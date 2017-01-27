10 января под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам.

Открывая заседание, глава государства отметил, что Азербайджан в 2016 году продолжал уверенное развитие. Кроме того, были выполнены все стоявшие перед страной задачи. При этом развитие страны было обеспечено на фоне 3-4-кратного падения мировых цен на нефть. Следовательно, нефть, являющаяся основным источником дохода республики, принесла в 3-4 раза меньше прибыли.

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Ильхам Алиев привлек внимание участников заседания к тому факту, что сегодня все страны-экспортеры нефти предпринимают определенные шаги по выходу из сложившейся ситуации, и Азербайджан относится к странам, которые смогли успешно преодолеть и этот кризис.

По словам главы государства, несмотря на все трудности, потери, Азербайджану удалось сохранить экономическую стабильность, с честью выйти из сложившегося тяжелого положения.

За счет каких мероприятий стране удалось сохранить экономическую стабильность и даже продолжить развитие?

О сохранении экономической стабильности

«В 2016 году в нашей стране были предприняты очень важные шаги, связанные с экономическим развитием», - сказал Ильхам Алиев, отметив, что основным условием для развития любой страны являются безопасность, стабильность, гражданское согласие. Всем этим, по словам главы государства, Азербайджан располагает.

«Безопасность защищается, […] основанные на воле народа стабильность, гражданское единство и согласие в 2016 году еще более укрепились. Весь азербайджанский народ сплотился вокруг единой цели: добиться дальнейшего развития страны и еще больше укрепить нашу независимость», - подчеркнул Президент.

Показатели роста

Президент привел ряд важных показателей. Так, несмотря на снижение ВВП, основной причиной которого стало 3-4-кратное падение цен на нефть и как следствие - сокращение объема инвестиций, в том числе государственных, ненефтяное промышленное производство в 2016 году увеличилось в стране на 5%, что является очень высоким показателем.

По словам главы государства, это свидетельствует о том, что проводимая на протяжении многих лет политика дает результаты. Основаны они на политике индустриализации, развитии ненефтяного сектора и предпринимательства.

Кроме того, Ильхам Алиев отметил и развитие сельскохозяйственной отрасли, которая продемонстрировала в 2016 году рост на уровне 2,6%. Добиться этого удалось за счет принятых оперативных мер.

«Эти две цифры позволяют говорить о том, что нам удалось с честью преодолеть эти сложные кризисные условия, уже проделанная работа и работа, которая будет проделана в этом году, еще более усилят данную динамику. Экономика будет устойчиво развиваться, будет развиваться наш ненефтяной сектор, будет обеспечено создание новых рабочих мест, и уверен, что мы добьемся всех обозначенных мною целей», - сказал Президент.

Еще один тезис, приведенный главой государства – инвестирование экономики Азербайджана, которое, несмотря на сложившуюся ситуацию, в частности, снижение нефтяных доходов, составило в 2016 году $11,7 млрд. Из этой суммы $8 млрд пришлось на иностранные, $3,7 млрд – внутренние капиталовложения. По словам главы государства, приток иностранных инвестиций в ситуации, когда весь мир сталкивается с проблемой привлечения инвестиций из-за рубежа, был обеспечен благодаря созданному в стране прекрасному инвестиционному климату.

«Это - прекрасный показатель. В абсолютных цифрах этот показатель также очень высок. Если рассчитать это на душу населения, то можно увидеть, что мы, возможно, занимаем одно из самых передовых мест в мировом масштабе», - подчеркнул Президент.

В 2016 году перед страной стояла такая важная задача, как сохранение стратегических валютных резервов, в частности, средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). По словам главы государства, эта задача, несмотря на происходящие в мире процессы, была выполнена. Доходы ГНФАР, благодаря своевременно предпринятым шагам, направленным на диверсификацию валютных резервов страны, сократились в долларовом эквиваленте всего на 4%.

«[…] Сегодня средства Государственного нефтяного фонда Азербайджана составляют $33 млрд. Мы сохранили, будем хранить их, и, уверен, что в этом году увеличим эти средства», - сказал Ильхам Алиев, отметив, что самый легкий путь преодоления кризиса - расходовать валютные резервы. Но руководство страны думает о будущем, строит долгосрочную стратегию, и на повестке дня стоит сохранение и рост валютных резервов.

