После распада Советского Союза и приобретения Азербайджаном независимости, в силу децентрализации традиционных экономических и хозяйственных связей, система начального технического образования начала переживать трудные дни.

Спад экономической активности, политическая нестабильность в стране, деиндустриализация, сокращение рабочих мест и оккупация 20% территории Азербайджана Арменией, наличие беженцев и вынужденных переселенцев, размещенных в общежитиях и зданиях учебных заведений, еще более усугубили состояние в данной отрасли. Ввиду отсутствия интереса к системе профессиональной подготовки рабочих и специалистов и спроса со стороны работодателей, полного морального и физического износа материально-технической и учебной базы, несоответствия существующей управленческой структуры и нормативно-правовой базы принципам рыночной экономики, система начального профессионального образования утратила свою привлекательность и пришла в упадок.

Результатом отсутствия обратной связи, свидетельствующей о востребованности подготавливаемых профессиональных кадров, стала практически полная несогласованность действий системы профессионального образования и рынка труда.

Только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева и в силу его продуманной стратегии развития Азербайджана удалось спасти страну от угрозы гражданской войны, общественно-политической разрозненности и начать масштабные реформы во всех отраслях экономики, включая систему профессиональной технической подготовки кадров, как составную часть системы образования Азербайджана.

Начиная с середины 1990-х годов, были предприняты ряд мер, нацеленных на реализацию улучшения уровня начального профессионального образования в стране.

Согласно решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 23 августа 1996 года «О мерах по совершенствованию профессионального образования в Азербайджанской Республике» профессионально-технические учебные заведения страны получили статус профессиональных школ и лицеев. Был утвержден новый список специальностей, была оптимизирована сеть образовательных учреждений, а некоторые учебные заведения, не отвечающие современным требованиям, были упразднены.

С целью обеспечения заинтересованных сторон информацией, научно-педагогическим и методическим материалом в области профессионального образования в 2000 году было начато издание специального журнала.

В 2002 году по решению Кабинета Министров был утвержден новый классификатор специальностей.

Разработанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым стратегия национального развития и политика реформ по улучшению благосостояния и просвещения населения по сей день успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

В 2007-м году была утверждена «Государственная программа по развитию профессионального технического образования в Азербайджанской Республике на 2007—2012 годы». В 2013-м году была утверждена «Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике», и в том же году, по решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики утвержден «Образцовый устав учреждений государственного и муниципального начального специального профессионального образования».

Сегодня ясно представляется, что в современных условиях значительно возросла роль системы профессионального образования в обществе. Становление конкурентной среды как результат глобализации в мировом масштабе, экономическая, культурная и общественная кооперация различных стран, применение новых наукоемких технологий и прогрессивных методов ведения хозяйственной деятельности требуют не только резкого повышения качества подготовки рабочих и технических кадров, но и приведения сети профессиональных образовательных учреждений в соответствие с запросами общества и современного рынка труда, потребностями и ожиданиями экономики страны. Подготовка и переподготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов начального звена является неотъемлемой частью системы образования страны и одним из важных компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала, ненефтяного сектора и социально-экономического развития государства в целом.

Согласно глобальным трендам последних лет, учащиеся, желающие продолжить учебу в высших учебных заведениях, предпочитают получать полное среднее образование не в обычных школах, а в специальных профессиональных учреждениях начального образования. Таким образом, они не только получают полный аттестат о получении полного среднего образования, но также и диплом о получении специальности по выбранному направлению, что дает им уникальную возможность изучать в дальнейшем конкретную специальность на более высоких ступенях образовательной системы. Если в развитых странах 40—60% выпускников среднего общего образования поступают именно в учреждения начального специального профессионального образования, то в Азербайджане эта цифра составляет менее 11%, и это показывает низкий интерес населения к системе начального специального профессионального образования.

Следует отметить, что имидж образовательных учреждений напрямую связан с их конкурентоспособностью. Научные исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа является формирование положительного отношения к объекту выбора. Если положительное отношение сформировано, то за ним, как результат влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь, высокие оценки и уверенный выбор. К тому же положительный имидж, как правило, способствует повышению престижа, а следовательно, авторитета, высокого рейтинга и влияния. В условиях рыночной экономики жизнеспособными оказываются только конкурентоспособные учреждения. Когда образовательное учреждение предлагает образовательные услуги и обеспечивает устойчивый уровень их качества, то оно начинает работать над созданием собственного имиджа.

