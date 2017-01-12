Тофик Аббасов: «В международной системе координат Азербайджан располагает серьезной поддержкой исламского сообщества»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об объявлении 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности».

Глава государства заявил об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, которое состоялось 10 января.

«Год исламской солидарности», который объявлен в Азербайджане, является своего рода продолжением концепции национального развития, заложенной в основе политики нашего государства».

Такое мнение высказал в комментарии 1news.az азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

«Президент Ильхам Алиев справедливо отметил тот факт, что Азербайджан сыграл активную роль в распространении ислама и утверждении мусульманского возрождения, внес большой вклад в формирование толерантной среды, налаживание межкультурного и межцивилизационного диалога, пропаганду исламских ценностей в мире. Без сомнений, Азербайджан является неотъемлемой частью исламского мира, с которым его объединяют многие ценности. Будучи членом Организации исламского сотрудничества, наша страна задействована во многих международных проектах в области экономики, культурно-гуманитарных отношений, разблокировании вязких проблем и прочее», - сказал политолог.

Наряду с этим, он отметил, что проведение в Баку IV Игр исламской солидарности – это своего рода месседж исламскому сообществу о том, что страна открыта для взаимодействия, и любой потенциал, которым она располагает - экономический, созидательный, - направлен на служение не только национальным интересам, но и на достижение всеобщих целей.

По его словам, Азербайджан, как член Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ИСЕСКО, ООН и авторитетных европейских структур, открыт для установления контактов со многими странами мира, за исключением Армении.

«К сожалению, на нынешнем этапе в исламском сообществе наблюдаются очень серьезные тренды: Ближний Восток на протяжении последних нескольких лет напоминает бурлящий котел, по всему миру идет жесточайшая борьба с террористической сетью. И для того чтобы найти алгоритмы решения всех этих серьезных проблем, необходимо четкое взаимодействие исламских государств с мировым сообществом, Европой, Америкой. Это необходимо для того, чтобы избавить человечество от угроз, продемонстрировать всеобщую состоятельность и, наконец, заложить прочную основу будущего. В эпоху, когда мир охвачен кризисными тенденциями, рисками и вызовами, исламским странам архиважно демонстрировать всеобщую солидарность, в прямом смысле слова начиная от порога своего дома, что пойдет только на пользу глобальной интеграции.

На мой взгляд, объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» в Азербайджане в высшей степени актуально и входит в число приоритетов, которые волнуют все мировое сообщество», - заявил Т.Аббасов.

Далее политолог акцентировал внимание на том, что у Азербайджана хорошие отношения с соседями – Ираном, Турцией, с Казахстаном, с субъектами Российской Федерации с преимущественно мусульманским населением, такими как Дагестан, Татарстан и т.д., а также со странами арабского мира и Азии, начиная от Марокко и заканчивая Индонезией.

«Многие государства ищут точки для более тесного взаимодействия с нашей страной, в этом плане экономические связи в определенной степени предопределяют геополитическую составляющую. Например, более активному взаимодействию с Албанией могут поспособствовать энергетические проекты TANAP и ТАР, посредством которых наши энергоресурсы будут поступать в Южную Европу, где расположена эта мусульманская страна. Я бы отметил еще дружественные связи Азербайджана с Египтом.

Лет двадцать назад многие мусульманские государства пребывали в неведении о сути карабахского конфликта, и только благодаря усилиям азербайджанской дипломатии исламский мир узнал о том, что Армения- страна-агрессор, удерживающая захваченные территории под незаконной оккупацией. Уверен, что резолюции, принятые Организацией исламского сотрудничества и осуждающие армянскую агрессию, - убедительный успех азербайджанской дипломатии, показатель того, что в международной системе координат Азербайджан располагает серьезной поддержкой исламского сообщества», - заявил Т.Аббасов.

Политолог также отметил, что Азербайджан поддерживает создание палестинского государства, которое де-юре еще не объявлено, но де-факто существует.

По его словам, несмотря на то, что у нашей страны сложились дружественные партнерские отношения с Государством Израиль, Азербайджан не прервал контакты с Палестиной, что, в свою очередь, является показателем многовекторной политики, проводимой Азербайджанским государством.

Матанат Насибова