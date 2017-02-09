11 лет назад был создан Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Еще в начале 90-х гг. после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева за короткий промежуток времени многие экономические, политические проблемы находят свое решение, а обретенная общественно-политическая стабильность дает стимул и толчок к развитию всех сфер государственной политики, в том числе и сферы семьи, женщин и детей. В стране создаются все необходимые условия для развития государственной политики в трех направлениях.

Участие азербайджанской делегации в сентябре 1995 года на lV Всемирной женской конференции в Пекине внесло новую лепту в развитие современного женского движения в мире и стало стимулом для еще более активного усиления женской политики в Азербайджане. Надо отметить, что участие в этой конференции представительниц нашей страны, подвергшейся армянской военной агрессии и оккупации

20% территории, испытавшей все ужасы войны, имеющей около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, имело большое значение. Азербайджанская делегация смогла донести до внимания участниц конференции истинное, реальное положение Азербайджана, подвергшегося агрессии со стороны соседней республики. Конференция также единогласно приняла Пекинскую декларацию и Платформу действий, представлявшую собой, по существу, план действий по расширению прав и возможностей женщин.

Этот период охарактеризовался также и тем, что Азербайджан присоединился к большинству международных конвенций, посвященных защите прав женщин и детей. Страна присоединилась к конвенциям «О согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков», «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией», «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». Республика не только включила эти международные соглашения во внутреннее законодательство, но и стала опираться на данные международные документы в принятии новых законодательных актов.

В 1998 году Президентом Гейдаром Алиевым было подписано Распоряжение «Об активизации роли азербайджанских женщин в обществе», в том же году в Азербайджане вновь начали проводить съезды женщин, определилась периодичность их проведения — через каждые 5 лет. Все эти достижения заложили основы нового этапа в развитии женского движения в стране.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1998 году был создан первый на постсоветском пространстве, а также среди многих стран мира, Комитет по проблемам женщин. Комитет смог выполнить довольно большой объем работы в области защиты прав женщин. В целях практического обеспечения равноправия женщин и мужчин, в частности представления их в системе государственного управления на должном уровне, 6 марта 2000 года Гейдар Алиев подписывает Указ «Об осуществлении государственной женской политики в Азербайджанской Республике». Этот Указ заложил основу создания государственной стратегии в отношении гендерного равенства и расширения возможностей женщин. Указ предписывал обеспечение равного представительства женщин наравне с мужчинами во всех государственных структурах республики, а также проведение гендерной экспертизы законодательства.

Продолжая стратегию на усиление этой политики, 6 февраля 2006 года Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, который значительно расширил полномочия данного государственного органа.

Для создания полноценной законодательной базы Комитету, в сжатые сроки удалось подготовить и представить парламенту законопроекты: «Об обеспечении гендерного равенства» (Указом Президента полномочия на исполнение и мониторинг Закона были предоставлены Комитету), «О предотвращении бытового насилия». В 2006 году был принят Закон «Об обеспечении гендерного равенства». При активной поддержке первой леди страны, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой в октябре 2010 года вступил в силу Закон «О предотвращении бытового насилия». Закон регулирует вопросы обеспечения специальных мер по сокращению и предотвращению случаев насилия в отношении членов семьи, особенно женщин и детей, оказание психологической, юридической и медицинской помощи жертвам насилия. Были внедрены новые институты, такие как Охранный ордер, центры помощи, Банк данных по жертвам бытового насилия. Госкомитетом были созданы мониторинговые группы по предотвращению бытового насилия на уровне центральных органов. Мониторинговая деятельность направлена на исследование и выявление проблем, связанных с гендерным насилием, обсуждение особо тяжких случаев насилия, исследование причинно-следственных связей насилия, защита жертв насилия и оказание им соответствующей поддержки.

Были разработаны изменения и дополнения в Семейный, Уголовный и Гражданский кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. После внесения изменений в Семейный Кодекс об уравнении возраста вступления в брак для мужчин и женщин к 18 годам и внесения санкций в статью 176-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, согласно которым, принуждение женщин и лиц, не достигших брачного возраста к вступлению в брак, карается лишением свободы сроком на 4 года, статистика ранних браков дала положительные результаты. Также в 2015 году в Семейный кодекс была принята поправка об обязательном медицинском обследовании перед вступлением в брак. В 2015 году показатель рождаемости среди матерей 15—17-летнего возраста сократился по сравнению с предыдущим годом без малого на тысячу детей.

