Ягуб Махмудов,

заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА, директор Института истории

Недавно ЦРУ выложило в Интернет почти миллион рассекреченных документов, и один из них представляет собой доклад о Гейдаре Алиеве. В нем говорится, что в годы его правления экономика республики начала расти, и наблюдалось развитие во многих отраслях. В докладе подробно приводятся реформы, проведенные в экономике Азербайджанской ССР при руководстве Гейдара Алиева и подробный анализ развития большинства секторов экономики республики.

Следует отметить, что вследствие ряда объективных и субъективных причин в 1960-е гг. во многих отраслях экономики Азербайджана — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, стали проявляться отрицательные тенденции. Постепенно замедлилось развитие республики, и это стало оказывать отрицательное влияние на социальное положение населения. Азербайджан отставал от союзного уровня по производству, в том числе по производству промышленных товаров, объему национального дохода и по темпу повышения производительности труда. И это отставание постепенно нарастало. Достижения научно-технического прогресса фактически не внедрялись в производство. В 1969 г. — в условиях глубокого упадка во всех сферах жизни в Азербайджанской ССР, Гейдар Алиев пришел к управлению республикой. Тем самым в истории Азербайджана начался великий переломный период. Последующий ход исторического развития доказал, что

Гейдар Алиев еще в то время начал строить сегодняшний независимый Азербайджан. Гейдар Алиев, хорошо знавший все особенности советского режима и приобретший богатый опыт управления, начал предпринимать решительные шаги для того, чтобы вывести Азербайджан из очень тяжелого положения. С гениальной дальновидностью он поручил подготовить глубоко обдуманные программы комплексного развития, обеспечивавшие длительное, динамичное и всестороннее развитие республики, и началось безотлагательное выполнение указанных программ. С первых же шагов народ встретил Гейдара Алиева с симпатией, полюбил его и последовал за ним. Используя богатый экономический потенциал и широкие возможности такого огромного государства, как Советский Союз, гениальный сын народа начал проводить политику выведения Азербайджана на путь прогресса. Великий политик сначала добивался принятия на уровне Политбюро ЦК Компартии Советского Союза, на пленумах ЦК, съездов Коммунистической партии выгодных решений по важным вопросам для своей родины и народа в различных отраслях экономики и культуры, а затем мобилизовывал весь наш народ на выполнение этих решений. Во главе планов Гейдара Алиева стояло превращение Азербайджана в самодостаточную и высокоразвитую в научно-техническом отношении республику.

Одним словом, Гейдар Алиев еще тогда начал путь, ведший к независимости нашей родины. В указанные годы руководства Азербайджаном, Гейдар Алиев, преодолевая тысячи препятствий, добился принятия пяти специальных решений Советского правительства, обеспечивавших всестороннее развитие Азербайджана. В результате этого 1970—1985 гг. вошли в историю Советского Азербайджана как самый блестящий период строительства за все время его существования. Произошел подъем во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Проводились важные структурные изменения в экономике республики. Были созданы новые прогрессивные отрасли промышленности. Предпринимались важные меры для пропорционального развития всей республики в соответствии с уровнем промышленного развития. Увеличилось внимание к научно-исследовательским отраслям, непосредственно связанным с производством, в области достижений научно-технического прогресса, внедрения в производство прогрессивных технологий Азербайджан вышел на передовые позиции во всем СССР.

Качественный показатель производившейся продукции повысился до уровня, несопоставимого с предыдущими периодами.

В результате дальновидной политики, мудрого и компетентного руководства Гейдара Алиева, Азербайджан превратился в самую передовую сельскохозяйственную республику Советского Союза, в том числе в передовой край хлопководства и виноградарства. Коренным образом улучшилось социально-экономическое положение сельских жителей. В азербайджанской деревне были проведены невиданные ранее работы по строительству, благоустройству и культурному созиданию. В 1970—1985 гг., за короткий исторический период по всей территории республики были созданы сотни заводов, фабрик, отраслей производства. Было запущено 213 промышленных учреждений. Азербайджан занимал одно из передовых мест в Советском Союзе по многим отраслям производства. 350 наименований производимой в Азербайджане продукции экспортировалось в 65 стран мира. Промышленная продукция, производившаяся в эти годы, по своему объему была равна продукции, производившейся на всем протяжении предыдущих 50 лет. Азербайджан тех лет напоминал гигантскую строительную площадку.

