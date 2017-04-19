Охвативший в последние годы мир финансово-экономический кризис поставил большинство стран перед новыми вызовами.

Снизить его негативное воздействие на Азербайджан до минимума позволил ряд факторов.

В первую очередь, это грамотное управление нефтяными доходами, создание мощной современной инфраструктуры, широкие возможности маневрирования при управлении.

Не последняя роль здесь принадлежит последовательному исполнению государственных программ регионального развития.

Все это придало импульс улучшению в стране бизнес-климата – в последние годы в страну привлечены инвестиции, превышающие $200 млрд – и как следствие, ускоренному развитию ненефтяного сектора.

Конкретные задачи, нацеленные на дальнейшее развитие ненефтяного сектора Азербайджана, поставил Президент Ильхам Алиев в ходе республиканского совещания экспортеров ненефтяной продукции, 17 апреля 2017 года в Евлахе.

Задача №1: Оказать предпринимателям дополнительную поддержку

Выступая на совещании, глава государства заявил, что Азербайджану уже удалось диверсифицировать свой экономический потенциал - в настоящее время ненефтяной сектор обеспечивает примерно 65% экономики – и поставил задачу добиться диверсификации и в экспорте.

Президент подчеркнул, что перейдя к новой экономической модели, экономика страны отныне будет развиваться только за счет реформ, инноваций, технологий и ненефтяного сектора.

Ильхам Алиев констатировал, что сегодня фермерам предоставляются кредиты, они освобождены от всех налогов, кроме земельного. Закупается техника, на льготных условиях предоставляются удобрения, топливо, субсидии: «Все это оживило наш ненефтяной сектор. Однако предпринимателям надо оказать дополнительную поддержку, чтобы они уже поставляли свою продукцию на внешние рынки, так как это необходимо и им, и государству».

Задача №2: Обеспечить внутренний спрос и выйти на новые зарубежные рынки

Отметив необходимость постоянного наращивания производства для полного обеспечения внутреннего спроса и экспорта конкурентоспособных товаров, глава государства сказал, что обеспечение в предстоящие годы внутреннего спроса местной продукцией является первостепенной задачей.

«Одновременно мы должны при поддержке государства получить выход на новые рынки. Мы делаем и будем делать это, необходимо увеличить объем продукции экспортной направленности. Продовольственная безопасность также является вопросом, непосредственно связанным с этими двумя факторами. Мы приближаемся к тому, чтобы полностью обеспечить нашу продовольственную безопасность», - подчеркнул он.

Напомнив об успешном применении в стране систем поощрения инвестиций и экспорта, Президент Ильхам Алиев отметил, что эта инициатива дает огромный стимул предпринимателям.

Еще один шаг, предпринятый государством с тем, чтобы облегчить работу предпринимателям, глава государства назвал создание портала Azexport, который «уже смог зарекомендовать себя в мировом масштабе».

Задача №3: Нарастить экспорт продукции под брендом Made in Azerbaijan

«В настоящее время наша основная задача заключается в том, чтобы мы могли обеспечить производство заказанных из-за рубежа товаров. Сегодня порой заказ поступает, но у нас пока не оказывается достаточного количества продукции для экспорта», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметив принятие практических шагов для популяризации в мире бренда Made in Azerbaijan, глава государства подчеркнул: «Бренд Made in Azerbaijan уже проявляет себя в мире, по государственной линии проводится работа, направленная на пропаганду данного бренда. Одновременно мы должны привлечь к этой работе крупные государственные и частные компании, чтобы и они пропагандировали данный бренд в странах, где работают».

Президент Ильхам Алиев отметил, что для увеличения экспорта, в первую очередь, необходимо полностью удовлетворить внутренний спрос как в продовольственной продукции, так и строительных материалах. В этом направлении предпринимаются, и будут предприниматься конкретные шаги.

В предстоящие годы следует уделять больше внимания созданию предприятий экспортной направленности, сказал он, отметив, что экспортоориентированная продукция легко найдет место одновременно и на внутренних рынках.

«Естественно, экспортируемая продукция должна отвечать международным стандартам. В противном случае, у нее не будет экспортных перспектив. Действующие в нашей стране лаборатории должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос должен поскорее найти решение. Сертификаты, выданные на производимую в Азербайджане продукцию, должны признаваться зарубежными странами», - подчеркнул Президент.

Также глава государства акцентировал внимание на необходимости подготовки специалистов по экспорту, упрощении экспортных процедур.

Он отметил, что пропаганде республики и созданию новых возможностей для экспортеров будет содействовать и открытие в ряде стран торговых домов Азербайджана.

Задача №4: Увеличить экспорт в страны Залива

Президент Ильхам Алиев заявил, что наряду со странами постсоветского пространства, торговые дома Азербайджана обязательно должны быть и в крупных странах азиатского континента.

«Сейчас в странах [Персидского] Залива к нашей продукции проявляют большой интерес. На самом деле, источником такого интереса является наша деятельность, так как в последнее время нам удалось наладить деловое сотрудничество со странами Залива в том числе и в этом направлении и добиться поставок туда азербайджанской продукции», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что потребительский рынок стран Залива достаточно большой и большой интерес там проявляют, в частности, к азербайджанской сельскохозяйственной продукции. «Большинство производимых и экспортируемых у нас товаров они завозят из-за рубежа, из других стран, импортируют. Поэтому мы должны активно выходить на эти рынки», - сказал Президент, отметив также необходимость налаживания делового сотрудничества с крупными сетями сбыта на приоритетных экспортных рынках.