О масштабе реформ

Ильхам Алиев отметил, что в 2016 году были предприняты важные шаги в области экономики. Более того, 2016-й останется в истории как год глубоких экономических реформ.

«Принятые в течение года постановления, законы, подписанные мною распоряжения, еще более углубляют экономические реформы и позволяют нам развиваться в будущем за счет ненефтяного сектора. Принятые решения уже дают результаты. Уверен, что в нынешнем и в последующие годы эти результаты проявятся еще более отчетливо», - сказал глава государства.

Многие местные и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что в результате реформ, инициированных и успешно проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан вот уже который год достойно отвечает внешним вызовам, так или иначе влияющим на макроэкономическую и финансовую стабильность страны.

Задача номер один сегодня - адаптация экономики Азербайджана к существующим вызовам, снижение их влияния на экономику и прогнозирование новых угроз.

Одной из мер, способной решить имеющиеся проблемы и задачи, является формирование новой модели экономического развития. Это прекрасно понимает руководство страны, предпринимающее важные шаги в направлении коренного реформирования экономики.

Так, 16 марта 2016 года в целях глубокого анализа нынешнего состояния экономики и подготовки новой стратегии экономического развития для обеспечения устойчивости осуществленной экономической политики и реформ Президент Ильхам Алиев постановил утвердить «Главные направления стратегической «дорожной карты» по национальной экономике и основным ее секторам».

Разработкой планов развития в соответствии с данным документом занялась Рабочая группа во главе с помощником Президента АР по экономическим реформам Натигом Амировым. Рабочей группе в 6-месячный срок с учетом «Главных направлений стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным ее секторам» было поручено подготовить и представить главе государства проект стратегии экономического развития и план мероприятий на 2016-2020 годы, проект долгосрочного обзора на период до 2025 года и проект целевого обзора на период после 2025 года.

Как отмечают в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), к разработке стратегической «дорожной карты» развития национальной экономики, основных ее секторов были привлечены местные и иностранные эксперты, опытные специалисты, консалтинговые компании и научные организации.

Проекты «Стратегической «дорожной карты» по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики», а также стратегические «дорожные карты» по развитию 11 основных отраслей экономики Азербайджана были подготовлены в условиях эффективного сотрудничества с действующими в стране международными организациями. В этой работе непосредственное участие приняли порядка 400 местных и зарубежных экспертов.

Кроме того, было проведено почти 150 встреч с 4 тыс. человек. Поступило более 1 тысячи письменных предложений от представителей отечественных и зарубежных академических кругов, учебных заведений, частного сектора и гражданского общества. При этом было созданы условия для приема предложений в онлайн режиме. В подготовке документов приняли участие все - от лауреата Нобелевской премии до обычного гражданина.

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«Проведенные инклюзивные обсуждения обеспечили то, что стратегическая «дорожная карта» стала действительно совершенным документом», - отметили в ЦАЭРК.

Эксперты центра считают, что реализация мероприятий в рамках «Стратегической «дорожной карты» по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики», а также 11 стратегических «дорожных карт» по развитию целого ряда отраслей экономики обеспечит рост конкурентоспособности и инклюзивности экономики Азербайджана, позволит повысить уровень благосостояния населения.

В результате же привлечения инвестиций, создания свободной конкурентной среды, выхода на новые рынки и развития человеческого капитала Азербайджан укрепит свои экономические позиции в мире и войдет в число стран с высоким уровнем доходов.

Однако это – задел на будущее, основа которому была положена в 2016 году. И сегодня важно обеспечить эффективную реализацию мероприятий, обозначенных в стратегических «дорожных картах» по развитию ряда отраслей экономики страны.

Говоря о результатах 2016 года, следует отметить, что экономические реформы масштабного характера были анонсированы главой государства еще в начале прошлого года.

Так, 26 января 2016 года на конференции, посвященной итогам второго года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал: 2016-й станет периодом глубоких экономических реформ.

Помимо принятия такого важнейшего документа, как «Стратегическая «дорожная карта» по перспективе национальной экономики Азербайджана» и 11 стратегических «дорожных карт», охватывающих развитие ряда секторов экономики, в 2016 году были проведены многие системообразующие мероприятия.