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В стране развивается женское лидерство, выдвижение женщин в сферы государственного управления и муниципалитеты. На основании Распоряжения Президента Азербайджана от 29 ноября 2011 года была принята Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее». Данная Концепция охватывает обеспечение равных возможностей мужчин и женщин на рынке труда, создание благоприятных условий для продвижения женщин на руководящие должности. Претворение в жизнь законодательных актов и национальных программ, проведение Комитетом просветительских мероприятий и проектов по активному вовлечению женщин во все сферы жизнедеятельности страны дали свои результаты. И как результат, в муниципальных органах количество женщин с 4% возросло до 35%. Из них более 29,7% женщин являются председателями муниципальных органов. Количество женщин в парламенте увеличилось до 16,8%. Сегодня почти во всех органах исполнительной власти заместителями глав являются женщины. Главой исполнительной власти одного из крупных районов страны является женщина. Особо хочется отметить возросшее представительство женщин в судебно-исполнительных органах, благодаря тестовой системе резко увеличилось число женщин-судей, в прокуратуре, в Министерстве внутренних дел, в Министерстве обороны, на пограничной и таможенной службах. Это также результат активной государственной политики по ранней профориентации учащихся средних школ. Многие выпускницы уходят от сложившихся стереотипов и выбирают более сложные специализации: экономическую инженерию, нефтяной сектор, юриспруденцию и т.д.

Большое внимание со стороны нашего государства уделяется развитию женского предпринимательства. Эта сфера особенно сильно развивается, так как сегодняшнее экономическое усиление Азербайджана создает реальные возможности для активности женщин. Их экономическая независимость помогает предотвращать многие серьезные проблемы в семьях. Сегодня женщины-предприниматели нашей страны представлены в легкой, пищевой и текстильной промышленности, ковроткачестве, сельском хозяйстве, торговле, в сфере услуг, а также в области здравоохранения и просвещения. Они также активны в развитии информационно-коммуникативных технологий, и влияют на ускорение внедрения инноваций в различных сферах. За последние годы число женщин-предпринимателей увеличилось до 28% и среди них есть женщины — главы холдингов и крупных финансовых компаний.

Комитетом ведется плодотворная работа в области просвещения женщин, проживающих в регионах нашей страны, примером тому служит совместная программа Государственного комитета и Программы развития Организации Объединенных Наций под названием «Стимулирование участия в экономической и социальной жизни женщин, проживающих в сельской местности и районах». В рамках проекта были созданы ресурсные центры в Нефтчалинском, Масаллинском, Сабирабадском и Билясуварском районах. Благодаря проекту были открыты предприятия мелкого и среднего бизнеса, которые возглавляют женщины. С 2012 года Комитет совместно с международными организациями осуществил проект для женщин, являющихся членами муниципальных структур под названием Dayaq («Опора»). Этот проект способствует повышению интереса женщин к активному участию в органах самоуправления, также служит просветительским звеном в этой области. С прошлого года Комитет начал реализацию проекта под названием «Предотвращение гендерного насилия».

К сожалению, наличие около полумиллиона азербайджанских женщин (453.731), ставших беженцами в результате военной агрессии со стороны Армении, является серьезным препятствием на пути развития экономической активности женщин. Однако государство и гражданское общество прилагают все необходимые усилия для адаптации этой категории женщин к условиям развития общества, поднятия их профессионального уровня, их интеграции в важные экономические процессы, которые происходят сегодня в Азербайджане.

Со стороны Национального фонда по поддержке предпринимательства были предоставлены льготные кредиты женщинам предпринимателям в размере 92 миллионов евро. В свою очередь Министерство экономики также осуществляет проект «Государственной поддержки по развитию предпринимательства в регионах». В рамках этого проекта проводятся специальные тренинги для женщин по вопросам получения микро-кредитов, по изучению механизмов и форм заполнения специальных документов, по подготовке малобюджетных проектов и по другим вопросам.

Особое внимание уделяется новому проекту ABAD — ASAN, целью которого служит поддержка социально-экономического развития регионов, обеспечение применения современных технологий в семейном бизнесе, содействие формированию семейных брендов.

Президент Азербайджана, уважаемый Ильхам Алиев всегда подчеркивал, что главная стратегия государственной политики Азербайджана — это создание реальных возможностей для укрепления каждой семьи. Азербайджанская Республика присоединилась к конвенциям Международной организации труда о политике в области занятости, о дискриминации в области труда и занятий, об охране материнства, о равном вознаграждении за труд мужчин и женщин и т.д.