Немаловажным аспектом развития профессионального образования является материально-техническая база учреждений начального профессионального образования, наличие соответствующих условий для организации учебного и воспитательного процессов, доступность современного учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования. Все это имеет первостепенное значение для формирования профессиональных компетенций выпускников, востребованных работодателем.

В совокупности вышеперечисленные условия предполагают достаточно широкий подход к развитию системы профессионального образования и человеческих ресурсов, который основывается на необходимости поощрения молодежи посредством целенаправленной профориентационной работы к приобретению гибких, адаптивных знаний, умений и практических навыков, а также делает акцент на их способности к предпринимательству и самостоятельному развитию.

Динамичные социально-экономические и демографические изменения, формирующие новые условия функционирования системы начального профессионального образования, как неотъемлемой части системы образования республики, ставят перед обществом новые задачи, требующие, как правило, системных преобразований структурного характера и непосредственного участия работодателей на всех этапах профессионального образования и усовершенствования нормативно-правовой базы. Это связано с тем, что запросы работодателей, вызванные глобальной сменой производственных технологий, диктуют необходимость изменения содержания подготовки кадров, привлечения в процесс обучения инженерно-педагогических кадров высокого уровня применения технологий «обучения на рабочем месте» и материальной заинтересованности всех сторон в результате педагогических и производственных отношений.

С целью повышения эффективности профессиональной подготовки в области начального специального профессионально образования и обеспечения конкурентоспособности профессиональных кадров, Указом Президента Азербайджанской Республики от 20 апреля 2016 года, №869 при Министерстве образования Азербайджанской Республики было создано Государственное агентство по профессиональному образованию как центральный исполнительный орган проведения и координации государственной политики в области начального специального профессионального образования в стране, и утвержден его Устав. Сразу после утверждения данной структуры начаты безотлагательные объемные мероприятия для усовершенствования системы начального профессионального образования и обучения, а именно:

— подготовлен проект новой концепции развития начального специального профессионального образования в Азербайджанской Республике;

— разработаны новые проекты «Образцового устава учреждений государственного и муниципального начального специального профессионального образования» и «Государственных стандартов начального специального профессионального образования в Азербайджанской Республике»;

— с 2016/2017 учебного года в рамках Проекта ASAN Peşə, с целью обеспечения прозрачности, устранения субъективных факторов в процессе приема, и для удобства граждан, впервые в Баку и Гяндже был организован прием в учебные заведения начального профессионального образования через сети учреждений ASAN Xidmət. Примечательно, что при этом средний аттестационный балл 18% учеников, поступивших в профессионально-технические учебные заведения, прошедших регистрацию в рамках проекта ASAN Peşə, составил 4 и более баллов, что является немаловажным индикатором возможности обеспечения качества образования в будущем;

— с целью более полного обеспечения потребностей рынка труда, соответствующим приказом министра образования к «Классификации специальностей начального профессионально-специального образования» добавлено 15 новых специальностей и определен план приема учащихся по 154 специальностям (вместо 126 в прошлом году), включая 10 специальностей, которые были в классификации, но подготовка по ним не осуществлялась;

— в сфере усовершенствования работы по подготовке кадров, в рамках «Программы развития частного сектора на Южном Кавказе» Общества международного сотрудничества Германии (GİZ), в городе Баку и в некоторых районах были проведены тренинги по управлению и педагогике на тему «Пропаганда профессионального образования и занятости» для специалистов, работающих в сфере начального специального профессионально образования и обучения. В рамках программы, на конкурсной основе, 5 претендентов были избраны и отправлены в магистратуру Магдебургского университета Германии для получения образования по специальности менеджмент профессионального образования;

— в рамках «Туринского процесса-2017» проведены политические консультации совместно с соответствующими государственными органами в сфере профессионального специального образования и Европейского фонда образования, оценено текущее состояние реформ в сфере профессионального образования в стране, изучен опыт других стран, и определены приоритеты на следующие 2 года;

— для изучения международного опыта, сотрудники министерства с целью прохождения практики посетили города Инчхон (Южная Корея), Минск (Беларусь), Магдебург (Германия) и Ставангер (Королевство Норвегия) и ознакомились с реформами, проводимыми в современной системе профессионального образования и подготовки;

— в рамках сотрудничества с Европейским фондом образования, представители агентства посетили города Брюссель (Бельгия), Белфаст (Северная Ирландия), Маастрихт (Королевство Нидерландов), Тбилиси (Грузия), Прага (Чехия), Барселона (Испания) и Турин (Италия), где приняли участие в политических диалогах и соответствующих семинарах;

— для участия в качестве наблюдателей в международных соревнованиях в сфере профессионального образования World Skills, сотрудники агентства посетили города Москва и Минск и провели переговоры для проведения данных соревнований в нашей стране;

