Государственная независимость…

Казалось бы, всего два слова, но которые вмещают в себя так много смыслов, жизней и судеб граждан независимого государства. Пожалуй, трудно определить, какая составляющая самая главная в этих словах, независимость — национальная, политическая, экономическая. Однако, думается, что самое важное здесь это не просто провозгласить независимость, а суметь ее защитить, отстоять и не потерять!

18 октября 1991 года Верховный Совет АР, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года «О восстановлении независимости Азербайджанской Республики», принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики и заложил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики.

С этого момента каждый день, в буквальном смысле, на протяжении прошедших лет азербайджанский народ, стремясь к миру и созиданию, в часы кровопролитной войны и чудовищных испытаний проявляет служение, труд, талант, любовь к своей Родине, свободной и независимой.

«Азербайджан будет жить вечно!» — заявил на одном из торжественных мероприятий великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Мудрый и справедливый, Гейдар Алиев остался в сердце своего народа как пример патриотического служения своей Родине, своему государству, его чести и независимости. Гейдар Алиев стал составной частью национальной идеи азербайджанского народа, его национального самосознания, образом гордости и достоинства азербайджанской духовности.

Именно благодаря смелой и самоотверженной политике Гейдара Алиева в период его руководства страной в тяжелейшие годы распада СССР, начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан смог не только сохранить провозглашенную государственную независимость, но и повысить экономический потенциал республики, обеспечить социальное развитие гражданского общества.

Уже более двадцати лет Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года было достигнуто соглашение о введении режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Армения, считающая себя независимым государством, как выяснилось, вкладывает в это понятие свой, как всегда, исключительно армянский смысл — быть независимой от международных законов, правовых актов, гуманизма и просто порядочности. Идеология армянства — хватай что сможешь - привела к утрате национального достоинства и самосознания, создала армянскому народу репутацию генетических клептоманов, присваивающих себе не только чужие территории и материальные ценности, но и претендующих на исторические и культурные бренды других народов.

Как известно, титульные народы и нации обладают исключительным правом на создание государства. В отличие от коренных народов, национальные меньшинства имеют право на самоопределение на различных уровнях автономного образования. Армяне Нагорного Карабаха до 1988 года имели автономное самоуправление - НКАО - со школами, библиотеками, культурными обществами и даже театром на армянском языке. Но, увы, как в сказке о «Золотой рыбке», им этого показалось мало. Как злая и жадная старуха из названной сказки они захотели все больше и больше. Пролив кровь азербайджанского народа, они оккупировали территории, а жить нормально не могут, нет никакого общественно-политического, экономического развития, в прямом смысле слова, нет будущего.

И не будет, пока Нагорный Карабах будет находиться под оккупацией армянских вооруженных сил. Так как международное право, признанное мировым сообществом, не позволяет разного рода террористам и радикалам создавать сепаратистские территориальные образования. Наоборот, все представители других стран придерживаются принципов закона и порядка, выступают против хаоса и агрессии.

29 апреля 2004 г. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Страсбурге, на заседании весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в своем выступлении коснулся требований армян создать второе армянское государство на азербайджанской земле: «… претензия заключается в том, что армяне, живущие в Нагорном Карабахе, имеют право на самоопределение. Все мы с уважением относимся к этому, однако хочу обратить ваше внимание, что армяне уже самоопределились, у них есть государство - Армения. Это значит, что армяне, как нация, уже воспользовались этим правом. Представьте себе, что может произойти, если они будут самоопределяться всюду, где живут? Что это значит? Значит ли это, что всюду, где живут национальные меньшинства, должен процветать сепаратизм? Неужели это означает, что национальные меньшинства могут создавать свои независимые государства на всех территориях, где живут? Конечно, нет! В этом контексте как неотделимой части Азербайджана Нагорному Карабаху может быть предоставлен самый высокий статус самоуправления в рамках территориальной целостности Азербайджана».

К слову сказать, в мировой политике такие действия государства-агрессора как Армения рассматриваются как аннексия или оккупация, и должны предприниматься меры, направленные на ликвидацию как самой оккупации и изгнание агрессора с территорий, так и на устранение всех последствий такой оккупационной политики, в том числе и незаконного заселения чужеродными народами захваченных территорий, что и имело место быть в Нагорном Карабахе, когда армяне стали расселять там сирийских беженцев. Непроживание азербайджанцев в настоящее время на этих землях не лишает их права называться коренными жителями Нагорного Карабаха.

Насильственное выселение человека из его дома не отнимает у него права собственности на этот дом. Так же как насильственное изгнание азербайджанцев с их родных земель не может отнять у них все права, присущие им согласно международному праву.

Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Второй Армении на нашей земле не будет! Справедливость, все международные юридические нормы и сама история на стороне Азербайджана».

