Азербайджан – страна, находящаяся на стыке Европы и Азии, - испокон веков славился своими традициями мультикультурализма, межрелигиозной и межнациональной толерантности.

К примеру, еще более 200 лет назад Фатали хан переселил евреев на территорию, где сейчас расположен поселок Красная Слобода, чтобы защитить их. На месте, где евреи встретили Фатали хана хлебом и солью, сейчас стоит их синагога. Прекрасно живут в Азербайджане и русские, и лезгины, и талыши, и удины, и представители других национальностей. Мультикультуральные традиции и по сей день живы и бережно хранятся в азербайджанском обществе.

Об этом с самых высоких трибун не раз заявлял Президент Ильхам Алиев, подчеркивая, что Азербайджан остается верным традициям толерантности и мультикультурализма, и между населяющими Азербайджан народами и этносами никогда не было случаев национально-расовой дискриминации, этнорелигиозной нетерпимости.

Атмосферу толерантности отмечали и многочисленные гости, приезжающие в нашу страну на различные международные мероприятия - от мировых спортивных соревнований до форумов глобального масштаба.

Поэтому известие о том, что член Республиканского талышского культурного центра, экс-сотрудник газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев попросил временного убежища у армянских властей, вызвало возмущение и негодование представителей общественности, независимо от национальности.

92-летний отец Шахина, Саил Мирзоев, 65 лет проработавший школьным учителем, заявил: «Мы выросли на хлебе Азербайджана, поддерживаем свою страну и гордимся ею. И он это прекрасно знал. Своим поступком он пошел против семьи. Я никогда его не прощу. Нас никто не притесняет, решаются все возникающие вопросы, я – свидетель этому. Азербайджан развивается и становится краше».

Азербайджан – семья многих народов

Наджафгулу Наджафов, главный редактор газеты «Бирлик-Единство» и журнала «Гудъял», издающихся в Губинском районе, заявил 1news.az, что Азербайджан – семья многих народов.

«В одном Губинском районе проживают представители 20 национальностей – азербайджанцы, лезгины, евреи, русские, талыши, украинцы и другие. И все они живут в атмосфере братства. Губа – пример добрососедства, мультикультурализма и толерантности, это отмечают и иностранные гости, приезжающие в район. Показателен в этом смысле пример еврейского поселка Красная Слобода – приезжающие иностранцы восхищаются тем, как прекрасно евреи в Азербайджане сосуществуют с другими нациями.

Есть, к сожалению, и внутренние, и внешние силы, заинтересованные в расколе этого братства, которые пытаются это сделать. Но они не достигнут своей цели!» - подчеркнул Н.Наджафов, и отметил, что в Азербайджане для всех наций созданы равные условия.

Мультикультурализм в Азербайджане распространяется на всех граждан. Независимо от национальности, для всех созданы равные демократические условия для сохранения религиозно-духовных ценностей, национальных обычаев и традиций, развития языка и культуры. И отдельные случаи эпатажных поступков маргинальных отщепенцев и мошенников не смогут бросить тень на какую-нибудь нацию в республике в отдельности, поскольку мультикультурализм – образ жизни в Азербайджане, сформировавшийся на протяжении столетий дружбы и братства между представителями различных национальностей.

Истинное лицо предателя

Так что же подвигло Шахина Мирзоева вступить на путь изменника Родины? Выясняется, что Мирзоев - банальный мошенник, пытающийся «прорубить окно в Европу» и получить статус беженца в какой-нибудь европейской стране.

Как оказалось, ему это не впервой. Еще в июне 2015 года он написал на своей странице в соцсети Facebook: «Сказал председателю Республиканского талышского культурного центра Рафигу Джалилову – послушай, я займу в центре высокую должность. Дай мне печать центра, начну бизнес по выдаче разных справок, хорошо заработаем. А он от жадности не дает – думает, что я заработаю денег и поднимусь».

Уже по этому статусу можно судить о моральном облике Мирзоева. А еще он в соцсетях раздает родителям советы о том, как нужно подделывать свидетельства о рождении детей…

Ну а свой сепаратизм Шахин Мирзоев проявлял при любом подходящем случае, лелея мечту о так называемом «Талышистане» и позируя перед фотообъективом с его флагом. И здесь он действовал в тандеме с лишенным гражданства Азербайджана Аликрамом Гумбатовым, без устали пропагандируя речи этого сепаратиста и исполняя роль его подручного. Не зря сейчас предательство Мирзоева оправдывает и защищает небезызвестный Забиль Магеррамов – главный фигурант в созданном спецслужбами Армении и расположенном в Ереване так называемом «Талышском национальном телевидении».

Многоликий Шахин Мирзоев был замечен и на проплаченных оппозиционных митингах партии «Мусават», проходивших на стадионе «Мяхсул» в Баку – благо, предатели всех мастей всегда были в почете у оппозиционеров. Впрочем, в конце концов, пути Мирзоева и Исы Гамбара разошлись, и Шахин покинул «Мусават»…

Выступая в парламенте, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов указал, что Ш.Мирзоев был членом оппозиционного Национального совета.

«Если помните, в Азербайджане в 2013 году в преддверии президентских выборов на уровне кружка был создан Национальный совет, и эта личность была членом этой структуры, а сейчас он получил убежище в Армении. На этом примере можно увидеть, кто является предателем. Структура, которая имела в своих рядах таких предателей, хотела получить власть», - сказал он и отметил необходимость решительной борьбы против подобных предателей Родины.

Оживленные дискуссии в соцсетях вызвала и информация о том, что Шахин Мирзоев, называющий себя защитником талышей, на самом деле имеет неталышские корни.

По данным сайта AzVision.az, предки Мирзоева из Еревана переехали в Иран, а потом в Азербайджан...

Поступок Мирзоева нельзя ни понять, ни оправдать. Его попытки бросить тень на вековые традиции мультикультурализма в Азербайджане, разыграть карту мнимого «притеснения национальных меньшинств» в республике заведомо обречены на провал. И то, что Шахина Мирзоева сейчас приняли в Армении с распростертыми объятьями, лишний раз доказывает, что такие, как он, давно уже служат недругам Азербайджана и всегда готовы нанести удар в спину. Но их ждет полное фиаско. Братские отношения между представителями различных национальностей в нашей стране выдержат любые атаки врага и станут еще крепче.

Тимур Рзаев

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