Задача №5: Научиться вести решительную борьбу за внешние рынки

Глава государства подчеркнул также необходимость широкого изучения и внешних рынков.

«Потому что в настоящее время идет борьба за рынки. Нам не должно казаться, что если мы здесь увеличим производство, будем выпускать продукцию экспортной направленности, то после этого все вопросы найдут решение. Нет, мы должны вести и ведем борьбу за рынки. Для этого, в первую очередь, необходимо точно проанализировать внешние рынки, их нынешнее состояние и перспективы», - сказал он, подчеркнув целесообразность глубокого анализа не только традиционных, но и новых рынков.

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Вместо послесловия

Таким образом, уже сегодня можно говорить о том, что Азербайджан, успешно реализовав программу-минимум, уверенно идет к исполнению задач в рамках программы-максимум.

Страна, опираясь на передовой международный опыт, демонстрирует уникальную модель экономического развития, стержнем которой является удовлетворение внутреннего спроса за счет высококачественной продукции собственного производства и значительное увеличение экспортного потенциала.

Делая ставку на ненефтяной сектор и, соответственно, развитие регионов, государство создает современную инфраструктуру, выгодные условия для инвестиций и экспорта, предоставляет фермерам кредиты и различные льготы, технику, создает торговые дома, организует экспортные миссии, выставки.

Предпринимателям остается только воспользоваться этими благоприятными возможностями и, развивая свой бизнес, приносить государству еще больше пользы.

Эксперт-экономист Самир Алиев указывает, что зависимость страны от нефти была одной из основных проблем:

«Это начало ощущаться в последние годы, хотя в период высоких цен на нефть было неощутимо. С этой точки зрения основной целью Азербайджана является развитие ненефтяного сектора. Основной путь для этого – развитие среднего и малого предпринимательства. Если план будет реализован, в стране будут открыты новые рабочие места, сформирована атмосфера здоровой конкуренции», - сказал Самир Алиев.

Эксперт считает, что в то же время нужно максимально защищать внутренний рынок, то есть, повышением таможенных пошлин снижать импорт продукции и увеличивать продажи местной продукции с низкой себестоимостью. Вместе с тем, это не всегда приносит эффект, сказал он. Эксперт отметил, что для получения положительного результата большое значение имеет высокий внутренний потенциал.

В заключение он отметил, что помимо этого, одной из основных целей должно стимулирование экспорта: «Это обусловлено двумя составляющими, хотя бы одна из которых обязательно должна быть реализована. Первое - это качество. Продукция должна быть качественной, чтобы закрепиться на рынке. Второе - это выгодные цены».

Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев считает, что встреча Президента Ильхама Алиева с предпринимателями в Евлахе еще раз показывает, что Азербайджан добился больших достижений на новом, постнефтяном этапе социально-экономического развития.

По его словам, основные дивиденды этого периода – это развитие ненефтяного сектора и наибольшая доля этого сектора в ВВП.

«Как отметил глава государства, поставленные задачи, новые идеи реализуются и дают конкретные результаты. Развитие хлопководства, шелководства, табаководства, фундуководства имеют большой потенциал ненефтяного экспорта. Развитие этого сектора окажет положительное влияние и на процесс урбанизации. Будет обеспечена занятость населения в регионах, сельских местностях, улучшению уровня жизни людей», - сказал депутат.

По его словам, исполняется также поручение Президента Ильхама Алиева о пропаганде бренда Азербайджана.

«Начался процесс вывода на внешние рынки азербайджанских вин, продукции легкой промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Занять место на этом рынке не очень легко. Но мы должны как производить качественную продукцию, так и добиться ее низкой себестоимости с тем, чтобы она была конкурентоспособной. Кроме того, наряду с предпринимателями, различные правительственные структуры, в особенности министерства сельского хозяйства, экономики, иностранных дел, наши посольства должны работать в рамках широкой программы выхода на новые рынки, и глава государства поставил перед ними такую задачу.

Президент также дал важные поручения в связи с развитием рыбоводства, сказал о том, чтобы в перспективе этот сектор занял особое место в пищевой промышленности Азербайджана. Развитие этого сектора имеет большое значение также с точки зрения продовольственной безопасности.

Наряду с этим, Президент дает ценные рекомендации, связанные с развитием туристической отрасли, способной принести большую прибыль ненефтяному сектору. В прошлом году в бюджет от туристического сектора поступило более 2 млрд долларов. Это достаточно хороший показатель. С каждым годом он будет увеличиваться. Сферы транспорта, коммуникаций, логистики также постоянно находятся в центре внимания руководства страны. Большие доходы способны принести в частности развитие железнодорожного маршрута Восток-Запад, проходящего через Азербайджан по историческому Шелковому пути, транспортировка грузов из Китая, Кореи, Японии через Каспийское море, территорию Азербайджана в самые дальние точки Европы, грузов, поступающих из региона Индийского океана - до России и Финляндии», - отметил Муса Гулиев.

Ф.Багирова