Расскажем о них подробно.

Оздоровление банковского сектора

Основными можно считать шаги, предпринятые в направлении обеспечения стабильности банковского сектора страны. В частности, с рынка ушли в соответствии с решениями надзорных органов банки, в деятельности которых были зафиксированы грубые нарушения. Среди них – невыполнение требования к минимальному капиталу, обязательств перед кредиторами, отсутствие достоверной отчетности и пр.

В целом данные финансовые организации не управляли своей деятельностью в надежном и пруденциальном порядке и не соблюдали письменных указаний надзорных органов.

В своей заключительной речи на заседании Кабинета министров Президент Ильхам Алиев отметил, что самый большой удар по нашей экономике нанес банковский сектор.

По словам главы государства, в минувшем году были предприняты важные шаги, направленные на оздоровление банковского сектора. Был усилен контроль, приняты меры, связанные с прозрачностью, применены меры наказания и административные меры.

Президент подчеркнул, что в этом году также будут предприняты серьезные шаги, направленные на очистку, оздоровление, обеспечение прозрачности банковского сектора, приведение его в соответствие с международными стандартами.

«С лицами, нарушающими закон, и впредь будет вестись серьезная борьба», - сказал Ильхам Алиев.

В целом в 2016 году в Азербайджане были отозваны лицензии 11 банков - United Credit Bank, Bank of Azerbaijan, Gəncəbank, Texnikabank, Qafqaz İnkişaf Bankı («Кавказский банк развития»), AtraBank, Dekabank, Kredobank, Parabank, Zaminbank и Bank Standard. Говоря о ликвидации лицензий данных финансовых организаций, следует отметить, что Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выполняет все обязательства по выплате вкладчикам компенсаций по застрахованным вкладам. Так, по состоянию на 17 января 2017 года вкладчикам 10 банков были выданы компенсации на 722 млн 131 тыс. манатов, и сумма выплаченных компенсации по ряду банков уже достигает 100%.

Кроме того, 19 января 2016 года Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял закон «О полном страховании вкладов» и внес поправки в закон «О страховании вкладов». 1 марта 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о применении Закона «О полном страховании вкладов».

В тот же день состоялось внеочередное заседание Попечительского совета ADIF, на котором были определены максимальные процентные ставки по страхуемым вкладам в национальной и иностранной валюте – 12% и 3% соответственно.

Однако уже 16 сентября 2016 года Попечительским советом ADIF было принято решение о повышении с 12 до 15% максимальной процентной ставки по подпадающим под страхование банковским вкладам в национальной валюте.

Таким образом, со 2 марта 2016 года в Азербайджане под страхование подпадают вклады, размещенные вкладчиками в банках-членах ADIF по процентной ставке, не превышающей 3% по валютным вкладам и 15% - по вкладам в манатах вне зависимости от суммы вклада. Отметим, что принятие Закона «О полном страховании вкладов» призвано повысить доверие населения к банковской системе страны и способствовать увеличению депозитной базы банков, в том числе объему вкладов в национальной валюте.

Одним из важнейших событий минувшего года в сфере финансов – упразднение Госкомитета по ценным бумагам, Госслужбы страхового надзора Минфина и Службы финансового мониторинга при Центробанке Азербайджана.

На базе данных структур было создано юридическое лицо публичного права - Палата по надзору за финансовыми рынками АР. Соответствующий Указ был подписан главой государства 3 февраля 2016 года.

Палата создана с целью обеспечения устойчивости финансового сектора Азербайджана и усовершенствования механизмов контроля в этой области, в частности, в целях лицензирования, регулирования и контролирования деятельности рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, страховых, кредитных организаций (банков, небанковских кредитных организаций и оператора почтовой связи) и платежных систем, а также усовершенствования системы контроля в области предупреждения легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, и финансирования терроризма, обеспечения прозрачности и оперативности системы контроля в этих сферах.

Позднее председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы заявил, что одними из основных целей Палаты являются формирование в Азербайджане органа финансового надзора, а также финансового сектора, соответствующих самым современным, передовым и прогрессивным европейским стандартам.

