До инаугурации Дональда Трампа, возможно, самого неоднозначного президента в истории США, остается всего ничего.

20 января в Вашингтоне, перед зданием Капитолия состоится, если верить самому Трампу, «величайшая в истории» церемония вступления в должность, которую, тем не менее, собираются проигнорировать многие приглашенные.

Бойкотировать инаугурацию избранного президента США, несмотря на обещанное «величие» (Трамп собрал на инаугурацию $90 млн), собираются не только политики (прийти на нее, например, отказались более 50 конгрессменов от Демократической партии), но и звезды первой величины, которых, по слухам, он хотел бы видеть на церемонии.

Сама прединаугурационная неделя омрачилась волной массовых протестов и рекордно низким рейтингом Трампа – опрос Gallup показал, что его работу в переходный период положительно оценивают только 44% американцев, а 51% — отрицательно. Это худший показатель за 25 лет наблюдений, если учесть, что переходный период считается пиком популярности президентов.

Любопытно, что Трамп раздражает не только исторических оппонентов в лице демократов, но и своих же республиканцев. Причины столь плохо скрываемой антипатии кроются не столько в эпатажности кандидата, покорившего своими предвыборными обещаниями сердца большинства американцев, сколько в опасениях по поводу того, что человек, не имеющий достаточной квалификации и опыта государственного управления, сможет руководить такой сверхдержавой, как США и распоряжаться ее ядерным арсеналом.

Успешный бизнесмен – это не всегда сильный политик, обосновывают свою позицию противники Трампа, ссылаясь также на свойственные ему вспыльчивость, или расовую и этническую нетерпимость.

«Американские горки»

Как бы то ни было, в эту пятницу Дональд Трамп, положив руку на Библию, принесет присягу и официально вступит в должность 45-го президента США.

Сменит ли Вашингтон при Трампе свой главный внешнеполитический курс и что ждет в этом случае Америку и, собственно, весь мир, предугадать сложно. Мы постараемся очертить некоторые общие контуры политики администрации Трампа, исходя из текущей ситуации и заявлений избранного президента США.

К слову, об администрации.

Разнородность команды Трампа – безусловно, проблема, которая не способствует нахождению баланса. Кроме того, основные игроки, такие как «пророссийский» Рекс Тиллерсон и «прокитайский» Джаред Кушнер, консервативный пиарщик Стив Бэннон (Брейбарт Беннон) и другие, скорее всего, будут бороться за «доступ к телу». Этим же будут заниматься и сторонние силы (консервативные республиканцы, т.н. представители глобального капитализма и проч.). В ход пойдут и разоблачения спецслужб, и психологическое давление и прочие методы «управления президентом». Так что, «качать» Трампа будет сильно - как на «американских горках».

Сегодня Трамп не имеет цельного, окончательно сформировавшегося мнения относительно тонкостей международной политики и сложившегося миропорядка. По этой причине, порой его заявления кажутся нерациональными даже с точки зрения американских интересов.

Вперед, в прошлое?

Более того, идеи Трампа вступают в противоречие с «глобальными капиталистами» (которые активно поддерживали либерального президента-демократа Обаму), поэтому последние ищут точки давления на него, вменяя в вину связи с Россией, намекая о компроматах с «ночными бабочками» и т.д.

Именно «глобалистская элита» пытается максимально демонизировать в США образ России, возвращая массы в эпоху «холодной войны», при этом подталкивая Трампа в сторону потепления отношений с Китаем, в котором у нее серьезные бизнес интересы. В этом случае Пекин рассматривается более адекватным партнером, чем Россия.

Как бы то ни было, неопределенность всех этих факторов может способствовать турбулентности в международных отношениях, в особенности в регионах, где интересы США и России, и США и Китая сталкиваются.

«Чужой среди своих»

Не все гладко у Трампа и с республиканцами, главным образом, из-за разногласий по России.

Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп пообещал в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а совсем недавно посоветовал США заняться «своей жизнью» вместо санкций против России.

В открытое противоречие с Трампом вступил влиятельный сенатор Джон Маккейн, предновогодний визит в Украину которого запомнился крайне жестким заявлением:

«Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости».

Сразу после этого, в середине января в интервью британской Times Дональд Трамп выразил готовность обсуждать с Москвой ослабление режима санкций в том случае, если она пойдет на сокращение ядерных арсеналов. Здесь стоит упомянуть, что в Пентагоне стали чаще говорить о растущей военной мощи России и призывать к значительному увеличению военного потенциала США, что, к слову, избранный президент и собирается делать.

И все-таки Трамп больше мыслит не столько политическими, сколько экономическими категориями. Поэтому вполне возможно, что в течение своего президентского срока Трамп рационально продолжит искать точки соприкосновения с Россией, тем самым облегчив для США вхождение в многополярный мир, а для себя самого – выполнение предвыборного лозунга - направить все силы на укрепление Америки.

