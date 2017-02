Стратегическая дорожная карта Азербайджанской Республики по производству товаров народного потребления на уровне малых и средних предприятий (МСП) была утверждена указом президента Ильхама Алиева 6 декабря 2016 года и представляет собой подробный перечень мер, предусмотренных к реализации для поддержания и дальнейшего развития отечественного бизнеса.

Документ хотя и носит стратегический характер, то есть, нацелен на далекую перспективу, но в нем оговариваются четкие сроки, предусматривающие задачи краткосрочного (до 2020 года), среднесрочного (до 2025 года) и долгосрочного (после 2025 года) характера.

И прежде всего в этом документе заслуживает внимание масштаб работ, которые предстоит претворить в жизнь и цельность разработки. А приведенная статистика, а также описание предпринятых правительством мер, нацеленных на развитие малого и среднего бизнеса, не только отражают слабые стороны работы в этом направлении, но и признают ошибки допущенные в этом направлении. И это лишь подчеркивает решимость и настрой правительства в данном вопросе.

К примеру, согласно официальной статистике, по состоянию на начало июля 2016 года в Азербайджане функционировало более 83 тысяч малых предприятий, что составляет 79,7% от числа всех частных хозяйствующих субъектов. Однако, несмотря на столь внушительное их количество, совокупная доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет лишь 5,8%, а в статистике доходов – 0,7%.

И это при том, что малые предприятия оттягивают на себя 6,5% среднегодового показателя занятой части населения и сумели вложить в свой бизнес 9,2% от общего объема инвестиций в основной капитал. То есть если учесть солидную инвестиционную составляющую и долю малого бизнеса на трудовом рынке страны, то становится очевидным очень низкая производительность труда в этой сфере.

И возможно такое происходит из-за аномальной структуры интересов этих предприятий, поскольку опять же согласно приведенной в Дорожной карте статистике 37% всех малых предприятий страны занято в сфере торговли, 12,1% - в строительстве и 10,7% в сельском хозяйстве. И это при том, что в регионах, то есть в областях с традиционно высоким интересом к аграрному сектору проживает более 40% населения страны, а значить и потенциал создания малых предприятий гораздо выше. К тому же доля информационных технологий в отраслевой структуре таких предприятий столь мала, что сильно напоминает не саму статистику, а погрешность.

Вообще, отраслевая направленность МСП – тема отдельного разговора, поскольку в зависимости от уровня развития страны, сильно меняется и сфера интересов малых фирм и компаний.

Так, в развивающихся странах малый и средний бизнес включает в себя довольно широкий спектр предприятий, которые отличаются по своему динамизму, техническому охвату и отношениям к вопросам регулирования рисков. Многие из них относительно стабильны в использовании технологии, в выходе на внутренние и внешние рынки, заполнение важных ниш в сфере услуг. Другие могут быть динамичными, но обладать высокой степенью риска. То есть однобоко подходить к данному вопросу тоже не стоит.

А вот в странах с высоким уровнем доходов на душу населения сектор малого и среднего бизнеса действительно составляет основу экономики.

Согласно отчету Report on Support to SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries подготовленному международной консалтинговой фирмой Dalberg Global Development Advisors более 95% предприятий в зоне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляют МСП. На долю этих предприятий приходится почти 60% занятости в частном секторе. Они вносят большой вклад в стимулирование инновационного развития, поддерживают региональное развитие и вносят весомый вклад в поддержание социальной стабильности. По данным ОЭСР в странах с низким уровнем доходов на душу населения доля МСП в ВВП незначительна.

Кстати, анализ зарубежных государственных и частных исследовательских структур в данной сфере приводится и в Дорожной карте, в которой со ссылкой на официальную интернет страницу Европейской комиссии показана диаграмма отражающая ряд показателей по малому и среднему бизнесу. Вне зависимости от того идет ли речь о государствах с низким, средним или высоким уровнем доходов на душу населения, доля малого и среднего бизнеса в общем показателе добавленной стоимости составляет 63-67%.

Что касается сферы занятости, то ее показатели приведены в региональном разрезе и получается, что больше всего людей – 78% в малом и среднем бизнесе трудится в странах Южной Азии, а меньше всего (57%) на Ближнем Востоке и Северной Африке. Однако, как следует из этих цифр, вне зависимости от региона, приведенные в диаграмме цифры в разы выше азербайджанского показателя, что и формирует объективность исследования и во всяком случае той ее части (Раздел 2, Глобальные тренды), где признается, что нашей стране необходимо реализовать множество реформ в этой области, прежде чем мы хотя бы достигнем общеевропейского уровня, где 58 евроцентов каждого полученного в виде прибыли евро приходится на МСП.

Отметим, что возможно сравнение азербайджанских показателей в этой сфере с данными ведущих стран мира, не совсем корректно, однако ориентироваться и ставить их в качестве приоритетных задач, конечно же, нужно. А некорректным такое сравнение делает разная история развития МСП в Азербайджане и в зарубежных государствах.