Отметим, что за прошедший период Палатой было сделано немало шагов по реформированию финансово-банковской системы, усилен надзор в данной сфере. Мероприятия в данном направлении продолжаются в усиленном режиме.

Азербайджан – будущий транспортный хаб региона

В 2016 году руководством Азербайджана были приняты меры и более масштабного характера, нацеленные на улучшение макроэкономических показателей.

Не секрет, что транспортная отрасль и экономика тесно взаимосвязаны. Эффект инвестирования в транспортную инфраструктуру может превзойти все ожидания, особенно если речь идет о проектах регионального значения, способных сыграть большую роль в развитии ненефтяного сектора, снизить зависимость от «нефтяной иглы», обеспечить приток в страну валюты и, что немаловажно, укрепить ее позиции страны на международной арене.

Одним из таких проектов является строительство в поселке Алят Гарадагского района Баку нового международного морского порта. По мере наращивания объема транзитных грузоперевозок, включая морские, Азербайджан может стать важнейшим транспортно-логистическим хабом региона.

По словам Президента, строительство первого этапа порта должно завершиться в 2017 году. Все инфраструктурные, строительные работы, а также поставки оборудования, предусмотрены государственной инвестиционной программой и будут выполнены. Но как отмечает глава государства, подрядчики данного проекта также должны осознавать свою ответственность, использовать выделенные на проект средства полностью и вовремя осуществить все работы, связанные с завершением первого этапа. Ильхам Алиев огласил сроки: до осени порт в Аляте должен быть обеспечен всем оборудованием, кранами и пр. в рамках первого этапа строительства.

Вот уже несколько лет руководством страны предпринимаются серьезные шаги по развитию транспортной инфраструктуры и превращения Азербайджана в важный транспортно-логистический хаб. Важным событием ушедшего года стало подписание 17 марта 2016 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Распоряжения о создании в поселке Алят Гарадагского района специальной экономической зоны типа зоны свободной торговли (Free trade zone), включая территорию Бакинского международного морского торгового порта. СЭЗ будет способствовать трансформации страны в крупный транспорно-логистический центр.

По словам генерального директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) Талеха Зиядова, зона свободной торговли может быть запущена уже в первом полугодии 2017 года. Здесь будут функционировать промышленные кластеры в различных отраслях, способных создавать добавленную стоимость. В частности, запланировано создание предприятий в сфере фармацевтики, нефтехимии и пр. Может быть организовано и малое производство. Это поможет привлечь в страну, к создаваемой распределительной сети, крупные компании.

В настоящее же время проводится работа в направлении усовершенствования законодательства, касающегося зон свободной торговли, в частности, создания правового режима для ЗСТ, подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО), а в первом квартале 2017 года завершится подготовка генплана зоны свободной торговли.

Отметим, что в 2016 году общий объем перевалки грузов через новый Бакинской порт в сравнении с 2015 годом увеличился на 47% - до 4,5 млн тонн. 87% грузоперевалки пришлось на транзитные грузы.

Важные события, произошедшие в 2016 году в транспортном секторе страны, отмечает и Президент Ильхам Алиев. На заседании Кабмина глава государства сказал, что в прошлом году были предприняты очень серьезные шаги по созданию международного транспортного коридора Север-Юг.

«Весной минувшего года я дал указание довести до конца года нашу железную дорогу до границы с Ираном, и мы уже добились этого. Примерно за 7-8 месяцев мы построили ту недостающую часть, кроме того, возвели мост через Астарачай и сдали его в эксплуатацию. То есть Азербайджан всего за 8 месяцев выполнил задачу, стоявшую перед ним в связи с коридором Север-Юг», - сказал Президент.

Уже в заключительной речи глава государства подчеркнул, что в 2016 году Азербайджан выполнил все задачи, связанные с проектом Север-Юг. Помимо строительных работ, были приняты и дополнительные меры.

Кроме того, по словам Ильхама Алиева, Азербайджан выдвинул дополнительные инициативы, связанные с вводом в действие этого крупного проекта, с тем, чтобы ускорить данный процесс. В частности, страна выразила готовность в финансировании этого проекта в нынешнем году. В настоящее время ведутся переговоры, в какой форме Азербайджан может мобилизовать свои финансовые ресурсы для полной реализации проекта.

