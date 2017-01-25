XXI век не оправдал надежды многих народов на прогресс, гармоничные взаимоотношения между государствами, лучшую жизнь в спокойном, безопасном мире, где, как надеялся великий Пушкин, «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Поэтому, выступая на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам ушедшего года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев не мог не говорить с озабоченностью о происходящих в мире негативных, опасных процессах, о нескончаемых кровавых противостояниях, конфликтах, о том разрушительном ударе, который был нанесен мирной жизни соседствующего с нами региона Ближнего Востока.

Среди возникшего в мире хаоса с миллионами беженцев Азербайджан продолжает стоять как остров стабильности и надежды в бушующем океане окружающей жизни. И это, как сказал Президент, благодаря мудрости народа, его выбору единственно правильного пути — независимости, мира и развития.

Именно это стало основой проводимой ныне руководством азербайджанского государства политики мультикультурализма, демонстрирующей миру высокую культуру и толерантность азербайджанского народа. Не случайно минувший 2016 год был объявлен «Годом мультикультурализма». «Считаю, это явилось уникальным событием в мировом масштабе», — сказал Президент в своем выступлении на заседании Кабинета Министров. Объявление в Азербай­джане «Года мультикультурализма» было сделано в тот период, когда мир стал свидетелем унизительных действий против мигрантов, агрессивной политики, связанной с исламофобией. И этот акт стал своеобразным посланием миру, напоминанием о духовных ценностях человечества, об обязанности цивилизованных сообществ проявлять чувство сострадания, милосердия к попавшим в беду людям, невзирая на их национальность и социальное положение.

В течение «Года мультикультурализма» в Азербайджане прошли самые различные форумы: VI Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Бакинский международный форум. Состоялся визит Папы Римского в Азербайджан. Все это демонстрировало намерения нашей страны целеустремленно продвигаться по избранному пути, показывая этим пример миру. «Мультикультурализм должен стать безальтернативным движением», — сказал Президент.

Присущие азербайджанскому народу культура и толерантность — эти качества возникли не вдруг, не на пустом месте и не по указке сверху, а являются частью формировавшейся веками духовности народа, побуждавшей его жить в мире с соседями, стремиться к прогрессу, развитию. Все это позволило Азербайджану встать в один ряд с цивилизованными странами.

Если бросить взгляд в ближайшую к нашему времени историю страны, можно привести десятки, сотни примеров сказанного выше. Особенно ими изобилует так называемая бытовая жизнь простых людей, которые первыми испытывают на себе происходящие в обществе перемены и, меняясь под их воздействием, преображают себя. Особенно ярко этот феномен проявился в конце ХIХ —начале ХХ века, когда начавшийся нефтяной бум магнитом притянул в Баку людей самых разных национальностей, мечтавших найти в этом древнем восточном городе свою удачу, богатство, счастье, новую судьбу. Многие из них — поляки, греки, русские, татары, литовцы, эстонцы, евреи, — обретя на новом месте семьи, работу, вторую родину, осели в Азербайджане на многие годы. Немало представителей этих народов внесли свой вклад в общую культуру страны, работая бок о бок с азербайджанцами, объединенные одной судьбой и единой целью.

В Баку не было ни одного дома, двора, где бы не звучала многоязычная речь, и где бы обычаи и традиции разных народов так тесно не переплетались. Люди жили единой семьей, делясь и горем, и радостью. Вспоминаю свое детство, когда я была свидетелем того, как моя бабушка в дни праздника Новруз выпекает в старинной «буржуйке» роскошные, разных объемов пироги из венского теста, чтобы угостить соседей, а когда праздновались еврейская и христианская Пасхи, на нашем столе обязательно появлялись маца, раскрашенные в разные цвета яйца, куличи.

И сейчас эта традиция сохраняется, только теперь ее продолжают новые наши друзья и соседи. Это всего лишь одна деталь, один пример добрых отношений между людьми разных вероисповеданий и национальностей, а их десятки и сотни. О них, мне, журналисту, рассказывали приезжавшие в Баку погостить потомки этих людей, сами прожившие в Баку часть своей жизни и волею судьбы покинувшие в разные годы свою родину, но хранящие память о ней и о своих друзьях-азербайджанцах в своем сердце.

Как, например, коренной бакинец, один из известных в Советском Союзе судебных экспертов Илья Михайлович Зельдес. В свои 80 с лишним лет он преодолел огромное расстояние, разделяющее Америку и Азербайджан, чтобы показать двум своим взрослым внукам город, в котором он рос, учился и работал, дом, в котором родился и жил, улицы, по которым ходил. Встретился и с бывшими коллегами — юристами, вместе с которыми раскрывал не одно сложное уголовное дело. Кстати, они включили его краткую биографию в готовившуюся в те дни 17-томную энциклопедию об истории и развитии судебно-медицинской экспертизы в Азербайджане.

На мой вопрос, каким он воспринимает современный Баку, Илья Михайлович ответил: «Такое впечатление, как будто приехал в Сингапур или Шанхай». Благо, дом свой нашел и сфотографировался с внуками на его фоне, а еще совершил с ними экскурсию в Центр Гейдара Алиева, Музей ковра, древнюю Крепость...».

