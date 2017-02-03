Султан Абдулхамид II - один из последних османских правителей и последний самодержавный турецкий монарх.

Личность этого правителя достаточно противоречива. Подавляющая часть европейских историков негативно характеризует его правление, а также его как личность, сравнивая Абдулхамида с тиранами и деспотами того времени. Если же обратиться к турецкой историографии, то и тут отношение к личности и наследию Абдулхамида весьма спорное - часть историков идеализирует его личность, вознося его до небес, другие всячески принижают его роль в истории, обвиняя в деспотизме и узурпации власти.

Одно ясно точно – Абдулхамид, сумевший управлять достаточно нестабильным государством на закате его существования в течение 33 лет, был далеко не рядовым восточным, узколобым деспотом, которых мы можем лицезреть десятками на арабском Ближнем Востоке.

Принц Абдулхамид родился в 1842 году, его отец - 31-й османский султан Абдулмеджид - скончался в возрасте 38 лет. Он запомнился началом эпохи «Танзимата» в Османской империи. Мать Абдулхамида - Тиримюжган Кадын-эфенди - родом с Северного Кавказа, она скончалась, когда принцу Абдулхамиду было 10 лет. Смерть матери оставила глубокий след в сознании юного Абулхамида. Он пронес любовь к ней через всю свою жизнь. От матери ему осталось несколько золотых столовых приборов. Как описывают современники, эти приборы всегда присутствовали на его столе, до самой смерти он не расставался с ними.

После смерти матери Абдулхамид рос сиротой на попечении одной из бездетных жен султана Абдулмеджида. Трон ему не светил, так как у него был старший брат. Сразу после смерти отца на османский престол взошел брат отца - султан Абдулазиз. Наследником стал принц Мурад, сводный брат Абдулхамида.

Однако череда событий, в частности, свержение и убийство султана Абдулазиза (1876), кратковременное (93 дня) царствование принца Мурада, которого отстранили от власти из-за психического помешательства, поставила под угрозу власть Османской династии и тех, кто во времена правления Османов достиг больших высот в империи.

Таким образом, авторы предыдущего дворцового переворота и восшествия на престол принца Мурада во главе с Митхат пашой были вынуждены обратить свои взоры на скромного принца Абдулхамида.

Абдулхамид взошел на престол летом 1876 в очень трудный, я бы даже сказал, критический для империи и династии период - экономические и политические неурядицы, локальные войны на Балканах. Ко всему этому добавилась русско-турецкая война 1877-78 годов, поставив под угрозу сам факт существования Османской империи. Возможно, тогда Османская империя могла окончательно распасться и была бы поделена на части между европейскими государствами и Россией.

Однако победа России, войска которой дошли до стен Стамбула, не устраивала Францию, Британию и Австро-Венгрию, которые предприняли ряд шагов для нивелирования российских побед. В процессе европейцы тоже утолили свои аппетиты за счет Османской империи. Так, Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, Британия прибрала к рукам Кипр, а Франция оккупировала Тунис (находившийся тогда под формальным суверенитетом Порты).

Воспользовавшись внешними поражениями Митхата паши и его сподвижников, Абдулхамид отстранил их от власти, распустил парламент и сосредоточил в своих руках всю власть. В годы его правления был создан мощный аппарат разведки и полицейские силы. Разведка Абдулхамида активно работала во всех ключевых европейских столицах, а полицейский аппарат наводил страх на критиков режима внутри страны. Абдулхамид помнил, как свергали его дядю - султана Абдулмеджида, поэтому особое внимание было уделено тайной полиции и организации разведки.

По нынешним временам стиль правления Абдулхамида назвали бы «диктатурой», но, в отличие от классических восточных диктаторов, Абдулхамид часто предпочитал перекупать своих врагов или отправлять их в ссылку. Абдулхамид также запомнился тем, что за время его правления он одобрил крайне малое количество смертных казней.

Посредством созданной им агентурной сети султан мог вовремя получать необходимую информацию о состоянии дел врагов и распрях между ними. Блестящая способность к анализу и прекрасное знание реального геополитического расклада в мире помогали ему лавировать между державами, пользуясь их разногласиями и непомерными аппетитами.

Вместе с тем, Абдулхамид понимал, что постоянно лавировать и затягивать те или иные процессы не получится. Исходя из этого, он по мере возможностей укреплял армию, проводил административные реформы. Во время правления Абдулхамида было создано и модернизировано большое количество военных и гражданских вузов по западному образцу, построены новые железнодорожные пути, которые, в том числе, могли использоваться для доставки войск и боеприпасов в случае войны.

Абдулхамид прекрасно осознавал, что рано или поздно мировые державы захотят перекроить мир заново, в том числе и за счет земель его империи. Он не мог выстроить союзнические отношения с Францией, Британией или Россией, так как эти страны открыто претендовали на «османское наследство» и зачастую были спонсорами и организаторами беспорядков и восстаний в Османской империи.

Исходя из этого, Абдулхамид решил сделать ставку на набирающую силу Германскую империю. Германия, в отличие от остальных европейских держав, не была колониальной империей и не стремилась к захвату османских территорий. Султан решил дать преференции немецкому капиталу в империи. Для все возрастающих амбиций Германии это тоже был весьма выгодный союз, так как она получала весьма выгодно расположенного союзника и большой рынок сбыта для своей продукции.

Предвидя грядущие неприятности, Абдулхамид произвел модернизацию и перевооружение османских артиллерийских сил, находящихся в проливе Дарданеллы, естественно, что процесс модернизации продолжился и после него. Начало Первой мировой войны и попытки союзников захватить проливы показали своевременность и актуальность решений султана.