Ближе некуда

Ближний Восток. К этому региону Дональд Трамп нескрываемо особых симпатий не питает, видимо, в полной мере осознавая всю его «тонкость» и сложность. Даже в ходе предвыборной кампании Трамп давал понять, что Ближний Восток вызывает у него определенное недовольство, назвав «тотальным хаосом» все то, что там происходит.

«Когда я смотрю на то, что происходит в Сирии, мне становится очень угрюмо», - говорит Трамп, обещая создать в этой стране гуманитарные зоны безопасности за счет стран Персидского залива, у которых, по его словам, довольно денег.

Однако с учетом все более осложняющейся обстановки и все более серьезных вызовов - ИГИЛ, незатухающие кровавые конфликты, терроризм – Америке непросто будет повернуться к Ближнему Востоку спиной. К тому же слишком уж многим она там пожертвовала.

Еще одна, пока неразрешимая, проблема – конфликт между Израилем и Палестиной, перспектива урегулирования которого во время президентства Трампа кажется еще менее вероятной, тем более, если принять во внимание не очень глубокое представление Трампа о тончайших нюансах вопроса.

Для крупнейших мировых держав непозволительная роскошь - закрывать глаза на то, что творится в том или ином проблемном регионе, ссылаясь на его географическую отдаленность, ибо то, что происходит на одном конце света, очень часто отдается эхом в другом. Непрекращающиеся миграционные потоки, от которых страдают европейские союзники США – лучший тому пример.

Не только бизнес

В своих предвыборных заявлениях Дональд Трамп основной акцент преимущественно делал на оздоровлении экономики, создании новых рабочих мест и поддержке промышленности. Больше управленец, чем политик, Трамп и в ближайшее окружение привлекает людей из сферы бизнеса.

Все это позволяет предположить, что, решая ключевые вопросы международной политики, команда нового президента США очень часто будет руководствоваться экономическими интересами. В том числе, и на Южном Кавказе.

Поэтому, несмотря на влиятельное армянское лобби, Трамп вряд ли будет прислушиваться к неиссякаемым стенаниям вечных «многострадальцев», при каждом новом президенте США впустую надеющихся на признание фальшивого «геноцида» и давление в этой связи на Турцию. Пустые надежды – кто бы ни занимал кресло в Белом доме – республиканец или демократ, для Вашингтона главное - сохранить отношения с одним из самых главных своих союзников - Анкарой.

Американская политика в Грузии, скорее всего, не претерпит изменений.

Строя свой бизнес, Трамп строил планы строительства элитных отелей в Грузии и Азербайджане, и его семья имела возможность в полной мере ознакомиться с экономическими и стратегическими вопросами в регионе.

Дочь магната - вице-президент The Trump Organization Иванка Трамп приезжала в Баку, чтобы узнать о ходе строительства роскошного Trump Tower.

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Еще одним аспектом значимости Азербайджана для США являются проекты разработки энергетических ресурсов Каспия - Баку разделяет цели Вашингтона по организации бесперебойных поставок каспийского газа на международные рынки.

Сразу после терактов 11 сентября Азербайджан предложил США полную поддержку и сотрудничество. Вашингтон принял помощь, и с тех пор натовские самолеты, перевозящие невоенные грузы для миссии в Афганистане, пересекают азербайджанское воздушное пространство и пользуются азербайджанскими аэропортами. Около 40 процентов всех грузов, предназначенных для натовской миссии в Афганистане, проходили через Баку (южный маршрут так называемой Северной распределительной сети). Кроме того, Азербайджан долгие годы участвовал в миротворческих миссиях НАТО.

Пристального внимания новой американской администрации заслуживают не только присущие Азербайджану уникальные геополитические особенности, но и приверженность национальным и общечеловеческим ценностям, постоянные призывы Баку к межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, например, считает, что ни один из мировых лидеров не станет для Соединенных Штатов более надежным партнером, чем Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его мнению, проверкой дружбы Трампа с Путиным, о чем много писали СМИ, могла бы стать совместная работа США и России по нахождению путей выхода из нагорно-карабахского конфликта. «Избранный президент Дональд Трамп мог бы получить и Нобелевскую премию, если сумеет положить конец армяно-азербайджанскому конфликту, - пишет он в своей аналитической статье в Jerusalem Post. - Имидж Америки на международной арене вырастет значительно, если Трамп сумеет этого достичь».

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Сегодня взоры всего мира устремлены на Вашингтон, где избранный президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и примет участие в традиционном параде.

Инаугурационные торжества будут продолжаться 3 дня. Потом начнутся «трудовые будни».

Сложно, если не сказать больше, что-то предполагать, если речь идет об одном из наиболее непредсказуемых политиков в мировом масштабе, поэтому сейчас было бы неверно прогнозировать сценарии политики Белого дома на ближайшие 4 года.

Станет геостратегия мировой державы при Трампе спасением от «войны, революции и экономического краха», или напротив, ввергнет не только Америку, но и весь мир в хаос, покажет время. Нам остается только ждать.

Ф.Багирова