«Это необходимо и нам, и соседним странам, и всему миру. В результате реализации данного проекта грузы, идущие из Индии и Пакистана, будут поставляться через территорию Азербайджана в Иран, Россию, Северную Европу и обратно. Это будет способствовать большому транспортному движению. Через нашу территорию будут перевозиться миллионы тонн грузов, откроются тысячи рабочих мест. В результате реализации данного проекта мы одновременно выведем Нахчыван из железнодорожной блокады. Нахчыван соединится с Азербайджаном посредством железной дороги через территорию Ирана. То есть, это исторический проект, который мы реализуем вместе с соседними, дружественными странами», - сказал Президент.

Страна также успешно выполнила задачи в связи со строительством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), в частности, сделала все зависящее, вложила инвестиции, предоставила кредиты на сумму более $700 млн. Ильхам Алиев выразил надежду, что в этом году проект будет реализован.

Но и это еще не все. 14 января 2016 года Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Новые тарифы вступили в силу с 1 июня.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через территорию Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и далее в Европу.

В апреле в Баку железнодорожные ведомства Азербайджана, Грузии и Казахстана подписали соглашение о создании Транскаспийского международного транспортного консорциума, а в октябре - договор об учреждении Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута, которая будет заниматься привлечением транзитных и внешних торговых грузов и развитием интегрированных логистических продуктов по ТМТМ.

7 декабря в Баку главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Турции и Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Как видно, в 2016 году в Азербайджане был проведен целый комплекс мероприятий, направленных на развитие транспортного сектора и превращение страны в транспортно-логистический хаб сначала регионального, а затем и мирового значения.

Все для туризма

Среди мер, проведенных в 2016 году в плане диверсификации экономики, особое место отводится сектору туризма.

На заседании Кабинета министров Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на экономический кризис, который переживают практически все регионы мира, в 2016 году число посетивших Азербайджан туристов увеличилось на 11%.

Глава государства выразил уверенность, что в текущем году данный показатель увеличится еще больше. Толчок данному процессу даст введение в стране системы ASAN Visa.

1 июня 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об упрощении процедуры выдачи электронных виз и создании системы ASAN Visa. Согласно документу, создание системы ASAN Visa и управление ею поручено Государственному агентству по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте АР.

Система ASAN Visa позволит иностранцам или лицам без гражданства получить визы, предварительно введя все необходимые данные и оплатив госпошлину. Кроме того, ASAN Visa должна обеспечить выдачу электронных виз в течение трех рабочих дней на электронную почту получателя.

Система также будет осуществлять мониторинг выданных виз и отказов в выдаче виз, обобщать причины отказов и готовить статистические отчеты.

Электронные визы будут выдаваться гражданам стран, утвержденных МИД республики, или же не гражданам и постоянно проживающим в этих странах лицам без гражданства. Электронные визы посредством системы ASAN Visa будут доступны гражданам 81 страны.

10 января этого года портал ASAN Visa перешел из тестового режима на полнофункциональный. Менее чем за сутки данной услугой воспользовались около 500 иностранных граждан.

Глава государства отмечает: «В 2016 году нам удалось создать перелом в этом направлении [в развитии туристической отрасли]». По словам Президента, благодаря ASAN Visa и другим услугам туристы будут беспрепятственно приезжать в Азербайджан.

«Это будет очень большой поддержкой экономике страны. И в Баку, и в регионах будет большое оживление», - сказал Ильхам Алиев, особо отметив, что туристическая инфраструктура страны должна быть готова к этому. В частности, предприниматели должны уделить внимание этому фактору, сгруппировать усилия по строительству в стране 2- и 3-звездочных отелей.

По словам Президента, в минувшем году в Азербайджане было построено 35 гостиниц, строятся 25 отелей. В целом же в стране более 500 гостиниц.

Глава государства подчеркнул, что спрос на отели и гостиницы растет, поскольку внутренний туризм развивается.

«Я очень рад, что наши граждане больше предпочитают отдыхать в Азербайджане. У нас замечательная природа, прекрасные условия, отличные гостиницы, зоны отдыха», - сказал Ильхам Алиев.