Скажем, сегодняшний день в США зарегистрировано более 20 млн МСП, которые обеспечивают рабочими местами более половины трудоспособного населения страны. По подсчетам американских ученых каждая третья американская семья занята в бизнесе, а некоторые американские учебники по предпринимательству утверждают, что до 20% малых фирм США начинают с $1000-5000, и более половины из них менее чем за 2-3 года увеличивают свой ежегодный доход до $1 млн. Однако принципы поддержки МСП в США сформировались еще в середине 50-х годов прошлого столетия с момента создания Администрации по делам малого бизнеса (АМБ), защищающей интересы малого и среднего бизнеса на правительственном уровне и имеющей представительства во всех крупнейших городах страны, что позволяет распространять политику на все штаты, а не только на основные экономические центры США.

Государственная стратегия развития этого бизнеса там определяется «Законом о малом бизнесе», в котором говорится, что экономика страны, основанная на частном предпринимательстве и свободной конкуренции, не может развиваться без развитых МСП, которые нуждаются в постоянной поддержке со стороны государства, которая обеспечивается по следующим направлениям: доступ к финансовым ресурсам, размещение в секторе не менее 23% государственного заказа, оказание финансовой, а также консультационной, технической и организационной помощи МСП. При этом помощь, которую оказывает государство МСП, весьма многообразна: от проведения технологической модернизации производства, содействия при осуществлении научно-технических разработок до защиты интересов малого и среднего бизнеса на всех уровнях власти.

Если же мы говорим о Европе, то многолетний опыт развития в европейских странах, показал, что эффективность всей экономики Европейского Союза напрямую зависит от успешной деятельности малого и среднего бизнеса. Уникальная система регулирования и поддержки МСП в этом регионе начала складываться в 70-х годах прошлого века и продолжает формироваться до сих пор путем внедрения различных программ и создания фондов поддержки. На сегодняшний день основными направлениями политики ЕС в отношении развития малых предприятий являются: финансовая поддержка, упрощение нормативной базы, административных процедур, участие ассоциаций, представляющих интересы МСП, в принятии решений в рамках деятельности ЕС, содействие в сфере исследований, инноваций и подготовки кадров; устранение нарушений в функционировании «единого рынка» и конкуренции, повышение конкурентоспособности, в том числе, в целях их выхода на внешние рынки и культивирование среди населения духа предпринимательства.

В Азербайджане ситуация в корне отличается от США и ЕС хотя бы потому, что как отмечается в самой Стратегической дорожной карте, постановление N215 Кабинета министров Азербайджана определившее критерии малых, средних и крупных предпринимателей принято лишь 5 июня 2015 года, то есть в период, когда в стране уже функционировали десятки тысяч подобных фирм и компаний.

То есть в нормативном плане нам есть что совершенствовать и дорабатывать. В любом случае, согласно этому документу малым предприятием считается структура, в которой трудится до 25 человек, а годовой оборот не превышает 200 тысяч манатов. (И кстати, это как раз та самая сумма, которая была взята за основу в ходе налоговых реформ 2016 года, когда субъекты малого бизнеса с годовым оборотом не выше 200 тысяч манатов выплачивают налог по упрощенной системе).

Особое внимание в Стратегической дорожной карте по производству товаров народного потребления на уровне малых и средних предприятий заслуживает таблица приведенная в Разделе 3 под названием «Анализ сильных и слабых сторон малого и среднего предпринимательства».

К факторам формирующим прочную основу этого сегмента отнесены: наличие законодательной базы, существенные сдвиги по показателям, формирующим в глобальном понимании то, что называется конкурентоспособностью, легкость открытия бизнеса, регулярное увеличение сферы воздействия «электронного правительства», прогресс достигнутый в последние годы в плане занятия бизнесом (принцип «единого окна», опять же «электронное правительство»), упрощение процедур в сфере внешней торговли, наличие соответствующей инфраструктуры, государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса, сравнительно низкие по сравнению с соседними государствами цены на электричество. И здесь вроде добавить нечего, тем более, что перечню слабых сторон в документе уделено куда большее место.

К последним разработчики Дорожной карты отнесли: разнородность критериев оценки государственной поддержки малому и среднему бизнесу, низкий уровень частно-государственного партнерства и сотрудничества в этой сфере, слабая связь между субъектами предпринимательства вне зависимости от объемов их производства, проблемы с финансированием, слабый ассортимент предлагаемых финансовым рынком продуктов и услуг, слабая мониторинговая система государственной поддержки МСП, отсутствие необходимого количества высокоспециализированных кадров, низкий уровень менеджмента и предпринимательских способностей, отсутствие специальных норм для участия МСП в государственных закупках, ограниченное количество специализированных государственных учреждений по поддержке малого и среднего бизнеса, сложность процедуры прекращения бизнес-деятельности, низкий уровень знаний в области международной торговли, слабая интеграция бизнес-структур с исследовательскими и инновационными предприятиями и т.д.

И кстати, сам факт существенного доминирования в документе рисков и указание слабых сторон, тоже говорит об объективности разработчиков и сильно повышает шансы на успешную реализацию этой Дорожной карты.

Рауф НАСИРОВ