Сколько же в мире живет выходцев из Азербайджана с теплыми воспоминаниями о своей Родине, молодости, годах становления! Немало приезжают и в качестве участников различных бизнес-проектов. Все это тоже богатство Азербайджана, часть его истории.

Мультикультуральное общество — это своеобразный союз духовно и интеллектуально развитых людей, устремленных к непрерывному развитию и совершенствованию себя и всех областей жизни. В Азербайджане этот процесс, продолжаясь поныне, начался в 20-х годах прошлого века с организации в стране всевозможных исследовательских и краеведческих кружков, обществ и на пике этого динамичного процесса — организации Общества по исследованию и изучению Азербайджана. Став прообразом будущей Академии Наук Азербайджана, оно объединило под своей «крышей» специалистов разных национальностей: известного азербайджанского просветителя, педагога, переводчика, ученого-этнографа Рашид бека Эфендиева, Джавад бека Рафибекова рука об руку с которыми работали и русские ученые Ш.Беляев, Е.Пахомов, А.Платонов, востоковед Л.Зи­м­ин и другие. Ими же при Бакинском университете было создано Общество по изучению мусульманского Востока. Стоит ли говорить, насколько продуктивной и взаимообогащающей была работа ученых разных национальностей, менталитетов и багажа знаний, объединивших свои усилия на ниве этой работы.

Грех было бы не вспомнить о настоящем научном десанте в Азербайджан в начале 1920-х годов крупных советских ученых, профессоров, академиков, приехавших в нашу страну для оказания помощи молодой республике в организации новых научных очагов, в дальнейшем развитии азербайджанской науки. Они в полной мере отдавали своей новой родине свои силы и знания. Среди них встречаются имена А.Маковельского, П.Жу­зе, И.Мещанинова, Н.Марра, В.Бартольда, А.Багрия, И.Широ­когорова, Е.Бертельса и других. Наряду с этим руководством республики проводилась большая работа по привлечению в научные учреждения и вузы представителей старой интеллигенции, получивших высшее образование в вузах России, Германии, Франции, Италии, Турции. Среди них — Ага и Исмаил Ахундовы, Фатулла Рзабейли, Абдуррагимбек Ахвердов, Джавад бек Рафибеков, Габиб бек Махмудбеков и другие. Совместная деятельность всех этих ученых, объединивших весь свой интеллектуальный потенциал для развития азербайджанской науки способствовала превращению Баку в крупный научный центр Советского Союза, куда с охотой приезжали для совместной научной работы ведущие ученые огромной страны. Они оставили нам в наследство пример своего служения, плоды труда — в учениках, в научных трудах. А еще страну, которую ныне называют мостом между Западом и Востоком.

Действительно, Азербайджан реально является страной, где вопреки знаменитому киплинговскому «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и никогда им не сойтись», они все-таки соединились — в менталитете народа, в архитектуре, в культуре, в образе жизни. И эта уникальная особенность также позволяет ныне успешно не только проводить политику мультикультурализма, но и делиться накопленным в этой области опытом с многочисленными учениками летних и зимних международных школ мультикультурализма, ставших уже постоянными, действующими под эгидой Бакинского международного центра мультикультурализма. В них вот уже несколько лет изучается предмет «Азербайджанский мультикультурализм». Этот предмет изучается также и в открывшихся в Германии, Португалии, России, Казахстане и Испании и др. официальных филиалах БМЦМ, в вузах Азербайджана и стран мира.

Азербайджанский мультикультурализм проявился и в той помощи, которую на протяжении длительного времени оказывает наша страна в лице первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Так, по инициативе Фонда Гейдара Алиева Ватикану была оказана помощь в реставрации имеющих важное значение для христианского мира катакомб святых Марчеллино и Пьетро. Тем самым внесен большой вклад в сохранение мирового культурного наследия. Стоит особо подчеркнуть слова кардинала Равази, сообщившего на презентации, что на его обращение в связи с реставрацией к христианам всего мира, откликнулась только одна страна — мусульманский Азербайджан. При содействии Фонда Гейдара Алиева также были полностью восстановлены пострадавшие от пожаров мечети и церкви в Боснии. В свое время была оказана помощь в ремонте школ Пакистану. Список этих дел можно было бы продолжить, но главное — разве все это не свидетельство мультикультурального мышления, воспринимающего памятники как христианской, так и мусульманской культуры, западного и восточного мира как сокровище, достояние всего человечества?!

В Год мультикультурализма в Азербайджан для участия в различных форумах, симпозиумах, конференциях приезжали тысячи и тысячи гостей, которым в Баку была предоставлена возможность поделиться своими взглядами на происходящие в мире процессы, сформулировать общие для всех цели. Несомненно, память о нашей стране, гостеприимстве народа до сих пор хранится в их душе. А Азербайджан ныне живет ожиданием новых событий в культурной и политической жизни. Ведь в 2017 год согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева, объявлен Годом исламской солидарности. Это особенно важно в наши дни, когда одновременно наблюдаются такие явления как, с одной стороны, радикализация ислама, а с другой — исламофобия. Азербайджан намерен и здесь сказать свое слово, опираясь на имеющийся опыт сотрудничества с исламским миром, цивилизационного диалога, пропаганды исламских ценностей в мире.

Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА