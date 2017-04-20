Слова председателя Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде о том, что «в «Фейсбуке» сидят одни бездельники», а его в этой популярной соцсети нет по причине его занятости важными делами, вызвали резонанс в соцсетях.

Мнения, однако, разделились: многие пользователи (причем, активные, что тем более удивляет) солидарны с мнением А.Ализаде и считают, что в «Фейсбуке» сидят не только бездельники, но и, мягко говоря, не совсем психически здоровые люди, потому что у всех завсегдатаев соцсетей выработалась настоящая интернет-зависимость. «Например, сейчас люди ради «лайков» готовы на все, даже на неадекватные поступки – начиная от селфи на краю небоскреба и заканчивая убийством и суицидом в режиме «онлайн».

Их (и А.Ализаде) оппоненты с этим категорически не согласны и считают, что сегодня бездельников полно и вне соцсетей (добавляя конкретику, где именно их, на их взгляд, больше), и советуют лидерам партий и чиновникам (а также поддерживающим их мнение) заняться решениями реальных проблем

Они же аргументировано добавляют, что сами по себе соцсети не являются «лакмусом» безделья или занятости того или иного человека, все зависит лишь от конкретной личности. Многие, к примеру, сейчас умудряются зарабатывать неплохие деньги посредством соцсетей.

Ну и так далее и тому подобное: споры в пользу «за» и «против» не утихают, причем, все это происходит как раз в соцсетях.

1news.az представляет вашему вниманию небольшой соцопрос, в котором известные люди нашей страны выражают свое отношение к социальным сетям и активности в них.

Тофик Зульфугаров (бывший министр иностранных дел Азербайджана)

- Я немного удивлен такой острой реакции на слова Араза Ализаде, которые, вполне возможно, были просто вырваны из контекста или высказаны им на эмоциональной волне. И я не считаю себя вправе комментировать его высказывание.

А что касается моего отношения к социальным сетям, то я считаю, что сегодня – это уже некая часть бытия. Людям публичным она дает возможность интерактивного общения, которое в «Фейсбуке» весьма разнообразно выражается: тут есть возможность оставить комментарий или же просто поставить «лайк» или любой другой «смайлик», который выражает отношение к публикации. Людям, которые пишут статьи или какие-то научные работы, такая обратная связь необходима.

Я не могу сказать, что был далек от соцсетей, потому что с появлением доступного интернета пользовался им всегда как необходимым инструментом в моей работе. Но личный профиль в «Фейсбуке» я действительно завел сравнительно недавно, и использую его как платформу для высказываний по армяно-азербайджанскому конфликту.

Я считаю, что интернет, как и соцсети, сегодня стали лишь еще одной формой интерактивного общения. Другое дело, как его используют индивиды. К примеру, для общения с друзьями и близкими я никогда не буду пользоваться соцсетями, предпочитая живое общение. Но для деловых контактов, для обмена мнениями соцсети являются незаменимыми в современном мире.

Рамиз Фаталиев (кинодраматург, режиссер)

- Вообще-то я в разных формах и разное время говорил, что я по натуре не «тусовщик», так уж вышло. Испытывая нужду в общении, тем не менее, по каким-то причинам иногда это мне претило, потому что нет избирательности. А «Фейсбук» замечателен тем, что вернул мне возможность общения с теми людьми, с которыми я хотел общаться. Поэтому я считаю, что это – неоценимая возможность общения, это замечательный заменитель «тусовки» в ее коммуникативном смысле, причем, не отличающийся от оригинала, разве что можно «тусоваться» в удобном домашнем халате. И приобретения от «Фейсбука» гораздо больше, чем это может даже показаться на первый взгляд. К примеру, меня эта соцсеть очень обогатила, я узнал здесь много нового – о мире, о людях. Обогатился эмоционально, ментально, морально. Сейчас я в силу обстоятельств вне «Фейсбука», но я его не покинул и не покину, я просто занят. Я узнал здесь много новых интересных людей.