К сожалению, отсутствие твердой политической воли у «переговорной» Минской группы ОБСЕ превратило ее в бесполезную структуру, ее деятельность не способствует решению каких-либо проблем, а ее единственным занятием является принятие решений на бумаге, поскольку ни один из принятых документов не претворяется в жизнь.

Азербайджан не намерен продолжать пустые переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан должен опираться на собственные силы и, обладая достаточным военным потенциалом, может его использовать. Правительство Азербайджана не позволит больше демонстрацию армянской наглости, проявлений агрессивной политики, армянского терроризма и сепаратизма. Легитимность государства определяется активным участием его граждан в процессе принятия политических решений, то есть степенью, в которой государство представляет «волю нации».

И азербайджанские вынужденные переселенцы, уже как почти четверть века под давлением покинувшие свой кров, с надеждой ждут возвращения к разрушенным родным очагам, могилам своих предков.

Именно поэтому в едином порыве воспринял азербайджанский народ победное наступление Вооруженных сил Азербайджана на армянские позиции и освобождение азербайджанскими войсками населенных пунктов и стратегических высот в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

В декабре 2016 года на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, Президент Ильхам Алиев заявил: «2016 год останется в истории как год нашей славной военной победы. Впервые с 1994 года Азербайджан освободил от захватчиков часть оккупированных земель. В апреле наша армия пресекла армянскую вооруженную провокацию, нанесла сокрушительные удары по врагу и освободила тысячи гектаров земель в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах. В настоящее время азербайджанская армия полностью контролирует десятки тысяч гектаров земель. У нас были и шехиды. Да упокоит Аллах души шехидов. Азербайджанский народ, азербайджанские солдаты и офицеры проявили подлинный героизм. Находясь на освобожденных землях, я еще раз сказал под флагом Азербайджана, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство никогда не позволят создать на своей земле никакое армянское государство. Апрельские бои – наша славная история. Апрельские бои – наша историческая победа. Эта победа приближает урегулирование конфликта».

В те тревожные апрельские дни Азербайджан оказался единым и решительным, и это, пожалуй, также следует считать фактором, подтверждающим успех внутренней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Совершенно очевидно, что Вооруженные силы Азербайджана в течение короткого времени могли освободить азербайджанские территории военным путем, если бы во время апрельских боев Армения в панике не обратилась к своим покровителям и другим государствам.

«…ситуация в Нагорном Карабахе требует нестандартных решений, направленных на обеспечение безопасности!» — истерично кричал в те дни Овик Абрамян, тогда еще премьер-министр Армении. Естественно, армянская диаспора подняла все свои явные и тайные связи, старалась курировать международную реакцию на события. Начались бесконечные телефонные звонки в Баку из Москвы, Вашингтона, Берлина, Парижа и других мировых столиц. Надо сказать, что клятвенные обещания лидеров других стран о неограниченных возможностях помощи в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта согласно принципам международного права способствовали тому, что азербайджанская армия остановила свое контрнаступление. Необходимо отметить, что не все азербайджанские граждане согласились с этим, звучали требования о продолжении действий по освобождению оккупированных земель, но, выслушав все доводы «за» и «против», доверяя мнению своего Президента, приняли его решение о продолжении мирных переговоров.

В то же время для армянского общества «апрельская война» стала своеобразным моментом истины. Стало совершенно ясно, что армянская армия не способна противостоять азербайджанским Вооруженным силам, она просто оказалась не готова к военным действиям. Даже за несколько дней, если судить с точки зрения правил военного времени, армяне не смогли сформировать ударную группировку, реально способную достичь стратегического или хотя бы крупного тактического успеха. Cайт globalpower.org оценивает военную мощь Азербайджана в два с половиной раза выше, чем Армении.

Армения десятилетиями собирает огромные деньги с диаспоры по всему миру, а вооружение их армии, как они сами говорят, остается на уровне 80-х годов прошлого столетия. То есть, коррупция в Армении запредельная, и с учетом других экономических, социальных показателей в этой стране напрашивается вывод, что армяне сами себе враги. Миф, годами создаваемый Арменией о ее превосходстве над другими народами, полностью развеян.

Азербайджанская армия оснащена самым современным вооружением, численный состав Вооруженных сил, включая Национальную армию и отдельные военизированные формирования, составляет приблизительно 200 тысяч человек. А в Армении этот показатель составляет примерно 80-100 тысяч человек, включая армянских военных на оккупированных землях. Благодаря превосходству в численности Вооруженных сил, экономических возможностей и другим аспектам Азербайджан явно опережает противника по боеспособности.

Азербайджан и в дальнейшем будет прилагать все усилия для усиления военного потенциала своей армии. Но, пожалуй, самое главное - это то, что моральный дух азербайджанского воина сегодня, как никогда, высок.

И в 2017 году урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет приоритетным направлением государственной политики Азербайджана.

Татьяна Чаладзе,

заслуженный журналист Азербайджанской Республики