— подходят к концу работы по строительству нового учебного корпуса, мастерской и учебных помещений для создания современного учебного центра, специализированного на сельскохозяйственных специальностях при участии международных экспертов на базе профессиональной школы города Габала. В рамках проекта планируется привлечение инженерно-педагогического состава к тренингам по внедрению новых куррикулумов, подготовка соответствующих учебных пособий и осуществление подготовки кадров по новым специальностям, отвечающим требованиям рынка труда;

— в рамках проекта «Подготовка новых профессиональных специальностей в сельском хозяйстве», финансируемого компанией BP, предусмотрена подготовка со стороны организации British Council учебных пособий по специальностям «Специалист по растениеводству» и «Специалист агросервиса»;

— в сфере создания модели управления, основанной на принципе партнерства государства и бизнеса, совместно с British Council и 5-звездочными отелями города Баку (Absheron Hotel Group, Hilton Hotel, Fairmont Hotel, Four Seasons Hotel, Hyatt Regency Hotel, Marriott Hotel), осуществляется пилотный проект программы стажировки в отелях и тренинги по туризму в сфере начального специального профессионального образования;

— в рамках совместного проекта Министерства образования Азербайджанской Республики и норвежского центра обучения и профессиональной подготовки «Рогаланд» «Развитие и укрепление начального профессионально-специального образования в Азербайджане», подготавливаются новые куррикулумы по специальностям «сварщик», «садовник» и «рыболов». В рамках этого проекта для инженерно-педагогического состава были проведены семинары по ИКТ и предпринимательству;

— в рамках проекта, осуществляемого совместно с Украинской компанией IT STEP Academy на базе Бакинского профессионального лицея №9 начата подготовка кадров, отвечающих требованиям местного и международного рынков труда по 3 специальностям: «Системные технологии и системное администрирование», «Компьютерная графика и дизайн», «Создание программного обеспечения». Данный проект организован на основе принципа «максимум опыта, минимум теории» и открывает широкие возможности для тех, кто желает освоить высокооплачиваемые профессии. Возраст обучающихся составляет от 8 до 55 лет. Предусмотрено бесплатное обучение преподавателей и студентов (с высокими показателями успеваемости) государственных учреждений профессионального образования, а так же подготовка новых куррикулумов, и наряду с выдачей дипломов государственного образца Министерства образования по окончании курсов, предоставление сертификатов международных компаний, таких, как Microsoft, CISCO, AUTODESK и так далее;

— в рамках проекта «Профессионалы современного Азербайджана», совместно с компанией Eldar Studio, продолжается подготовка кадров по новым специальностям в сфере услуг;

— продолжаются работы по реализации проекта «Создание центра профессионального образования», осуществляемого совместно с Корейским фондом экономического развития и сотрудничества, при поддержке Республики Корея. Согласно проекту, создаваемый современный центр профессиональной подготовки будет специализироваться в основном на подготовке профессиональных кадров в сфере промышленности и инноваций (8 специальностей — механик, электронщик, энергетик, специалист по промышленно-монтажным работам, строитель, ИТ специалист, автослесарь, специалист по автоматизации);

— продолжается сотрудничество с компаниями Bosch и KNAUF с целью создания новых сервисных и ресурсных центров;

— с целью модернизации системы профессионального образования и подготовки, повышения качества и привлекательности профессионального образования в соответствии с европейскими стандартами и создания равных возможностей доступа к образованию для всех, осуществляется проект Европейского Союза «Поддержка профессионального образования и профессиональной подготовки» в Азербайджане. В рамках данного проекта, 5 международных экспертов в течении 30 месяцев по различным направлениям деятельности будут консультировать сотрудников Агентства;

— подготовлен проект протокола о совместной деятельности в сфере профессионального образования с Министерством национального образования Турецкой Республики, который предполагает создание совместного центра с применением турецкой модели профессионального образования и выдачей дипломов государственного образца обеих сторон;

— ведутся переговоры с Министерством образования и науки Российской Федерации в области профессионального образования, и как первый шаг предлагается организовать обучение кадров на базе новосозданного Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям с участием российских и азербайджанских преподавателей и инженерно-технического персонала с выдачей дипломов государственного образца обоих государств;

— сотрудники агентства в составе трех человек включены в состав рабочей группы комитета «Науки и образования» Парламента Азербайджанской Республики по созданию законопроекта по специальному профессиональному образованию.

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 06.12.2016 г. «Об утверждении стратегических дорожных карт развития национальной экономики и ее основных секторов» подготовлена и утверждена «Стратегическая дорожная карта развития профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике», определенная как одно из 11 основных приоритетных направлений.