Был принят Семейный кодекс, Законы о «Семейном крестьянском хозяйстве», «О профилактике инвалидности и ограничения возможностей здоровья детей, реабилитации и социальной защите инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лиц, лишившихся родительской опеки», «О питании младенцев и детей раннего возраста», Была принята Государственная программа по улучшению здоровья матери и ребенка (на 2014—2020 гг). Для оказания помощи многодетным семьям был принят Указ Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по повышению социальной защиты населения» от 01 февраля 2007 года. После принятия данного Указа, сумма социальных пособий повысилась в среднем на 25%. Согласно этому и другим постановлениям Президента Ильхама Алиева был осуществлен ряд мероприятий и проектов по обеспечению социальной поддержки малоимущих слоев населения, включая семьи шехидов, детей с ограниченными возможностями и инвалидов. Большинство вопросов, закрепленных в государственных программах, О социально-экономическом развитии регионов, О сокращении бедности и устойчивого развития, по осуществлению Стратегии занятости населения и др., способствовали прогрессу в социально-экономической сфере, улучшению жизненных стандартов населения. В Азербайджане экономика страны возросла более чем в три раза, бедность сократилась до

5 процентов. Были открыты более 1 миллиона 100 тысяч новых рабочих мест. Возросшие темпы развития стали толчком для укрепления сферы защиты прав человека.

Помимо законодательных и просветительских механизмов, государство придерживается сохранения традиционных семейных ценностей, опирающихся на культурно-историческое наследие построения семейных отношений. С 2008-го года ежегодно 15 мая (в Международный день семьи) в нашей стране отмечается «Праздник семьи». Также с 2009-го года Комитет совместно с Фондом Гейдара Алиева и Фондом народонаселения ООН с большим успехом проходит международный кинофестиваль под названием «Семья». Была издана книга «Азербайджанская семья», в которой раскрываются семейные традиции азербайджанского народа.

Защита прав детей занимает особое место в политике государства. На сегодня в нашей стране проживают более 2.500.000 детей. Многие идеи по защите прав детей, внимание к их проблемам, заложенные еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня практически сформированы в национальную стратегию. Внимание, оказываемое Президентом страны Ильхамом Алиевым и первой леди, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой к этой сфере с каждым годом растет. Активная деятельность Первой Леди, инициированные ею многочисленные проекты по защите семей, женщин и детей, беженцев вызывают глубокое уважение и благодарность не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Защита культурного наследия Азербайджана, привлечение молодежи, особенно девушек к спорту, поддержка одаренных, талантливых детей, экологические проекты — вот далеко не полный перечень патронируемых Мехрибан ханум проектов.

В сфере защиты прав и интересов детей в рамках международного сотрудничества наша страна ратифицировала Конвенцию «О правах детей» и два факультативных протокола к ней. В Азербайджане сформировалась сильная законодательная база по правам детей. Удачная реализация государством более 80-ти законов и более 30-ти государственных программ по защите детей — яркий пример заботы государства. Эти документы имеют большое значение в формировании и реализации единой политики государства в отношении детей. Утвержденное Президентом Азербайджана Распоряжение «О порядке государственного контроля над осуществлением прав ребенка» как один из важнейших документов, принятых в области защиты прав ребенка, создало благоприятную почву для более эффективного использования возможностей государства. Этот документ, по сути, координирует работу всех государственных органов по данному вопросу. Проводятся мониторинги в регионах страны по выявлению существующих проблем в области защиты прав женщин и детей. Результаты мониторингов и рекомендации передаются Кабинету Министров. Была утверждена программа передачи детей из государственных детских учреждений в семьи (деинституционализация) и альтернативной защиты. Это очень важное направление проводимой в стране детской политики. Однако, все еще немало сирот, которые воспитываются в детдомах, и наша задача — поддержать их не только до совершеннолетия, но и помочь им в дальнейшей жизни. Благодаря огромной помощи Фонда Гейдара Алиева и его президента — первой леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой оказывается сильная поддержка детским спецучреждениям, претворяются в жизнь серьезные проекты. В частности, в стране для выпускников интернатов строятся специальные общежития, с помощью местных предпринимателей и исполнительных властей положительно решается вопрос их трудоустройства.