Надежда Исмайлова:

- Я бы вот так, сходу, не записывала в бездельники половину человечества, среди которых немало деловых, занятых людей, которые активны в соцсетях. Возьмем, к примеру, Дональда Трампа, Юлия Гусмана, Чингиза Гусейнова, Сергея Безрукова, Андрея Ладогу и других. Я вспомнила людей, очень востребованных и очень занятых, но они, тем не менее, по какой-то причине находят время для соцсетей.

Разве праздные персонажи – это порождение соцсетей? Нет, они были всегда и будут, подозреваю. Достаточно же почитать литературу, историю, посмотреть произведения живописи, чтобы понять, что они были всегда. Просто соцсети направили на них «прожектор», как бы вывели их «на свет». Бездельники стали заметнее, потому что теперь их видно и слышно, а так – они и в соцсетях болтают то, что и вне их.

Вообще соцсети – это просто более усовершенствованный вариант общения. Вспомните, как в Палате Лордов в свое время запретили телефонизировать страну, аргументируя это тем, что «курьеров достаточно» и незачем, мол, приучать людей к телефону. Сегодня это смешно слышать. Однако противники нового были всегда.

На мой же взгляд, нужно просто уметь пользоваться плюсами новшеств, игнорируя минусы.

Для меня соцсети – это и возможность общаться с родными, которые у меня есть и в Турции, и в России, и в Грузии, и в Италии. И источник новостей: соцсети позволяют «фильтровать» новости таким образом, чтобы читать именно то, что действительно полезно и интересно. Соцсети дают мне возможность брать интервью у многих людей дистанционно.

Я считаю, что соцсети – это прекрасно. А минусы есть во всем, надо просто их сторониться. Нужно быть на правильной стороне жизни, и тогда все будет хорошо.

Вагиф Асадов ( заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции)

- Facebook стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что есть такая площадка для обмена мнениями и информацией. С другой стороны, у некоторых он порождает ощущение вседозволенности – если в жизни человек и слово другому сказать боится, то в Интернете позволяет себе писать о других всякие гадости. Очень хорошо, что в Азербайджане существует свобода слова, что стало неотъемлемой частью жизни граждан страны. Подавляющее большинство жителей Азербайджана сейчас пользуются Интернетом, любое событие может легко стать достоянием общественности.

К сожалению, эта свобода имеет и оборотную сторону – предвзятая, вырванная из контекста, недостоверная информация быстро распространяется посредством Facebook, и при этом легко выдается за правду. И тысячи людей верят ей.

Если говорить конкретно о Дорожной полиции, то могу сказать, что порой пользователи Facebook, которых сотрудники Дорожной полиции оштрафовали за нарушение правил на дорогах, начинают умышленно распространять ложь и клевету о работе полиции, выдавая свои домыслы за неопровержимые факты. Чаще всего это не критика, а банальная месть. Такое поведение – это неуважение не только к сотрудникам полиции, но и к окружающим, оно формирует ложное представление о полиции, бросает тень на ее работу. Тем самым создаются препятствия для выполнения главной задачи полиции – обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

В социальных сетях доходит порой и до неэтичных высказываний в адрес сотрудников Дорожной полиции, что недопустимо. Свобода слова – это не только возможность, но и осознание ответственности за свои высказывания. Благо, в этом вопросе происходят изменения, благодаря которым можно повысить уровень ответственности в Facebook.

Хафиз Гаджиев (председатель партии «Муасир Мусават»)

- Араз Ализаде никогда не изменится, персы всегда ненавидели турок, азербайджанцев, а у него персидские корни. Сегодня он не знает, о чем говорит: задевает то азербайджанцев, то турок. Что делает в парламенте человек, у которого в жилах течет персидская кровь, чтобы он еще делал подобные высказывания?

