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Точка зрения

Эмиль Меджидов: «Терроризм рождается там, где разница между общественными статусами людей очевиднее всего» 07.02.2017 11:44

Терроризм – современная болезнь. За ним стоит странная смесь социальных и психологических причин.

В принципе, механизм появления похож на онкологию. Необходимо, чтобы не очень психологически здоровый индивид (вроде клетки организма) с проблемами самоидентификации, образования, сексуальными фрустрациями попал под влияние внешних факторов. Проповеднику или рекрутеру в лапы.

Происходит перерождение своего рода. Человек переходит в режим уничтожения и заражения других, распространения болезни.

Аналогия может и симпатичная, но не полная.

Терроризм – настолько тяжелая, деликатная тема, что настоящий ее анализ, скорее всего, станет возможен только на следующем этапе исторического развития. Когда терроризм станет далеким прошлым, не вызывающим непосредственных страхов и эмоций.

Прошло уже почти 70 лет с краха европейского нацизма, а настоящий анализ все еще не сделан. Слишком близко от нас находится то страшное время.

Но даже если у нас нет пока эмоциональной и интеллектуальной смелости посмотреть на террориста непредвзятым взглядом исследователя, мы, тем не менее, должны хотя бы осознать, понять, что мы точно не должны делать. Придумать профилактику терроризма. Понять, в каких условиях он распространяется быстрее, и избегать их появления.

Очевидно, что терроризм рождается в «серой» зоне. Там, где разница между общественными статусами людей очевиднее всего. В пригородах больших мегаполисов. Там, где из окон домов пригородных гетто видны огни богатых кварталов. Когда бедный и не очень образованный парень из какой-нибудь ближневосточной страны в реале или в интернете видит мажора на тачке с девочками. В зоне, где привилегированные встречаются с обездоленными.

И она растет по мере расширения интернета и коммуникаций. Повышаются риски, и расширяется серая зона. Потому что основная причина терроризма – неравенство, судя по всему, тоже растет.

И вроде ничего не поделать. Запретить въезд, как сделал Трамп? Не сработает. Даже наоборот. Терроризм – ребенок запретов. Это его хлеб с маслом. Запрет на въезд легитимизирует террориста, превращает его из психа с проблемами с потенцией в борца за идею.

Терроризм рождается от запретов, но питается свободой. В этом – еще одна аналогия с онкологией.

И все же есть одно универсальное лекарство. Дорогое, плохо усваиваемое, с побочными эффектами. Его не любят правительства, ненавидят проповедники. К сожалению, и большинство людей к нему относятся с большой подозрительностью и пользуются не по назначению.

Называется – знание.

Принимать по капле минимум три раза в день на протяжении всей жизни.

Эмиль Меджидов

Статья отражает точку зрения автора

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