Определены пять стратегических целей развития системы профессионального образования и обучения на период до 2020 года:

— интеграция в систему профессионального образования и обучения работодателей;

— создание сильной системы финансирования, основанной на результатах;

— создание целевых программ профессионального развития;

— создание специфических программ по секторам;

— применение средств, которые поддержат достижение целей профессионального образования и обучения.

Примечательной особенностью данного документа является наличие целевых индикаторов для измерения и координации эффективности управленческих мероприятий и успешного достижения поставленных целей, а именно:

— создание на базе существующих учреждений

10 новых пилотных предприятий профессионального образования по различным направлениям;

— увеличение уровня поступления выпускников общеобразовательных учреждений на предприятия профессионального образования до 25 процентов;

— доведение уровня занятости выпускников пилотных предприятий профессионального образования в течение шести месяцев после окончания учебы до 50 процентов;

— увеличение количества обучающихся в пилотных предприятиях профессионального образования на 50 процентов;

— доля количества учащихся из уязвимых слоев населения, привлеченных для получения профессионального образования, должна превышать пять процентов от общего числа получающих профессиональное образование;

— увеличение заработной платы преподавательского состава пилотных предприятий профессионального образования до двух раз.

Реализация запланированных мероприятий будет осуществляться за счет средств госбюджета, внебюджетных фондов, Национального фонда помощи предпринимательству, местных бюджетов, местных управлений, предприятий и организаций, вне зависимости от формы собственности, прямых иностранных инвестиций, кредитов и грантов банковской системы, кредитов международных организаций и иностранных государств, технической и финансовой помощи, других источников, не запрещенных законодательством.

В целях оптимизации и рационализации сети учреждений начального специального профессионального образования осуществляющих подготовку кадров по идентичным профессиональным направлениям в городах Баку и Гянджа, согласно мероприятиям, указанным в стратегической дорожной карте и для обеспечения выполнения плана мероприятий отраженных в «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 января 2015 года и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 11 октября 2016 года «О рационализации учреждений начального профессионально-специального образования, расположенных в городах Баку и Гянджа», на базе 26 учебных заведений в г.Баку были созданы 11 центров, а на базе 6 учебных заведений были созданы 2 центра в г.Гянджа, специализирующихся по различным отраслям и направлениям экономики.

Дальнейшее развитие системы начального профессионального образования неразрывно связано с формированием новых отношений между образовательными учреждениями и работодателями. Дефицит квалифицированных трудовых ресурсов требует от работодателей и образовательных учреждений повышения эффективности работы по профориентации учащейся молодежи. Разумеется, на успех можно рассчитывать только при условии объединения усилий органов управления, образовательных учреждений, работодателей и общественных организаций.

Одним из важных аспектов повышения качества начального профессионального образования и приближения учебного процесса к реальным условиям производства и требованиям работодателей является применение технологий «обучение на рабочем месте» с финансовым стимулированием стажера в результате хозяйственной деятельности предприятия, а так же предоставления возможности образовательным учреждениям осуществлять предпринимательскую деятельность в мастерских, учебно-опытных участках, агрохозяйствах, типографиях, издательствах, музеях, магазинах, подразделениях общественного питания, санаториях, технических профилакториях и так далее, для привлечения внебюджетных средств.

Практика работы образовательных учреждений, реализующих программы обучения взрослого населения, еще раз подтверждает необходимость активного использования потенциала системы начального профессионального образования в интересах работодателей, нуждающихся в повышении квалификации персонала и появления дополнительных источников финансирования образовательного учреждения и его персонала в частности. Важным направлением взаимодействия учреждений профессионального образования с бизнесом станет создание образовательных кластеров, основанных на взаимодействии учреждений профессионального образования всех уровней, предприятий, региональных органов власти и органов местного самоуправления. В рамках деятельности таких кластеров образовательные учреждения смогут развивать свой научно-исследовательский потенциал, прививать навыки предпринимательства обучающимся, участвуя в выполнении исследовательских и производственных задач предприятий.

Комплексный подход и новый взгляд на развитие системы начального профессионального образования, а также поиск дополнительных финансовых источников посредством осуществления хозяйственной деятельности, должно сопровождаться качественной и прозрачной системой сбора, систематизации и обработки соответствующих данных, внутренним и внешним мониторингом всей деятельности образовательного учреждения как на уровне каждого обучающегося, так и на уровне всего учреждения.

Фамиль Мустафаев

директор Государственного агентства профессионального образования

при Министерстве образования Азербайджанской Республики, профессор