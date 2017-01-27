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Точка зрения

Профессор БСУ: Большое число студенческих срезов на экзаменах не делает чести ни преподавателям, ни вузу 27.01.2017 10:44

Стремление к объективности и требовательности по отношению к студентам порой принимает искаженные формы и приводит к росту неудовлетворительных оценок на экзаменах, или, попросту говоря, срезов.

Такая тенденция наметилась в одном из ведущих государственных вузов Азербайджана – Бакинском славянском университете, рассказал 1news.az  профессор Мамед Алиев, заведующий в университете кафедрой международных отношений и страноведения.

«Важно понимать, что рост числа неудовлетворительных отметок – абсолютно не показатель профессионализма преподавателя. Напротив, это сигнал к тому, что учебный процесс не организован должным образом», - говорит профессор.

«Если студент IV курса все предыдущие три года сдавал экзамены на «хорошо» и «отлично», а на последнем курсе неожиданно по нескольким предметам получает «неуд», – это говорит лишь о том, что для него не было создано нормальных условий и научный процесс не был объединен с учебным», - добавил он.

Мамед Алиев работает в Славянском университете уже более 30 лет, занимая в разные периоды должности – от лаборанта до  проректора по науке, а ныне – заведующего кафедрой. Основными сферами его интересов являются религиоведение, философия, культурология.

«Срезами мы не добьемся ничего хорошего, никакого развития. Это может казаться знаком полной объективности в оценке знаний студентов, но на самом деле здесь нечем гордиться», - сказал Мамед Алиев. Точное число срезов в вузе по итогу зимней сессии он не уточнил, отметив лишь, что таких случаев «очень много». 

Однако эксперт в области образования Этибар Алиев накануне заявил в интервью одному из азербайджанских СМИ о том, что по его данным, в Славянском университете не сдали экзамены на прошедшей зимней сессии более 1 тысячи студентов. Отметим, что в общей сложности в БСУ учится порядка 3 тысяч студентов.

Одной из причин этой тенденции профессор считает тот факт, что проверяют результаты экзаменационных работ студентов не те преподаватели, которые работали с ними в течение семестра. И это, по его словам, может внести недопонимание, так как «у каждого преподавателя свой подход и свои акценты в рамках общей академической программы».

Бороться с этой проблемой можно лишь тем, что при назначении людей на должность в вузе, вне зависимости от ранга, необходимо со всей ответственностью учитывать знание этим человеком сути учебного процесса, считает профессор.

Возможности развития

Для достижения развития в студенческой сфере, повышения раскованности, ответственности и сознания среди студентов, по мнению Мамеда Алиева, молодым людям необходимо дать больше свободы, «не душить их» и «не практиковаться на них в деспотизме». В целом же стоит больше опираться на опыт западных университетов, где студенту дается достаточно свободы, и это в итоге приносит весьма продуктивные результаты.

Опираться на многолетнюю практику европейских вузов стоит и при выборе обязательных предметов на курсе, убежден Мамед Алиев. В качестве примера профессор  привел тот факт, что в БСУ только в этом году введен такой важный, по его словам, предмет как «Политическая антропология», но введен пока лишь в качестве предмета по выбору. Также не согласен он и с тем, что философия – «наука всех наук» – также входит в группу факультативных дисциплин. 

Позитивными начинаниями предыдущего руководства Славянского университета во главе с профессором Камалом Абдуллой он считает то, что студентам прививали привычку читать художественные произведения каждый семестр, внедряли преподавание профильных предметов на языке специальности, требовалось обязательное знание, как минимум, трех языков.

Сегодня есть, куда расти и самим преподавателям, говорит Мамед Алиев, который, помимо руководящей должности в вузе, продолжает вести лекции по логике, религиозной системе страны специализации, религии в системе межотношений и другим предметам.

«Нам важно стремиться к тому, чтобы преподаватели сами были движущей силой развития, и начинали с себя, - сказал профессор. – Время не стоит на месте, мир меняется с большой скоростью, и недопустимо, когда преподаватель заходит на лекцию с пожелтевшими листами текста, подготовленного еще несколько лет назад».

«Жизненно необходимо постоянно находиться в поисках нового в рамках преподаваемого предмета: использовать в подготовке к лекциям свежую литературу, не пренебрегать возможностями Интернета», - говорит Мамед Алиев.

Бакинский славянский университет основан в июне 2000 года на базе Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова.

Сегодня в университете, специализирующемся на изучении славянских языков, готовят филологов и педагогов русского, чешского, польского, болгарского, украинского, греческого языков и литературы. Также вуз выпускает специалистов по истории, культуре, международным отношениям, праву, экономике и географии изучаемых стран.

В июне 2016 года в вузе сменился ректор: на эту должность назначена Нурлана Алиева, ранее возглавлявшая Государственный педагогический колледж.

Елена Остапенко   

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