Араз Ализаде в свое время задел Эльчибея, мы промолчали, тогда надо было жестко ему ответить, и он бы понял свою ошибку. Это - бездельник, который сидит в парламенте, у него нет ни одного сторонника. Но я призываю его быть умнее, он должен знать, что нет незаменимых людей. Если он говорит то, что ему заблагорассудится, это не означает, что все будет, как он хочет.

Лично у меня отношение к «Фейсбуку» положительное, им пользуются молодежь, политики, что там такого плохого происходит? С помощью «Фейсбука» люди просвещаются. Если кто-то там пишет о том, что Араз Ализаде – перс, что его семья работала на КГБ во время СССР, разве остальные виноваты в этом?

Мурад Ариф (автор и исполнитель)

- Я думаю, Араз муаллим погорячился. Во всем мире даже такие влиятельные политики как Трамп, Обама или Медведев активно ведут свои страницы в соцсетях. Дело в том, что сегодня время такое, хочешь быть в курсе всех событий, и именно социальные сети, и в частности Facebook являются наиболее интерактивной платформой. Уже не счесть решенных проблем после того, как они стали предметом обсуждения в Facebook!

Исходя из этого, ни в коем случае нельзя назвать этот сегмент пользователей «бродягами». Это именно тот контингент, который мы называем народом. А уровень терпимости, толерантности, культуры и образования народа – совсем другой вопрос, над которым действительно стоит задумываться. Почему столько агрессии и невежества?! Я думаю, в этом Facebook никак не виноват.

Эльдар Гасымов (победитель «Евровидения 2011»)

- Нельзя всех пользователей соцсети грести под одну гребенку. В соцсетях множество пользователей, которые от нечего делать сидят и очерняют других, делают поклепы и т.д. На таких просто не стоит обращать внимания, так как пользователь пользователю рознь.

Есть те, кто не может и дня представить себе без Facebook, и, просыпаясь, не выпускает телефона из рук, пока не уснет, и в целом при этом ничего особенного в сети не делает.

Но и есть и те, для которых социальная сеть является платформой для работы – популярные артисты, общественные деятели, которые делятся своими мыслями, идеями, творческими новостями, песнями и т.д.

Не раз ими поднимаются в Facebook конкретные вопросы, на которые они хотят получить и в итоге получают конкретные ответы, и это отлично.

Но в социальных сетях также немало негативного, сам не раз сталкивался с тем, что даже хорошую новость стараются очернить. Поэтому, еще раз подчеркиваю, нельзя всех пользователей соцсетей грести под одну гребенку. Нельзя быть таким категоричным и утверждать, что пользователи Facebook на 100% бездельники, как и нельзя говорить, что все депутаты на 100% благочестиво выполняют свою работу.

Ната Османлы (блогер)

- Сложно сказать, кто на самом деле сидит в соцсетях. Эта часть медиа-пространства настолько влилась в нашу жизнь, что делать подобные заявления не представляется возможным. Кто ходит по улицам? Кто угодно. Кто общается посредствам мобильных телефонов? Кто угодно. Складывается ощущение, что человек несколько далек от современных технологий вообще, ну, и от социальных сетей в частности. Сегодня невозможно вести бизнес без социальных сетей, создавать имидж для политического пиара и проч. Целые группы так называемых смм-щиков трудятся, как на благо компаний и организаций, так и для создания имиджа политическим деятелям, творческим личностям, ученым. Я несколько лет работаю в этой сфере и не хотелось бы шокировать господина депутата, но за это даже платят, часто неплохо. Сегодня во всем мире аккаунты известных блогеров, селебрити – значительно более выгодная площадка для размещения рекламы, чем билборд, например. У нас это, правда, порой приобретает местечковый оттенок, но все равно, неумолимо, как ржавчина, въедается в повседневность. В общем, неубедительное какое-то заявление.

Текст: Натали Александрова, Тимур Рзаев, Эльшан Рустамов, Феликс Вишневецкий