В зависимости от состояния экономики каждая страна применяет собственные механизмы стимулирования экспорта.

Точных рецептов здесь не существует, и вовсе не обязательно, чтобы предпринимаемые правительством меры совпадали с тем, что уже было реализовано в других государствах. Но, конечно, начинать следует с определения наиболее перспективных для развития производства отраслей, постепенно совершенствуя общую структуру экспорта. И как раз эти общие направления и были озвучены Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе прошедшего 17 апреля в Евлахе первого республиканского совещания экспортеров ненефтяной продукции. «Основные направления нашей деятельности заключаются в удовлетворении внутреннего спроса за счет внутреннего производства и повышении экспортного потенциала», — сказал глава государства. То есть во главу угла ставится внутренний рынок с тем, чтобы, параллельно развивая перспективные направления производства, гасить пустоты в экспорте. И эта политика имеет свои преимущества, поскольку, если исходить из опыта некоторых даже сравнительно развитых государств, то, как показывает история, некогда и они умудрились допустить в данном вопросе своеобразные ошибки. Скажем, Южная Корея стала обеспечивать мировые рынки цветными телевизорами намного раньше, чем сумела наладить в должном объеме поставки этой же продукции на внутренний рынок. И от неправильного определения отраслей производства и ошибок в определении эффективности экспортного стимулирования в свое время пострадали также Малайзия, Сингапур, Таиланд и т.д.

Наверное, излишне говорить о том, почему именно Азербайджану следует развивать именно ненефтяной экспорт. По словам Президента в настоящее время эта сфера обеспечивает примерно 65% экономики страны, однако в экспорте такого же результата добиться пока не удалось, и значительная часть вывозимых товаров приходится на нефть, газ и продукты нефтепереработки. Но самое интересное заключается в том, что происходящее следует воспринимать как вполне естественный факт, поскольку он отражает уровень развития страны в тот короткий исторический период времени, в течение которого мы сумели создать собственную нефтяную и ненефтяную индустрию. Однако вполне понятно, что следует избавлять страну от сырьевого экспорта. И здесь глава государства видит возможность развития экономики исключительно в продолжении реформ и внедрении инноваций и технологий. И поскольку речь идет в большинстве случаев о негосударственных средствах, то параллельно в Азербайджане была запущена система поощрения инвестиций. Как отметил в своем выступлении глава государства, за короткое время предпринимателям в стране уже было выдано 130 соответствующих документов, и благодаря им в совокупности в экономику страны вольются инвестиции на сумму 1,250 млрд манатов.

Что подразумевает эта система? По словам заместителя министра экономики Ниязи Сафарова, благодаря механизму поощрения инвестиций около ста предпринимателей получили добро соответствующих государственных структур для вложения средств в различные проекты в ненефтяном секторе. Причем инвестирование будет производиться как в Баку, где до сих пор сконцентрирован основной промышленный потенциал страны, так и в регионах республики, где сегодня делается основной упор на развитие. Благодаря этому в Азербайджане будут реализованы проекты в областях, которыми инвесторы интересовались не столь активно, как хотелось бы. Более того, проекты нацелены на импортозамещение и открытие новых рабочих мест. Так, по словам замминистра, их реализация потребует инвестиций в размере более миллиарда манатов, что позволит открыть семь с лишним тысяч новых рабочих мест. А тот факт, что в ряде проектов задействованы ранее приватизированные предприятия, говорит лишь о том, какой ответный интерес предприниматели проявили к государственным мерам поддержки стимулирования бизнеса.

О каких мерах идет речь? Конечно же, прежде всего, следует отметить либерализацию сферы государственного контроля, благодаря чему на двухлетний период были приостановлены проверки субъектов предпринимательской деятельности. Что касается сферы лицензирования, то благодаря изменениям, внесенным в действующие, и принятию новых законодательных актов, число лицензий сократилось с 59 до 37, была уменьшена государственная пошлина, а процедура получения разрешительных документов значительно сократилась.

Здесь также следует отметить и Азербайджанский фонд поощрения инвестиций и экспорта, основная деятельность которого как раз заключается в привлечении в страну иностранных инвестиций и оказании поддержки местным и зарубежным инвесторам по выпуску экпортоориентированных товаров. С этой целью фонд проводит семинары, «круглые столы», организует торговые миссии для представления инвестиционных проектов потенциальным инвесторам, анализирует возможности рынка и помогает устанавливать бизнес-контакты, содействует в организации бизнеса в возможно короткие сроки и с минимальными затратами. В результате и иностранцы могут вполне органично влиться в развитие азербайджанского ненефтяного экспорта даже не столько потому, что обладают достаточными денежными средствами и технологиями, а благодаря успешной либерализации нашего рынка. К примеру, Азербайджан страхует их бизнес от неблагоприятного изменения законодательства, национализации и реквизиции, а взамен предоставляет гарантии возмещения убытков и репатриации прибыли. А законы «Об инвестиционной деятельности» и «О защите иностранных инвестиций» вполне жизнеспособны не только благодаря их своевременному принятию, но и потому, что прописанные в них гарантии продолжают вызывать интерес у зарубежных инвесторов к нашей экономике. Здесь, конечно же, стоит сказать и о сорока шести довольно крупных двусторонних инвестиционных договорах, которые Азербайджану удалось подписать с момента создания этого фонда.