И в самом деле, в 2016-м все мы были свидетелями того, как многие граждане Азербайджана предпочли отдых в родной стране. Кроме того, приток в страну иностранных туристов увеличился, что во многом связано с облегчением Азербайджаном визового режима, а также благоприятной ситуацией в стране и имеющейся инфраструктурой.

«Сегодня в Азербайджан приезжают туристы со всего мира. А это приносит экономике страны большую прибыль. В будущем мы будем получать от туризма миллиарды долларов, что станет огромной поддержкой нашему экономическому положению», - отметил Ильхам Алиев.

Льготное жилье - для граждан

Среди проблемных сфер, тормозящих развитие экономики, - сектор строительства. По словам Президента, в 2016 году наибольший спад наблюдался именно в этом секторе. Поэтому в прошлом году были предприняты важные шаги, направленные на оживление строительного сектора.

«Предусмотрена реализация многих проектов. В их числе хочу особо отметить деятельность Государственного агентства жилищного строительства», - сказал на заседании Кабмина Ильхам Алиев.

Госагентство жилищного строительства при Президенте Азербайджана создано Указом главы государства от 11 апреля 2016 года. Цель - обеспечение потребностей граждан страны в жилой площади, улучшение их жилищно-бытовых условий, обеспечение строительства в современном архитектурном стиле многоквартирных зданий, отвечающих экологическим требованиям и требованиям энергетической эффективности, а также усовершенствование в связи с этим государственного управления в сфере градостроения и строительства.

В подчинении агентства создано ООО MIDA, основной целью деятельности которого является предоставление разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, обеспечение эффективного использования финансовых средств, выделяемых на строительство многоквартирных жилых домов. Уставный капитал ООО MIDA определен на уровне 10 млн манатов.

16 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ в связи с вопросами деятельности Госагентства. Документом утверждены правила льготного приобретения жилья, находящегося в распоряжении ООО MIDA. С целью льготного приобретения данного жилья на портале «Электронное правительство» с 1 мая 2017 года будет запущена система «Льготное жилье». Организацию данной системы осуществляет Госагентство по жилищному строительству, а обеспечение деятельности - MIDA.

По словам главы государства, в декабре в Ясамальском районе Баку был дан старт первому проекту Госагентства. Проектом предусматривается строительство нового городка, включающего 29 многоэтажных жилых зданий, школы, детского сада, а также создание соответствующей инфраструктуры, включая дорожную.

«Планируется построить около 2 тысяч квартир, которые будут предоставлены гражданам, в частности, семьям с ограниченными материальными возможностями, на льготных условиях, на основе долгосрочного кредитования», - сказал Ильхам Алиев.

Ранее же директор Госагентства жилищного строительства Самир Нуриев заявлял, что квартиры в домах, которые будут строиться ООО MIDA, будут предлагаться гражданам по ценам ниже средних по рынку. Более того, квартиры в льготном жилье будут полностью отремонтированы и обставлены мебелью. Социальное жилье смогут приобрести определенные категории граждан, в числе которых малообеспеченные и молодые семьи.

Сказал глава государства и о сносе ветхого жилья. По словам Ильхама Алиева, на месте старых домов будут построены новые. Более того, возведение новых современных зданий уже началось.

«Первый проект был реализован в конце года в Сабунчинском районе, сдано в эксплуатацию новое красивое здание. Я лично участвовал в его открытии, потому что уделяю этому очень большое внимание и считаю, что этот первый проект носит символический характер. Это – шаг, дающий старт большому новшеству», - сказал Президент.

Ильхам Алиев отметил, что сегодня имеется 60 строящихся многоэтажных жилых домов или зданий, документы которых находятся на стадии подготовки. Это свидетельствует о том, что процесс строительства в столице новых современных зданий получил широкий размах.

«Этот проект, инициатива имеют очень большой смысл, так как, в первую очередь, мы ликвидируем устаревший жилищный фонд. С другой стороны, новые здания будут построены на месте старых, и, таким образом, отпадет необходимость в новых местах», - сказал Президент, особо отметив, что отныне в Баку и других крупных городах выделение свободных мест будет находиться под очень строгим контролем.

