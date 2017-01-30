В Армении растет недовольство монополией России на поставку вооружения в страну

На днях армянский сайт «Первый информационный» опубликовал статью под названием «ЕАЭС против армянской армии: препятствия вместо выгоды».

Отметим, что это не первый комментарий на данную тему. Однако если раньше разговоры на эту тему велись в основном в блогосфере и соцсетях, то теперь к дискуссии подключились и крупные интернет СМИ.

В материале выражается недовольство тем, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создает барьеры для покупки вооружений из-за рубежа. Автор статьи Даниел Иоаннисян указывает, что до членства Армении в ЕАЭС министерство обороны, покупая оружие и другое имущество, естественно, не платило никаких пошлин. А если и были какие-то выплаты, они шли прямо в бюджет страны.

Теперь же, по его словам, все иначе.

Как отмечается в статье, «на днях министр обороны Армении Виген Саргсян заявил, что получаемой из России военной техники недостаточно для того, чтобы обеспечить армянскую армию всем необходимым современным вооружением».

«По словам министра, Армения ведет переговоры вокруг поставок оружия и с другими странами

По существу, ни для кого не секрет, что оружие в Армению поставляет не только Россия, и не всегда российское оружие самое выгодное в соотношении цена/качество.

Почти все самолеты ВВС Армении куплены у Словакии и Румынии, рекативные системы залпового огня WM-80 – у Китая, снайперские винтовки «Черная стрела» были поставлены из Сербии, любимые военными внедорожники Kia и Nissan – корейский и японские.

Для полноты картины к этому можно добавить также вооружения, поставляемые США и Китаем в качестве военной помощи.

До членства Армении в ЕАЭС министерство обороны, покупая оружие и другое имущество, естественно, не платило никаких пошлин… А если и были какие-то выплаты, они шли прямо в бюджет страны.

Однако, согласно договору ЕАЭС, при покупке оружия и боеприпасов из третьих стран необходимо платить в бюджет организации все таможенные пошлины. И только 1% этих пошлин возвращается в бюджет Армении, а 99% остается другим странам ЕАЭС.

Таможенные тарифы на военную технику (оружие, бронемашины, автомобили и др.) составляют 18-20%. Таким образом, предположим, если МО захочет купить каски из Германии, американские бронежилеты, самолёты из Словакии, сербские винтовки или французские противотанковые системы, ему будет необходимо передать в бюджет ЕАЭС 18% их цены.

При этом, в приложении 3договора о присоединении Армении к ЕАЭС оговорено, что до 2022 года освобождена от пошлин лишь та продукция стратегического значения, аналогов которой не производится на территории стран ЕАЭС. Но Россия производит все виды военной продукции, поэтому вряд ли найдётся такая техника, аналогов которой нет в ЕАЭС (за исключением противотанкового ракетного комплекса Javelin)», - возмущается Иоаннисян.

По его словам, многие помнят, как продукция, отправляемая армии частными лицами помощь, недели и месяцы проводила на таможне.

«Граждане собирали деньги и заказывали различные вещи — начиная от биноклей, заканчивая плащ-палатками. А на таможенных пунктах заставляли платить за эти товары пошлины за ввоз.

И хотя в этих проблемах граждане обвиняли отечественных таможенников, необходимо помнить, что все нормы и правила, которыми руководствовались на таможенных пунктах пришли к нам из Москвы: Таможенный кодекс таможенного союза, таможенные тарифы комиссии ЕАЭС и др.

Таможенная служба Армении просто не имела права не взимать таможенные сборы в подобных ситуация, как бы это не было аморально. Более того, эти деньги идут не в бюджет Армении, а странам ЕАЭС», - резюмирует он.

Комментируя 1news.az данную публикацию, политолог Тофик Аббасов указал, что таким образом руководство Армении посредством карманных СМИ посылает месседжи не только своему главному союзнику - РФ, но еще и ставит в известность свой народ, чтобы они не рассчитывали на свою часть социального пирога.

«Скудные финансы бюджета концентрируются в руках правящей элиты и тратятся на покупку вооружений, хотя эти средства могли бы сыграть добрую службу в решении многочисленных социальных бед», - указывает он.

С другой стороны, эксперт считает, что таким способом армяне хотят продемонстрировать Азербайджану свои военные и технические мускулы, показать свой воинственный настрой.

«Это говорит о том, что страна по определению не может перейти на рельсы мирного развития. Для руководства Армении конфронтация с соседями является главной концепцией существования», - сказал он, отметив, что армяне провалили и национальное, и государственное строительство.

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Т.Аббасов указал, что многие армяне махнули рукой на свою родину, бегут из Армении, чтобы обезопасить себя и определить реальные контуры своего будущего.

«Армения фактически утрачивает свои суверенные права. В самой республике осталось меньше двух миллионов человек. Глава их государства попросту не может выполнять свои функции. У руководства Армении находится человек, который повинен в убийствах мирных азербайджанцев. Он не может перестроиться на волну прагматизма и развития сотрудничества с соседями», - указал он.

Политолог уверен, что у армян за предыдущее столетие укоренилась иждивенческая настроенность.

«Зарубежные центры и силы, которые пытались использовать армянский фактор в своих геополитических интересах, потакая им, подогревая оружием, поощряя националистические настроения и агрессивность, не понимали, что создают базис большого риска в таком важном регионе как Южный Кавказ», - сказал он.

С другой стороны, эксперт отметил, что в политической элите РФ уже устали от требований армян, попыток армянской верхушки вытащить для себя какие-то преференции. «Армения – это геополитический аппендикс на теле бывшего СССР», - сказал он.

Т.Аббасов не исключил также тот факт, что армяне хотят приобрести вооружение, чтобы продать на черном рынке.

«Скорее всего, их верхушка хочет заполучить какое-то вооружение, а потом перепродать. Это более оптимальное объяснение того, почему для маленькой республики с угасающим населением необходимо такое количество вооружения. Ведь они понимают, что не могут тягаться с Азербайджаном, последние события в августе 2014-го и в апреле 2016 года являются ярким примером невозможности их ВС противостоять Азербайджану. Любое военное противостояние самоубийственно для Армении. В Армении катастрофически не хватает средств для существования. Нужны финансы для решения социальных вопросов, которые могут спровоцировать бунт», - сказал он.

Эльшан Рустамов