Цель любой образовательной системы – привить необходимые навыки выпускникам для того, чтобы они могли найти престижную и хорошо оплачиваемую работу.

Однако динамизм сегодняшних инновационных процессов перекладывает немалую часть ответственности на конечного потребителя продукта образования – студентов и недавно закончивших университет специалистов. Причин тому несколько.

Трансформации в экономике и инновациях непосредственно влияют на систему образования. Технологии изменили интерфейс и содержание как экономических, так и образовательных систем мира. Соответственно, ожидаются изменения и в единицах измерения благосостояния населения.

Лауреат Нобелевской премии и основатель одного из крупнейших в мире банков по микрофинансированию Grameen - Мухаммед Юнус - утверждает, что в мире цифровых технологий и приложений понятие «безработица» - это рудимент прошлого. Объясняет он это тем, что возможности цифровых инноваций позволяют человеку выйти на огромную целевую аудиторию со своим продуктом в виде небольшого производства, услуги и дистрибуции товара третьего лица. Рынок труда изменился, стал более гибким и динамичным. Для того чтобы быть востребованным в качестве предпринимателя или квалифицированного специалиста, необходимо присутствие самообразования на протяжении всей карьеры.

Базовое образование в школах и высших учебных заведениях крайне важно для построения гибкой системы адаптируемого обучения и подхода к решению проблем. Однако сегодняшний динамизм технологических инноваций не позволяет выпускникам полагаться только лишь на знания и навыки, полученные в вузах. Эти знания должны быть обновлены и трансформированы в целях адаптации к новым экономическим реалиям.

Революция цифровых платформ кардинально изменила подход к ведению бизнеса и глобальную экономическую конъюнктуру. Платформы соединяют поставщиков товаров и услуг с конечным потребителем посредством обхода ненужных барьеров, которые существовали до эры проникновения Интернета в бизнес.

После базовых платформ, таких как Google, Facebook, Skype, приходит новая волна платформ, которые специализируются на конкретной услуге, к примеру, Uber, Airbnb, Snapgoods, Zipcar и др.

На данный момент мировой тренд цифровых инноваций и инноваций в сфере интернет-платформ (и приложений) пришел в более масштабные индустрии. Это фаза динамического процесса появления новых образовательных платформ для индивидуального и группового обучения, создания и продажи учебных пособий собственной разработки, получения целых курсов по практически любым специальностям от ведущих мировых вузов, платного преподавания широкой целевой аудитории офлайн и в реальном времени.

В числе таких приложений можно назвать Coursera, Duolingo, Pathwright, Digitalchalk, Thinkific, Teachable и другие, которые нацелены на получение доли рынка в сфере образования, а этот рынок оценивается в 8 миллиардов у.е. ежегодных затрат.

Подобные приложения удобны как для зарабатывания денег, так и для обучения. Для использования этих инструментов нужны постоянные обновления своих знаний. Сравнительно недорогие цены таких приложений (к примеру, за 90-100 у.е. в месяц можно пройти лицензированный курс от ведущих американских и европейских вузов) могут открыть возможности для получения качественного образования и поэтапному приходу к началу онлайн-бизнес проектов.

В последние годы в Азербайджане ведутся качественные реформы в сфере образования. Были реализованы долгосрочные и краткосрочные проекты реформ: программа обучения за рубежом 2007-2105, конкурентная программа SABAH в сфере высшего образования, реформы в сфере среднеспециального образования и привлечение специализированных ведомств и компаний для сокращения разрыва между академической и практической подготовкой. Являясь матричной структурой, система образования не может реформироваться только за счет краткосрочных проектов. Последний тезис нашел отражение в детальной дорожной карте, утвержденной Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 марта 2016 года.

В дорожную карту по основным направлениям развития национальной экономики и экономических секторов вошли положения о реформах в сфере образования. В документе детализированы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы развития данной сферы. Дорожная карта дает основания прогнозировать, что при разработке этого документа учитывались реалии рынка труда и влияние инноваций на требования к навыкам специалистов. Однако наличие недорогих опций по саморазвитию, возможностей начала бизнеса в сфере услуг посредством существующих приложений предполагает активное участие не только государства в сфере государственного образования, но и самих обучающихся или желающих трудоустроиться.

Проблемы присутствуют в каждой образовательной системе. К примеру, за последние 20 лет уровень успеваемости американских школьников по математике показывает отрицательную динамику в 25-30% по сравнению с европейскими школьниками. Дороговизна университетов в США также приводит к появлению тренда элитарности в университетах и трудоустройстве.

Ожидание быстрых результатов от реформ может привести как потенциальных кадров, так и индивидуальных предпринимателей к проигрышу. Экономический рост, рост предпринимательства и человеческий капитал - это интегрированный процесс. К примеру, согласно данным Всемирного банка, каждый доллар, потраченный государством на сферу образования равен росту ВВП в размере 20 у.е. Существующие реалии в сфере цифровых инноваций, доступные возможности в этой сфере позволяют утверждать, что образование является ответственностью как государства, так и конечного потребителя в лице нанимателей и самих обучающихся.

Тамерлан Вагабов

Ivy Group