Глава государства также подчеркнул, что если предприниматели заинтересованы в строительстве жилых домов, то они должны соблюдать интересы граждан - получить их согласие и решить все их вопросы, включая выплату компенсаций или средств за временно арендуемое ими жилье. Еще одно условие – строительство зданий в соответствии с городским планом и с соблюдением всех архитектурных норм.

Коснулся Президент и еще одного важного проекта – Baku White City, который в конце 2016 года отметил свое 5-летие. Часть проекта уже реализована. На очередном этапе на территории «Белого города» дополнительно будет построено 60 жилых зданий.

«В рамках трех проектов в нашем городе будет построено 150 многоэтажных жилых зданий. Кроме того, сейчас идет работа на десятках строительных площадок. Таким образом, мы оживим строительный сектор», - сказал Ильхам Алиев, подчеркнув при этом, что в настоящее время преследуется несколько целей, и процесс благоустройства, приумножения красоты Баку пойдет еще быстрее.

Кроме того, предусмотрена реализация других строительных проектов, в частности, на территории бывшей «Советской», где строительство жилых зданий не предусмотрено – здесь будут созданы общественные места.

«В течение этого года уже утвержденный проект должен быть полностью реализован», - отметил глава государства.

Условие - внутреннее производство

По словам Президента, реализуемые инициативы способствуют обновлению жилищного фонда, улучшению облика города и оживлению сектора строительных материалов.

«Мы уже создали крупную промышленную отрасль. Многие строительные материалы производятся в Азербайджане […] В значительной степени сократилась зависимость от импорта. Это послужит также развитию сектора стройматериалов. В результате реализации одних только перечисленных мною проектов будут созданы тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что предприниматели должны работать в направлении создания отраслей, где будут производиться стройматериалы, которые в стране пока не производятся и поэтому импортируются из-за рубежа.

«Нужно наладить в Азербайджане производство именно этих товаров, чтобы и зависимость от импорта сократилась, и частный сектор, бизнесмены получали прибыль», - сказал руководитель государства.

Ильхам Алиев особо подчеркнул: развитие сектора строительства должно происходить не только в столице - во всех регионах. Речь идет не только о возведении жилых зданий, но и промышленных зон. По словам Президента, государство будет оказывать поддержку данным инициативам.

«Естественно, и частному сектору необходимо проявить здесь активность», - отметил Президент, пообещав, что необходимые меры, связанные с развитием строительного сектора, будут приняты и в 2017 году.

Глава государства выразил уверенность, что и в этом году строительный сектор в Азербайджане будет развиваться.

Президент особо отметил мероприятия, осуществляемые в стране в направлении развития промышленного потенциала. По словам Ильхама Алиева, несмотря на все трудности, в 2016 году ненефтяное промышленное производство увеличилось.

Глава государства напомнил, что в Азербайджане уже есть несколько промышленных парков, отметив деятельность Сумгайытского химического промышленного парка, где продолжается процесс создания крупных предприятий. Объем вложенных сюда инвестиций уже превысил $1 млрд.

«В прошлом году был заложен фундамент Мингячевирского промышленного парка. Считаю, что со следующего месяца здесь должны начаться все строительные работы», - сказал Президент, напомнив, что ориентирован промпарк на легкую промышленность – на первом этапе здесь будет построено 9 современных фабрик и созданы тысячи рабочих мест.

Напомнил глава государства и о создании Пираллахинского промышленного парка. На сегодняшний день там заложен фундамент двух предприятий по производству лекарственных средств – азербайджано-российского и азербайджано-иранского.

«На острове Пираллахи создается новая промышленная зона, а также туристическая инфраструктура. Уверен, что в нынешнем году в этом направлении будут предприняты серьезные шаги», - сказал Ильхам Алиев, отметив, что за прошедшее время осуществлены серьезные мероприятия по развитию Нефтчалинской промышленной зоны, где был заложен фундамент азербайджано-иранского автомобильного завода. Планируется строительство еще нескольких заводов.

«Хорошая работа идет в Балаханском промышленном парке. В городе Масаллы отведено место для промышленной зоны, в настоящее время проводятся инфраструктурные работы.

Я неоднократно высказывался по этому поводу, еще раз хочу сказать: в каждом городе должны быть созданы специальные промышленные участки, промышленные парки, зоны. Этот процесс уже начинается, местные исполнительные органы, предприниматели, конечно, при поддержке государства должны проводить эту работу и в других городах», - подчеркнул глава государства.

