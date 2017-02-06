Урхан Сеидов

"Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме"

Альберт Эйнштейн

Одно из главных условий выхода любого предприятия из кризиса – своевременное решение о структурном подходе к процессу управления изменениями в инновационной среде. Это особенно важно в свете «подрывных инноваций», то есть тех, которые изменяют соотношение ценностей на рынке. Именно поэтому "бережливые стартапы", более гибко реагирующие на рыночные конъюнктуры, все чаще и чаще вытесняют традиционных игроков.

Однако немаловажным (если не основополагающим!) звеном этой цепочки является и само государство, которое должно оставаться в авангарде инноваций и адекватно отвечать на вызовы времени. Утверждение "Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики" говорит о том, что Азербайджан вполне готов решать проблемы совершенно новыми методами, которые прочно зарекомендовали себя в развитых странах.

Одним из таких методов, согласно "Стратегической дорожной карте по производству в Азербайджане потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства" является пункт о создании в 2017-2018 годах Агентства малого и среднего предпринимательства (KOS) а также Фонда гарантирования кредитов. Аналогичные агентства уже действуют в Европе, Великобритании, США, Китае, Сингапуре и прочих странах, стимулируя развитие малого и среднего бизнеса.

В этих агентствах любой представитель малого и среднего предприятия может относительно быстро и просто узнать обо всех возможностях развития компании, новых методах и технологиях, о повышении квалификации сотрудников, оценить риски работы в другой стране. Агентство также предоставляет услуги в сфере маркетинга, рекламы, подбора кадров, международного нетворкинга. В свою очередь Фонд, как составная часть агентства, внедряет огромное количество разнообразных программ по льготному кредитованию, которые включают в себя специальные займы, страхование кредитных рисков и предоставление субсидий. В целом задача агентства – помощь и защита интересов малого и среднего бизнеса, создание свободной рыночной конкуренции, поддержка и укрепление экономики страны в целом.

И хотя механизмы работы агентства KOS и Фонда находятся пока на стадии разработки, но уже сегодня, основываясь на международном опыте, можно предположить, что они будут действовать следующим образом.

Рентабельный субъект МСП, не имея возможности удовлетворить требования частного банка по залоговому обеспечению финансирования (из-за полного или частичного отсутствия ликвидного залога), с целью получения кредита будет перенаправлен в Агентство КОS.

После предварительного ознакомления с субъектом МСП и его бизнес-планом, Агентство осуществит психологический ассессмент, проведет базовые тренинги по предпринимательству и консалтинговые работы.

В случае положительных результатов, субъект МСП получит государственную гарантию, обычно не превышающую 75% от стоимости каждого отдельного кредита. Согласно международным схемам, решение о том, кому предоставить банковский кредит, принимает исключительно банк-участник. Заемщик выплачивает проценты и сборы банку на обычных коммерческих условиях; в них уже будут заложены и процентные взносы Агентству, что частично покрывает расходы на предоставление гарантии.

Следует подчеркнуть, что большинство кредитов производится через банки и кредитные организации, сотрудничающие с Агентством, что позволяет не нарушать принципы рыночной экономики.

Такое новаторство позволит обеспечить благоприятные условия для развития конкурентной среды, повысит привлекательность для местных и иностранных инвесторов, создаст необходимую поддержку малого и среднего предпринимательства, а главное – стимулирует банковский сектор и экономику в целом.

Создание такого агентства и фонда (вместе с уже успешно действующей службой АСАН) сведет к минимуму количество причин, по которым предприниматели опасаются следовать своей мечте: создавать свой стартап или расширять уже существующий бизнес, раздвигая собственные горизонты. Как говорил Сократ: "Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину". Тем, кто хочет, правительство Азербайджана способ предоставило!