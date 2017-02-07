Пожалуй, самым неоднозначным и «болезненным» для Черноморско-Каспийского региона вот уже более 20 лет остается неурегулированный армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.

Эскалация конфликта в апреле прошлого года стала одним из самых обсуждаемых событий в мировой прессе. В ночь на 2 апреля 2016 года ситуация на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск обострилась, что привело к четырехдневной войне, продемонстрировавшей на что способна азербайджанская армия. В ходе апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана освободили от врага ряд стратегических высот и населенных пунктов.

Эти четыре дня стали серьезным месседжем для тех, кто не верил в возможность большой войны на Кавказе. Апрельские события показали всему миру, что пожар войны может разгореться от одной лишь искры.

Несмотря на успех нашей армии, Азербайджан, как и в предыдущие годы, продемонстрировал, что наша сторона выступает за решение конфликта мирным путем, но сохраняет твердую позицию в вопросе территориальной целостности и не принимает навязываемый Арменией вариант решения конфликта на основе fact accompli. Армении выгодно затягивать процесс урегулирования, тем самым продлевая существование нынешнего режима.

За минувший год написано немало аналитических статей по данной тематике. Из последних публикаций, формирующих дискурс вокруг нагорно-карабахской проблемы, необходимо отметить статью академика Рамиза Мехтиева «Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт в контексте гражданского общества Армении».

Интересно в данной публикации то, что оценка конфликту дается не только с позиции азербайджанского политического истеблишмента и общества, но и озвучиваются мнения и суждения представителей армянской гражданской инициативы.

Академик Рамиз Мехтиев в начале статьи актуализирует острую проблему т.н. «замороженности» переговорного процесса вокруг нагорно-карабахского конфликта, который не может сдвинуться с мертвой точки уже достаточно давно.

Патовая ситуация сохраняется в результате негибких стратегий многих субъектов переговоров - от международных организаций до отдельных политических лидеров. Справедливо отмечено, что такое положение дел способствует не столько стагнации в разрешении конфликта, сколько его углублению и обострению.

Между тем, реальная ситуация такова, что военные действия ведутся практически постоянно, статус оккупированной территории не является для международного сообщества легитимным и признанным. Это создает почву для широкомасштабной медийной кампании, информационных поводов, которые все больше становятся похожими на методы ведения информационной войны.

В этой связи можно, выражаясь метафорично, сказать, что в настоящее время все, кто хоть как-то оказывается вовлеченным в коммуникативное пространство вокруг конфликта – своеобразные «участники боевых действий». К таким действиям можно отнести целенаправленную технологию трансформации взглядов и мировоззрения и даже идентичности населения через средства массовой коммуникации. Пример такой технологии – это искусственная «фрагментация» или, наоборот, «гомогенизация» общественного мнения и информационного пространства с определенными целями. Говоря языком науки, такие способы легитимации господства в коммуникативной среде, выявленные еще Роланом Бартом в работе «Миф сегодня», можно обнаружить в дискурсе по многим сложным проблемам, в том числе и в диалоге по вопросу нагорно-карабахского конфликта.

Так, очевидно, что в современной массовой коммуникации уже не две стороны (коммуникатор-общество), субъектов становится больше, направленность информационного потока многовекторная. Это сильно фрагментирует «картину» восприятия ситуации, что тоже видится как некая выгодная ситуация для тех сил, которым удобно сохранять статус-кво в нагорно-карабахском конфликте.

Противоположная тактика – искусственная гомогенизация видна на примере транслируемой идеи того, что армянское общество едино в своей оценке ситуации с Нагорным Карабахом. Но это совершенно не очевидно. У армянского гражданского общества и активистов есть значительный потенциал взаимодействия и целый спектр мнений и возможных решений конфликта.

Это показала проведенная недавно конференция «Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана». Как было отмечено академиком Р.Мехтиевым, «…заявления, сделанные армянскими активистами гражданского общества в Баку, приобретают особый смысл – с одной стороны, они служат наглядной иллюстрацией конструктивного подхода Азербайджана к урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а с другой - указывают на стремление официального Еревана саботировать переговорный процесс … в формате дипломатии второго уровня, охватывающей контакты экспертов и представителей неправительственного сектора».

Здесь следует особенно подчеркнуть функцию указанной академиком дипломатии «второго уровня». Она представляет собой неофициальную деятельность субъектов гражданского общества для достижения прогресса на мирных переговорах.

Выходит, что не только государства, но и негосударственные участники международных отношений играют немаловажную роль в двусторонних отношениях.

Среди негосударственных участников международных отношений выделяют межправительственные организации, неправительственные организации, транснациональные корпорации и другие общественные силы и движения, которые участвуют в мировых политических процессах.

Возрастание их роли и влияния является новшеством в международных отношениях, характерным для послевоенного времени. Таким образом, речь идет, по существу, обо всех негосударственных участниках международных отношений, о том, что Дж.Розенау назвал в противовес традиционному миру государственных международных акторов «вторым миром» или «полицентричным миром», состоящим из огромного, почти бесконечного числа участников, о которых можно с уверенностью сказать только то, что они способны на международную деятельность, более или менее независимую от государства.

Получается, что «солдатами» на передовой разрешения конфликтов в современном мире становятся не только и не столько дипломаты, сколько представители гражданского общества и различного рода неформальных ассоциаций.

По этому вопросу академик Рамиз Мехтиев отмечает серьезный потенциал армянского гражданского общества, чье мнение по вопросу нагорно-карабахского конфликта не так однозначно, как преподносится СМИ.

В Армении есть такие общественные активисты, как вице-председатель правозащитной неправительственной организации «Меридиан» Сюзанна Джагинян, руководитель организации «Национально-освободительное движение» Армении Ваан Мартиросян, правозащитник, политэмигрант Ваге Аветян. Они выражают точку зрения, альтернативную политике правящего режима, отражающую ориентацию различных сегментов гражданского общества Армении.

Именно такие представители гражданских ассоциаций реализуют дипломатию, проходящую «на местах», и именно она объединяет представителей общественности, интеллигенцию, сотрудников масс-медиа, НПО, членов диаспор. Включение представителей всех этих групп в переговорный процесс с обеих сторон должно привести страны к общему знаменателю. Более того, указанный тип коммуникации позволит понять, как лучше организовать местное самоуправление на территории, которая будет иметь особый территориальный статус.

В заключение необходимо отметить, обращаясь к классическим трактовкам теории международных отношений, что в современном переговорном процессе необходимо придерживаться совместной стратегии, ориентированной на гуманистическую традицию. Остается надеяться, что разворот к новому типу сотрудничества осознает не только азербайджанская сторона.

Заур Мамедов,

политолог, кандидат политических наук

Статья отражает точку зрения автора