«Большой» газ

Коснулся Президент и реализации Азербайджаном такого проекта мирового значения, как «Южный газовый коридор» (ЮГК).

«В этом году нам предстоит очень большая работа, связанная с созданием Южного газового коридора. Нынешний год будет решающим», - отметил Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что у нашей страны достаточно собственных средств для финансирования этого гигантского проекта, тем не менее, международные финансовые структуры также выделяют финансовые средства на его реализацию, поскольку он является эффективным, экономически рентабельным и обеспечит интересы многих стран, а в первую очередь, Азербайджана с точки зрения энергетической безопасности.

7 декабря 2016 года Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение банком $1 млрд на реализацию второй стадии разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз». Средства включают кредит в размере $500 млн для ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi («Южный газовый коридор») и $500 млн в виде частичной гарантии по коммерческим кредитам, предоставленным на реализацию данного проекта.

По словам гендиректора АБР по Центральной и Западной Азии Шона О'Салливана, расширение месторождения «Шахдениз» является ключевым для экономики Азербайджана и позволит обеспечить страну долгосрочными доходами, а также будет способствовать диверсификации экспорта газа в Европу.

22 декабря Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил предоставление Азербайджану кредита в размере $600 млн для финансирования строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося составной частью ЮГК. Средства выделены ЗАО «Южный газовый коридор». Отметим, что это крупнейший кредит за всю историю существования банка.

Уже 16 января 2017 года правительство Азербайджана, ЗАО «Южный газовый коридор» и Всемирный банк (ВБ) подписали кредитное и гарантийное соглашения по финансированию проекта строительства TANAP. Согласно документам, в рамках реализации проекта TANAP Всемирный банк выделит Азербайджану кредит в размере $400 млн. Срок погашения - 30 лет с 5-летним льготным периодом. Бенефициаром проекта выступает ЗАО «Южный газовый коридор».

Отметим, что еще $400 млн предназначены турецкой BOTAŞ (сроком на 29 лет с 5-летним льготным периодом).

По словам Президента Азербайджана, проект «Южный газовый коридор» будет реализован своевременно.

Говоря об осуществлении страной газовых проектов, нельзя не отметить и такие события, как подписание 21 ноября SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и французской Total рамочного соглашения о принципах разработки газового месторождения «Абшерон» на Каспии. Total готова участвовать и в других нефтегазовых проектах в Азербайджане, в том числе в проектах разработки месторождений «Умид» и «Бабек».

23 декабря SOCAR и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), оператором которой является BP, подписали соглашение о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года, открывающее возможности для новых инвестиций и проектов и создания тысяч рабочих мест.

По словам Президента Ильхама Алиева, проводимая Азербайджаном работа высоко оценивается ведущими, влиятельными международными экономическими и финансовыми структурами мира, что очень важно, так как деятельность страны получает объективную оценку международных структур.

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«В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 65 месте. Это хороший показатель. Конечно, мы должны постараться подняться на более высокую ступень. Но в нынешних условиях с учетом всех отмеченных мною факторов считаю, что это достаточно высокий показатель.

По подсчетам ведущего международного экономического форума мира – Давосского Всемирного экономического форума, экономика Азербайджана продвинулась по конкурентоспособности в мировом масштабе на 3 ступени и поднялась с 40-й на 37-ю строчку. Считаю, что это - рекордный показатель. Мы вновь первые на пространстве СНГ и сохранили это первенство», - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, в 2016 году в Азербайджане было открыто более 100 тысяч постоянных рабочих мест, а развитие сельского хозяйства, ненефтяной промышленности позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

«В этом году в Азербайджане должна быть обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция должна быть однозначной. Считаю, что мы добьемся этого. Макроэкономическая стабильность является одним из основных условий для экономической устойчивости любой страны», - подчеркнул Президент.

«У нас достаточно большие планы и в результате их реализации экономика страны ускорит свою динамику», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также выразил уверенность, что в 2017 году Азербайджан будет успешно развиваться.

По словам Президента, в этом году будут реализованы все социальные программы и предприняты очень важные шаги по экономическому развитию.

1news.az