Не имея достаточно возможностей пресечь подстрекательскую и подрывную деятельность западных держав на своей территории, Абдулхамид противопоставил западной экспансии свою политику панисламизма. Пользуясь своим титулом Халифа, Абдулхамид посылал миссии и помощь мусульманам в разные уголки мира - от западного Китая до Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. Больше всего политика панисламизма, проводимая Абдулхамидом, тревожила Великобританию в колониальных владениях, в которых проживали миллионы мусульман. Панисламизм был ответом Абдулхамида на вмешательство западных держав во внутренние дела Османской империи. Конечно, у султана не было столько средств и сил как, например, у Франции или Британии, однако определенные проблемы своим врагам он все же создавал.

За что он и был ненавидим в Европе - как во властных кругах, так зачастую в кругах интеллигенции. Едва ли европейский политический истеблишмент так не любил бы его, если бы он был бесхребетным правителем, во всем потакающим европейским державам.

Для того чтобы понять, как складывались отношения между Османской империей и европейскими державами, приведу один небольшой пример.

В 1901 году французское правительство потребовало у Османской империи оплатить долг двум французским банкирам. Как выяснилось, займы были предоставлены сторонникам принца Мурада и, по сути, были использованы для свержения султана Абдулазиза. Так как Мурад правил всего 93 дня, а затем его на троне сменил Абдулхамид, долг, естественно, не был уплачен и всплыл много лет спустя. Переговоры касательно уплаты долга между Абдулхамидом и французским послом не увенчались успехом (султан хотел отсрочки платежа), и французский посол в знак протеста покинул Стамбул.

Не проходит и месяца после отъезда посла, как в ноябре 1901 года французский военный флот оккупирует остров Лесбос и устанавливает контроль над таможней, расположенной на острове. Французская сторона заявила, что остров будет оставаться под их контролем до тех пор, пока они не восполнят долг. Кроме того, французы выдвинули требования по предоставлению дополнительных преференций для французских школ и других французских учреждений в Османской империи. Французы деоккупировали остров только после уплаты долга и выполнения их требований по получению дополнительных преференций.

Стоит отметить, что, учитывая бедственное состояние казны, часть средств для уплаты долга Абдулхамид позаимствовал у своей супруги Фатма-Песенд Кадын-эфенди. В таких условиях султан пытался продлить жизнь государства и, по возможности, сохранять его целостность.

Султан уделял особое внимание армии и образованию офицеров. Со временем среди офицеров османской армии образовалась достаточно широкая недовольная прослойка. Это были в основном молодые образованные, амбициозные офицеры, недовольные самодержавным правлением и политикой султана Абдулхамида. Офицеры все активнее начинали интересоваться политикой и контактировать с турецкими революционными обществами. Со временем сформировался костяк организации «Иттихат и Теракки» («Единение и прогресс»).

В 1908 году младотурки перешли к активным действиям. В результате массового неподчинения офицеров армия де-факто вышла из подчинения султана. Абдулхамид вынужден был пойти на уступки, в частности, это касалось восстановления Конституции и работы Меджлиса (парламента). В определенный период 1908 года в стране наблюдалось двоевластие. Развязка наступила в апреле 1909 года, когда верные султану силы попытались организовать контрреволюционный переворот и восстановить власть султана. Хотя поначалу им и сопутствовал успех, лидеры младотурок смогли мобилизовать военные части, дислоцированные в европейской части империи, и перебросить их в Стамбул. Вскоре контрреволюционный мятеж был подавлен, султан оказался запертым в своей резиденции во дворце Йылдыз. Через несколько дней на чрезвычайном заседании османского парламента было принято решение о низложении Абдулхамида. Уже бывшего султана решили отправить в ссылку в Салоники. Вместо Абдулхамида 35-м османским султаном и 114-м исламским Халифом стал его брат Мехмет V.

До 1912 года Абдулхамид жил в Салониках, затем, после падения города, был перевезен в Стамбул и поселился во дворце Бейлербеи, где и скончался 10 февраля 1918 года. Примечательно, что именно в этом дворце в 1853 году скончалась мать Абдулхамида.

Многие эксперты и историки, среди которых есть и критики Абдулхамида, сходятся во мнении, что его правление и меры, предпринимаемые им, продлили жизнь Османской империи на 30-40 лет.

Широкие слои османской интеллигенции подвергали султана острой критике и находились в оппозиции ему, среди них можно указать такого в высшей степени известного человека своего времени, как поэт, будущий автор слов турецкого гимна Мехмета Акифа Эрсоя. Он посвятил Абдулхамиду целую серию порочащих султана стихотворений.

Однако среди интеллигентов, некогда выступающих против монарха, были и те, кто спустя некоторое время изменил свое мнение. Например, известный критик Абдулхамида, историк и писатель Ахмед Расим после смерти султана написал следующие слова: «Если даже не ты, а твое бездыханное тело станет султаном нам это приемлемо, если даже твой гроб взойдет на османский трон, будет лучше, чем сейчас».

Жизнь и деятельность Абдулхамида с его удачами и поражениями, с его ошибками и недочетами - это тема отдельной книги, а может и книг. Трудно вписать в одну статью все наследство, которое Абдулхамид оставил за 33 года своего весьма противоречивого правления. Я всего лишь постарался провести небольшой анализ его деятельности и коснулся основных аспектов.

Али Гаджизаде,

политолог, руководитель проекта The Great Middle East

Статья отражает точку зрения автора