное – победа! А отрыв в один мяч или пять - второстепенен».

Что ж, конечно, в расколовшемся пополам обществе нет ничего хорошего, но вполне возможно, что турецкому президенту хватит мудрости не допустить дальнейшей поляризации, а наряду с консолидацией власти работать в направлении сплочения турецкого общества.

Экспертная оценка

Мнением о том, насколько права была оппозиция, оспаривая итоги референдума, вдохновившись действительно мизерным перевесом в отданных голосах, мы попросили поделиться известного азербайджанского политолога, профессора Западного университета Фикрета Садыхова:

«Независимо от процентного соотношения, большинство избирателей, а это свыше 25 миллионов человек, все-таки проголосовало за выдвинутые правящей элитой поправки. Это, во-первых. Во-вторых, не имеет никакого значения тот факт, что перевес минимальный, потому что во многих, кстати, ведущих, государствах были аналогичные случаи незначительного перевеса в отданных на выборах голосах. Тот же Трамп в США выиграл выборы с минимальным перевесом.

Но никто ведь не говорит, что американское общество раскалывается, и его ждет участь разделенных элит или разделенного общества. Когда же речь заходит о Турции, почему-то такие голоса постоянно раздаются.

Понятно, что Эрдогану удалось победить в очень непростой предвыборной борьбе – партия правящая вела активную пропагандистскую кампанию, вплоть до выступлений перед турецкими гражданами за пределами Турции.

Понятно, что кто-то не проголосовал, что крупные города выступили с перевесом «против». Однако в любом случае важны итоги, а они говорят о, правда, не безусловной, но все же победе Эрдогана, и не считаться с этим было бы неверно.

И минимальный перевес не может быть причиной пересмотра результатов референдума.

Факт того, что в этой ситуации есть недовольные – естественен. В любой избирательной кампании есть недовольные ее итогами, и могут быть политические силы, которые захотят этой ситуацией воспользоваться.

В данном же случае, думаю, что поезд уже ушел, и никакого пересмотра итогов в перспективе не будет.

Что касается непосредственно голосования, то моим наблюдениям, каких-то серьезных и крупных нарушений и фальсификаций не было. Возможно, на отдельных участках и были определенные попытки фальсификации – этого исключать нельзя, поскольку предвыборная кампания проводилась уж при очень сложной внутриполитической обстановке. Но говорить о том, что нарушения носили массовый характер, я бы не стал, потому что если бы это было так, у оппозиционных сил было гораздо больше оснований для того чтобы выступить против результатов выборов единым фронтом.

Определенных волнений, я, конечно же, не исключаю, принимая во внимание недовольство городского населения, недовольного по их мнению исламизацией общества. Такая прослойка есть, и игнорировать это было бы не совсем правильно.

Они высказываются против, выходят на площади, что подтвердили определенные события, и не исключено, что они могут повториться.

Но большой вопрос в том, способны ли они изменить ситуацию. Думаю, нет. Потому что, судя по всему, власть в Турции находится в твердых руках, и как показывает практика последних лет, руководство контролирует ситуацию.

А сейчас власть, вдохновленная к тому же победой в референдуме, будет выступать от имени победителей, тех, кто ее избрал и кто доверил ей дальнейшее руководство страной, и жестко подавлять антиправительственные выступления. И у нее для этого есть и правовые, и политические основания.

Если говорить о президентской форме правления в целом, то я не вижу в этом какого-то правового криминала или отклонения то цивилизованных норм общественно- политической жизни.

В необходимости усилить свою власть руководство Турции убедила, в том числе, нынешняя нестабильная внутриполитическая и сложная геополитическая ситуация - когда теракты носят чуть ли не массовый характер, когда на границе с Сирией сложная обстановка и в страну хлынул поток беженцев, когда исходят постоянные угрозы от PKK и ИГИЛ, и когда стране приходится противостоять мировым державам.

Кстати, в истории международных отношений были примеры, когда во имя сохранения стабильности и безопасности власть шла на укрепление своей роли в обществе с тем, чтобы иметь больше полномочий для обеспечения спокойствия граждан и оперативного реагирования на вызовы и угрозы.

Были случаи, когда и в Европе, и в США лидеры избирались даже, вопреки Конституции, в третий раз, как это было, например, в период Второй мировой войны в Соединенных Штатах.

Возвращаясь к Турции, скажу, что главная задача конституционных реформ - укрепление власти и новая форма правления с расширением полномочий в целях сохранения стабильности и безопасности. Мотивы вполне обоснованны, а во что они выльются, насколько власти сумеют воспользоваться этими полномочиями для сохранения спокойствия в турецком обществе, покажет ближайшее будущее».

Ф.Багирова