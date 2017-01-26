Назначение экс-посла США в Армении Джона Хефферна помощником госсекретаря США вызвал в Азербайджане вполне резонный вопрос: насколько объективной будет деятельность нового назначенца на этом, достаточно важном посту в американском Госдепе, в отношении нашего региона.

Ведь не исключено, что дипломат может проникнуться симпатией к стране своего пребывания и впоследствии «продвигать» ее интересы на новой должности.

Тем более, что нечто подобное уже имело место в недалеком прошлом. Его предшественница – Виктория Нуланд отличилась активным участием в украинских событиях, где невзирая на свою высокую дипломатическую должность, открыто поддерживала одну из сторон противостояния, а именно противников действующего президента Януковича.

Как признавалась сама Нуланд, она посещала киевский Майдан, чтобы поддержать акции протеста и даже раздавала ее участникам бутерброды.

С этим 1news.az обратился к азербайджанскому политологу Ильгару Велизаде.

Но прежде чем представить мнение эксперта, познакомим читателей с самим героем публикации - Джоном Хефферном.

Джон Хефферн - карьерный дипломат, который провел большую часть своей карьеры, работая в Восточной Азии.

Уроженец Сент-Луиса, штат Миссури, Хефферн окончил Университет штата Мичиган, получив в 1976 году степень в области международных отношений.

На дипломатическую службу поступил в 1982 году, его ранняя карьера пришлась на Китай, Тайвань и Кот-д'Ивуар. Позже был назначен в Куала-Лумпур, Малайзия, а затем занимал определенные должности в Вашингтоне, курируя регион Юго-Восточной Азии.

С 1994 по 1996 годы работал в Комитете по международным отношениям Палаты представителей помощником конгрессмена Дуга Беройтера.

Хефферн также работал заместителем политического советника в посольстве США в Токио, и политическим советником в миссии США в НАТО.

После того, как он занимал определенные позиции в Агентстве по трудовым ресурсам в Вашингтоне, в 2009 году он вернулся к работе в миссии США в НАТО в качестве заместителя постоянного представителя.

В мае 2011 года был назначен послом США в Армении.

Ниже некоторые из его заявлений, сделанные на этом посту.

В феврале 2012 года в концертном зале им. Арама Хачатуряна в Ереване состоялся концерт, посвященный 20-летию армяно-американских отношений.

В связи с годовщиной установления дипломатических отношений, посол США в Армении Джон Хефферн заявил, что «армяно-американские никогда отношения не находились на более высоком уровне, чем при Саргсяне и Обаме».

Несколькими годами позднее, завершая свою миссию, в декабре 2014 года, Хефферн сделал запись в своем видеоблоге, в которой поблагодарил всех партнеров и поделился впечатлениями о пребывании в Ереване.

В частности, Хефферн отметил, что посольство США хочет, чтобы Армения преуспела как демократическая, мирная, безопасная страна. Он привел политику открытого неба и сектор ИТ как пример удачного партнерства с Арменией.

«Мы увидели некоторое улучшение в атмосфере для бизнеса и надеемся увидеть большее», — заявил Хефферн.

По его словам, США будут делать все возможное для продвижения нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также для нахождения мирного урегулирования карабахского конфликта путем переговоров (здесь и далее выделено нами – 1news.az).

«Успех в этих направлениях больше, чем что-либо поспособствует открытию этого стратегически важного региона», — отметил дипломат.

Хефферн подчеркнул, что посольство нашло партнеров в разных секторах: в гражданском обществе, СМИ, министерствах, среди бизнесменов. Однако им необходимо работать между собой.

«Я уверен, что у Армении светлое будущее, будущее экономики, основанной на знаниях», — сказал он. Джон Хефферн поблагодарил всех за то, что они сделали для него и его супруги Либби, выразив надежду, что вскоре вновь встретится с армянскими друзьями.

Делать какие-то чрезвычайные выводы из того, что Джон Хефферн был послом в Армении, не стоит, так как он представлял там Соединенные Штаты и, соответственно, прежде всего, проводил политику Вашингтона в регионе, считает Ильгар Велизаде.

Напомнив, что Виктория Нуланд в Госдепе курировала, в том числе, евразийское направление, политолог отметил, что назначение на должность помощника госсекретаря человека, который более-менее знаком с ситуацией в регионе, «в принципе, является положительным моментом».