Полностью изменился облик Баку и районов республики. Украшающие Баку и районы Азербайджана сотни жилых зданий, гостиниц, общественных сооружений, школ, дворцов культуры, составляющие ядро нашей экономики фабрики, заводы, промышленные объекты, крупные промышленные комплексы, водохранилища, Куринский водопровод, зоны озеленения, центры отдыха, многие дороги, в том числе железная дорога Баку — Балакен, важные мероприятия, проводившиеся для усиления связи Нагорного Карабаха с Баку и оживления там азербайджанской среды, в том числе проведение железной дороги в Ханкенди, являются результатами дальновидности Гейдара Алиева, его неустанной деятельности, патриотизма, который впитался во всю сущность этого великого человека. Одним из важнейших исторических достижений Азербайджана, достигнутых на протяжении 1970—1985 гг., было создание мощного кадрового потенциала, рассчитанный на будущее народа, в том числе создание армии специалистов по редким профессиям.

Так, в эти годы расширилась сеть высшего и среднего специального образования республики. В 170 передовых вузов СССР было отправлено 3500 молодых азербайджанцев. Каждый год за пределы Азербайджана с целью получения образования по редким специальностям отправлялись в среднем 800 студентов. Особое внимание уделялось развитию военного образования. Руководитель Азербайджана, обеспокоенный отсутствием азербайджанцев в центре подготовки к космическим полетам СССР, взял под свой личный контроль отправку молодежи в высшие авиационные школы. Одним словом, ВЕЛИКИЙ АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, еще в тот период, опережая время, создавал мощный кадровый потенциал для Азербайджана XXI века.

В результате программ комплексного развития, проведенных Гейдаром А.Алиевым в 1970-х—начале 1980-х гг. Азербайджан превратился в республику передовой промышленности, сельского хозяйства и культуры во всем пространстве великого СССР. Гейдар Алиев еще в то время предвидел сегодняшний день нашей независимой жизни, готовил свою Родину для этих дней самостоятельного развития. Гениальный политик еще с того времени начал строить новый Азербайджан — сегодняшний Азербайджан…

Гейдар Алиев в период господства коммунистического режима вел борьбу (которую не смог бы повести кроме него никто!) против несправедливостей по отношению к своему родному народу. Во всех уголках Азербайджана были воздвигнуты статуи великих личностей, права которых были попраны в разные времена. По прошествии многих лет после смерти Джавида, ставшего жертвой репрессий, его останки были возвращены на Родину, был воздвигнут памятник близ Сапун-горы в честь тысяч азербайджанцев, погибших в Крыму на фронтах Великой Отечественной войны…

Именно в этот период большой группе выдающихся деятелей Азербайджана впервые было присвоено почетное звание Героя Социалистического труда. Установление величественной статуи Наримана Нариманова, посвятившего всю свою жизнь родному народу и своей родине, и за это «выдвинутого» в Москву и убитого при загадочных обстоятельствах, а впоследствии оклеймленного в качестве «националиста» и имя которого было запрещено произносить, явилось великой заслугой личности Гейдара Алиева перед Родиной. Он, впоследствии добившийся установления памятника Нариманову и в Ульяновске, еще раз доказал, что никто не в силах заставить его отвернуться от покровительства своему народу и Родине. В период руководства Гейдара Алиева на фоне общего подъема Азербайджана повысился и интерес к историческому прошлому нашего народа, наблюдался подъем самосознания в передовых кругах интеллигенции.

Началось возрождение и в национально-духовной жизни всего народа. В то время одним из основных центров возрождения являлась Азербайджанская Энциклопедия, возглавляемая Расулом Рзой. В то время именно энциклопедисты поднимали такие важные проблемы, как вопрос о решающей роли тюркских этносов в формировании азербайджанского народа, о завоевании Северного Азербай-джана Российской империей, о прогрессивной роли деятелей АДР, об апрельской оккупации 1920 г. и многих других. Именно в те годы, благодаря решающей помощи Расула Рзы автор этих строк впервые добился подготовки и печати исторических карт Азербайджана на картографической фабрике Киева. Главная редакция Энциклопедии в 1972 г. издала атлас под названием «Карты Азербайджанской ССР» (на азербайджанском и русском языках) и те исторические карты были включены в него. Однако доносчики настучали в Москву и позвали на помощь «друзей-историков» из Армении. С целью клеймления нас в качестве «националистов», «врагов советской власти и России» в Баку был приглашен Л.Шаумян — сын С.Шаумяна, главаря мартовского геноцида 1918 года, учиненного против нашего народа. Сын С.Шаумяна, являвшийся в то время первым заместителем главного редактора «Большой Советской Энциклопедии» и в то же время бывший одним из главных советских идеологов, лез из кожи вон, чтобы использовать полученную возможность для нанесения удара по азербайджанской интеллигенции. Однако он не смог достигнуть своей цели. Потому что в то время во главе Азербайджана стояла сильная личность, заботившаяся о своей родине. Благодаря именно мудрости и смелости Гейдара Алиева энциклопедисты и большая группа интеллигенции не подверглись преследованиям…