По словам главы государства, правительство активно предпринимает меры по созданию в нескольких странах мира торговых домов Азербайджана, и работы в этом направлении близятся к концу. Естественно, это создаст новые возможности для отечественных предпринимателей. Будет, в частности, популяризироваться в мире бренд Made in Azerbaijan. Примером может служить ООО «Торговый дом Азербайджана» зарегистрированный недавно в Исполнительном комитете города Минск. Как сообщили в Министерстве экономики Азербайджана, ООО будет поддерживать продвижение азербайджанской продукции под брендом Made in Azerbaijan в Беларуси, проводить маркетинговые исследования, участвовать в выставках в рамках единого стенда Азербайджана, определять потенциальных покупателей и устанавливать связи. Безусловно, названные меры помогут продвижению азербайджанских товаров на рынке этой страны.

«За три месяца нынешнего года ненефтяной сектор нашей экономики увеличился на 2,4 процента, — констатировал президент Ильхам Алиев. — Это — очень хороший показатель. Наша ненефтяная промышленность выросла на 2%, а сельское хозяйство — на 3,5%. За три месяца было создано более восьмидесяти тысяч новых рабочих мест. Товарооборот увеличился на 15%, а экспорт — почти на 50%, импорт сократился на 17 процентов. Экспорт же сельскохозяйственной продукции вырос на 44 процента. Наше положительное сальдо превышает 1 млрд долларов».

Интересно, что о росте внешнеторгового сальдо заявляют и ряд задействованных в Азербайджане зарубежных финансовых институтов. Так, Азиатский банк развития в своем докладе Asian Development Outlook (ADO) 2017 ожидает аж удвоения положительного торгового сальдо Азербайджана на фоне политики снижения импорта. Согласно отчету, азербайджанский товарный экспорт, вырастет на 22,6% в нынешнем году и на 15% в 2018 году. А товарный импорт наоборот сократится в 2017-м на 6,2%, но в следующем году уже следует ожидать увеличения этого показателя на 12,5%. Если же говорить об абсолютных величинах, то положительное торговое сальдо до конца года должно возрасти с 4,586 млрд до 8,078 млрд. долларов. Остается лишь добавить, что в течение первых трех месяцев резидентами и нерезидентами Азербайджана были осуществлены торговые операции с 149 странами. Во внешнеторговых операциях участвовали 5518 физических и юридических лиц, причем их подавляющее большинство пришлось на частный сектор.

Конечно же, в ходе первого республиканского совещания экспортеров ненефтяной продукции говорилось и о конкретных отраслях, которым следует уделить особое внимание с целью поощрения экспорта. В числе таковых президент Азербайджана выделил экспорт военной продукции и конкретно техники, назвав его эффективным. «Торговля военной продукцией в Азербайджане растет, и это приносит стране большой валютный доход. В настоящее время производится более тысячи наименований военной продукции, в том числе продукция в соответствии с последними технологиями. Поэтому эта сфера должна быть в центре внимания, так как растет наш экспортный потенциал», — сказал глава государства.

Другой важной составляющей экспорта должна стать сельскохозяйственная продукция, тем более, что, по словам Президента, в нынешнем году в Азербайджане впервые начнется орошение 150 тысяч гектаров земел, что повысит экономический потенциал страны, позволит предпринимателям вкладывать средства в аграрный сектор, выращивать продукцию и поставлять ее на внешние рынки. Конечно же, как было отмечено выше, обеспечивая ею потребности внутреннего рынка.

Однако, говоря об этом, нельзя не отметить слабости, имеющие место в этой области, и речь идет о недостаточном развитии производства упаковочной промышленности. Президент считает, что данному вопросу следует уделить особое внимание. «Мы должны постараться, чтобы упаковочная промышленность в Азербай­джане развивалась, так как в настоящее время большинство упаковки и вспомогательных материалов импортируется…Упаковка товаров сократит зависимость от импорта, так как это имеет особую роль при определении себестоимости производимой продукции», — сказал он.

Подведем итоги. О необходимости наращивать экспортный потенциал именно за счет ненефтяной продукции Президент Ильхам Алиев говорил и ранее. Однако впервые этому вопросу было уделено специальное мероприятие, прошедшее к тому же на региональном уровне. И следует полагать, подобного рода республиканские совещания экспортеров ненефтяной продукции будут проходить регулярно и именно в районах, то есть местах, обладающих огромным потенциалом в этой сфере. Так что событие 17 апреля 2017 года заложило надежную основу выгодной для страны перспективы.

Рауф НАСИРОВ