«То есть, вне всякого сомнения, бывший посол США в Армении знаком как с проблемами расширения НАТО, учитывающее, в том числе, интересы некоторых стран постсоветского пространства, так и с региональной спецификой, в частности, с аспектами нагорно-карабахского конфликта. Поэтому его назначение позволит американской внешней политике действовать в направлении нашего региона, как минимум, более осмотрительно и принимать во внимание очень много нюансов», - сказал Ильгар Велизаде.

Дипломатичная дипломатия

Что касается деятельности Хефферна на посту посла США в Армении, продолжил он, то посол любого государства должен способствовать развитию отношений между двумя странами, поэтому он, конечно же, прилагал соответствующие усилия, «но не думаю, что они выходили за рамки внешней политики США в нашем регионе».

Здесь политолог обратил внимание на немаловажную деталь: «Всем хорошо известно, насколько провокационно действуют армянские СМИ, которые способны переиначить чьи-либо заявления так, как это им выгодно».

«Но насколько я знаю, экс-посол США в Армении какими-то серьезными высказываниями однозначно в поддержку Армении или против Азербайджана, которые могли бы задеть интересы нашей страны, не отличился. Если бы такие заявления имели место, последовала бы жесткая реакция Баку в виде ноты или заявлений - на моей памяти такого не было», - сказал Ильгар Велизаде.

«Что касается всегда актуальной в Армении темы признания Вашингтоном т.н. «геноцида армян, то возможно, в свое время Хефферн и выступал с какими-то нераздражающими армянскую сторону заявлениями по этому вопросу. Но опять-таки, не думаю, что эти заявления могут быть сегодня актуальными в свете его нынешнего назначения», - добавил он.

По его словам, вряд ли у Хефферна симпатии к Армении как-то будут превалировать над его профессиональной деятельностью и профессиональными интересами.

«Давайте вспомним: Ричард Морнингстар был послом США в Баку, но это не значит, что он с какой-то особой симпатией относится к Азербайджану.

Ричард Козларич тоже был послом США в Азербайджане, а сейчас занимает диаметрально противоположную позицию

По его словам, должность помощника госсекретаря США имеет важное значение, потому что позиция человека на этом посту формирует конкретные шаги этого государства в отношении тех или иных стран: «Чем больше эти шаги учитывают специфику государств, тем рациональнее они считаются».

«Бывший посол США в Армении, как минимум, знает ситуацию и разбирается в этой специфике, поэтому от него стоит ожидать более практических шагов – не таких, которые мы раньше наблюдали и которые не учитывали региональные реалии. Надо думать, что сейчас эти шаги будут более практическими, и мы можем надеяться на превалирование прагматических интересов над какими-то абстрактными», - считает эксперт.

Поднять престиж

«Кстати, сам Трамп тоже человек прагматичный, поэтому все не относящиеся к реальной политике иллюзии, которыми изобиловали подходы прежней администрации, - думаю, сейчас они будут неактуальны», - добавил он.

В этой связи политолог напомнил заявления Дональда Трампа о том, что главной целью США является повышение авторитета и утверждение интересов государства в различных регионах:

«А в нашем регионе авторитет США упал до максимально низкого уровня. Это связано как с региональными вопросами, так и с ближневосточной, восточно-европейской проблематикой, если говорить о более широкой географии. Авторитет США сейчас - предельно низкий, и для того чтобы его поднять, нужно выстраивать конструктивные отношения со странами региона».

Ключевой игрок

Азербайджан по объективным причинам является региональным лидером, и если не выстроить с ним прагматические, основанные на взаимных интересах отношения, то любые попытки повысить авторитет США будут заведомо провальными, сказал Ильгар Велизаде.

«Человек, который жил и работал в этом регионе, тем более понимает, по крайней мере, должен понимать, какая страна является движущей силой развития здесь политических и экономических процессов, - отметил эксперт. - Поэтому думаю, что с приходом Хефферна в американский Госдеп мы можем ждать каких-то позитивных изменений, хотя опять же все зависит от того, какие конкретные шаги будут сделаны. Думаю, определения контуров этой политики долго ждать не придется. В ближайшие месяцы Трамп должен традиционно подвести итоги первых 100 дней своего президентства. Именно в эти дни и будут определены общие контуры американской политики в нашем регионе».

Ф.Багирова