Еще одним подтверждением усиления государственной политики в сфере защиты детей стало решение об объявлении 2009-го года — Годом ребенка, результатом чего стала еще более значительная поддержка детской политики в стране. При поддержке Фонда Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ, Комитетом на периодической основе проводятся Форумы детей Азербайджана. Они открывают возможности для детей из всех регионов страны продемонстрировать свои лидерские способности, проявить креативность и большую заинтересованность к участию в дискуссиях на самые злободневные темы, делиться своими идеями. В этом году планируется проведение 4-го Форума. Проведение такого рода форумов играет особую роль в развитии подрастающего поколения в стране.

Активную роль в реализации семейной, женской и детской политики в районах играют 11 региональных центров Комитета. Они оказывают необходимую юридическую, психологическую, реабилитационную и социальную помощь женщинам и детям, жертвам насилия, предотвращают ранние браки. В центрах созданы базы данных по семьям, ведется работа с детьми с ограниченными возможностями, оказывается помощь в решении социальных проблем. За эти годы более 70 тысяч граждан смогли получить оперативную помощь.

Практика обмена опытом с зарубежными коллегами в вопросах решения проблем, связанных с защитой прав женщин и детей для нас всегда является приоритетным вопросом. Комитетом подписаны меморандумы о сотрудничестве со многими странами. Высокая оценка периодических отчетов правительства Азербай-джана в комитеты ООН по устранению всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и по правам ребенка (CRC) демонстрирует слаженную работу соответствующих государственных структур в этом направлении, раскрывает прогресс в развитии гендерной и детской политики нашей страны перед международными организациями. За последние годы в Азербайджане проведено немало значимых международных форумов, конференций по вопросам защиты прав женщин и детей. Среди них министерская конференция Совета Европы на тему: «Гендерное равенство: преодоление разрыва между равенством мужчин и женщин де-юре и де-факто», форум Кранс Монтана, форумы женщин-предпринимателей, министерские конференции женщин и детей ИСЕСКО, ОИС и ряд других. Мы сотрудничаем в рамках двусторонних проектов с рядом международных организаций, таких как ООН, Совет Европы, Европейский Союз, Организация исламского сотрудничества. В ходе очередной международной конференции СПЕКА ООН по вопросу женского предпринимательства, Азербайджан был избран председателем этой группы и успешно провел три международные конференции женщин-предпринимателей. Госкомитет также реализовал твининговый проект Европейского Союза, основной целью которого было продвижение и защита прав уязвимых семей, женщин и детей. Были определены цели по четырем компонентам: законодательство; институциональное развитие Комитета; обучение и повышение профессиональных навыков; увеличение информированности. Сегодня Азербайджан имеет высококвалифицированных экспертов по вопросам семьи, женщин и детей, которые могут поделиться положительным опытом на международном уровне. К примеру, на конференциях в ряде стран был представлен удачный опыт Азербайджана по предотвращению бытового насилия, ранних браков, защите прав женщин и детей. В одном из номеров британского журнала Family Futures, посвященном 20-летию со дня учреждения Дня семьи обширно представлена Модель азербай-джанской семьи, как наиболее интересная модель в мире. Также в одном из номеров журнала Better World раскрыт успешный опыт Азербайджанской Республики в гендерной политике.

Результатом особого внимания руководства страны в области защиты прав женщин и детей можно отметить положительную статистическую динамику по ряду значимых вопросов. Наблюдается уменьшение количества беспризорных детей, ранних браков и насилия в отношении детей. Если в 2011 году количество детей, рожденных от матерей в возрасте 15—17 лет составляло 4392, то в 2015 году оно снизилось до 2895. Если в 2003 году население Азербай-джана составляло 8,4 миллиона, то в этом году оно составляет 9,8 миллиона человек. В стране более 2.062.030 семей. Все это результат слаженной организационной работы государственных и неправительственных организаций, усиления контроля со стороны руководства страны и поощрения инициативы на местах.

В ближайших целях планируется реализация Семейной стратегии, в которой нашли свое отражение значимые вопросы, стратегические направления и дальнейшие ориентиры деятельности в осуществлении семейной политики и улучшению социального благосостояния семей, Национальной Детской стратегии, Детского кодекса, и ряда других законодательных механизмов, целью которых служит укрепление такой значимой сферы социальной политики, как защита семьи, женщин и детей. Эта сфера всегда остается приоритетом, как сегодня, так и в будущем.

Иджран Гусейнова,

председатель государственного комитета по прoблемам семьи, женщин и детей, доктор политических наук, профессор