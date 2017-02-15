Можно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых в Армении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - Эксперты

В связи с экстрадицией блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан было несколько заявлений российской стороны, как на уровне МИД, так и на уровне омбудсмена.

Российская сторона аргументировала это тем, что Лапшин, наряду с Израилем, является гражданином России. Свое резкое возмущение в связи с экстрадицией выразил даже лидер ЛДПР Владимир Жириновский, указав на его этническую принадлежность: «Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в Баку», - заявил он.

Азербайджанскую общественность возмутила не только подобная агрессивная реакция на законную экстрадицию Лапшина, но и совершенно противоположная позиция РФ по отношению к пленению армянами на оккупированных территориях Азербайджана гражданина России, этнического азербайджанца Дильгама Аскерова, а также гражданина АР Шахбаза Гулиева, которые хотели посетить на этих территориях могилы своих предков.

Гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кяльбаджаре в 2014 году были взяты в заложники армянскими солдатами. Незаконный постановочный «суд» сепаратистского режима в оккупированном Нагорном Карабахе приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Дело дошло до того, что РФ отреклась от гражданства Дильгама Аскерова.

«Официально заявляю Вам, что среди задержанных во время произошедшего в Кяльбаджаре инцидента граждан Российской Федерации нет», - говорилось в письме посла России Владимира Дорохина, направленном в 2014 году вице-спикеру Милли Меджлиса Бахар Мурадовой.

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин

Как заявил 1news.az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, Россия с самого начала была против экстрадиции Беларусью Лапшина в Азербайджан.

«По Конституции России, она не передает своих граждан другим странам. То же самое и у нас. Например, если гражданин Азербайджана совершил преступление в другой стране и находится в АР, то мы не передаем его. В Москве считали, что раз Беларусь и Россия – союзное государство, то Минск не должен был экстрадировать блогера Баку. По международному праву, у них есть консульская поддержка, адвокат, они могут наблюдать за законностью всех процедур», - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему не было подобного отношения к плененному армянами гражданину РФ Дильгаму Аскерову, политолог указал, что на государственном уровне Азербайджан перед Россией по этому вопросу не может чего-либо требовать.

«В случае с Дильгамом Аскеровым у кого РФ может требовать? У незаконного режима? Армения говорит, это нас это не касается, есть «НКР», обращайтесь к ним», - сказал Р.Мусабеков.

«На уровне журналиста можно поднять вопрос перед РФ, что «если вы волнуетесь о судьбе своих граждан, то почему не интересуетесь судьбой Дильгама Аскерова. В одном случае вы поддерживаете Лапшина, который нагло нарушил законы, в другом - безразличны к судьбе другого своего гражданина, который был взят в плен, когда хотел посетить могилы своих предков», - сказал он.

Экстрадированный в Азербайджан блогер Александр Лапшин

Выходом из ситуации политолог считает лишь обмен.

«Если бы у нас были армяне, Азербайджан мог бы их обменять», - сказал он.

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Как заявил 1news.az адвокат Мухтар Мустафаев, Азербайджан может поднять вопрос перед Европейским судом об освобождении Дильгама Аскерова, однако прежде надо решить вопрос его гражданства.

«Дильгам Аскеров является гражданином России, которая бросила его на произвол судьбы. Азербайджан должен предоставить Дильгаму свое гражданство и после поднять этот вопрос в Европейском суде по правам человека», - сказал он, отметив, что в Конституции АР закреплено, кто может быть гражданином республики.

Конституция Азербайджана гласит: «Лицо, подвластное Азербайджанскому государству, имеющее с ним политическую и правовую связь, а также взаимные права и обязанности, является гражданином Азербайджанской Республики. Лицо, родившееся на территории Азербайджанской Республики или от граждан Азербайджанской Республики, является гражданином Азербайджанской Республики. Лицо, одним из родителей которого является гражданин Азербайджанской Республики, является гражданином Азербайджанской Республики».

М.Мустафаев напомнил, что Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Чирагов и другие против Армении». В связи с заявлением жалобщиков ЕСПЧ подтвердил, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории, в том числе Лачин, контролируются Арменией. «Поэтому именно Армения несет ответственность за дело Дильгама Аскерова», - сказал он.

Европейский суд по правам человека

Депутат Михаил Забелин также указал на сложность данного вопросу ввиду того, что находящийся в плену у армян азербайджанец Дильгам Аскеров является гражданином Российской Федерации.

Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев

«Я говорил по этому поводу с послом РФ, писал письмо в МИД. В правовом плане это очень сложный вопрос. Если бы он был гражданином Азербайджана, это другое дело. Единственное, можно предпринять усилия по дипломатической линии, по переговорам, убеждениям», - сказал он, отметив, что парламент не может принять решение по этому вопросу.

«Переписка или телефонные беседы ничего не дают. Если у нас будут беседы с российскими парламентариями на уровне межпарламентской комиссии, то мы будем эти вопросы обговаривать. Пока у нас не было совместного заседания, как будет, мы эти вопросы поднимем», - сказал депутат, отметив, что, когда проводится заседание межпарламентской комиссии, там все протокольно фиксируется, утверждаются ответственные лица за эти переговоры.

М.Забелин указал, что в Азербайджане за продажу наркотиков арестован армянин, гражданин Российской Федерации Марат Уелданов.

«Поэтому я внес предложение о том, что армянин, который сидит здесь, и Дильгам Аскеров – оба российские граждане, могут быть экстрадированы в Россию», - сказал он.

Возможно ли впоследствии добиться экстрадиции Аскерова из России в Баку, Забелин уточнять не стал.

Напомним, что продолжаются следственные мероприятия в отношении гражданина России Марата Уелданова (Уелданов фамилия жены, настоящая фамилия Галустян). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, Уелданов по-прежнему пребывает в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Азербайджана.

«По информации, предоставленной нам посольством России в Азербайджане, условия содержания российского гражданина отвечает европейским требованиям, состояние здоровья в целом удовлетворительно», - сказала она, отметив, что российский гражданин получает медицинскую помощь в установленном порядке, а также прошел курс лечения.

М.Захарова указала, что М.Уелданова обслуживает государственный адвокат, которого выбрал он сам в ходе предварительного следствия.

«Взаимодействие с азербайджанской стороной по этому вопросу ведется на разных уровнях. Российскому послу в Баку поручено держать это дело на особом контроле и незамедлительно информировать о новых моментах. Распространялась информация о том, что его не посещали представители посольства, это неправда. Его посещали два раза - 28 июля и 16 декабря 2016 года. Последняя встреча продолжалась два часа и сейчас готовится очередное посещение», - сказала она.

Напомним, что 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана был задержан гражданин России Марат Уелданов, подозреваемый в совершении преступления, подпадающего под статью о незаконном приобретении или хранении большого количества наркотиков с целью сбыта, и помещен в следственный изолятор.

Отметим, что ранее в своей публикации на тему ареста и экстрадиции Лапшина в Баку, главред 1news.az также предположил, что блогер, за освобождение которого активно выступает как Россия, так и Армения, мог бы стать объектом обмена на несправедливо осужденных армянами [в рамках постановочного судебного процесса] азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Эльшан Рустамов