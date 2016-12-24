Агия Нахчыванлы,

депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук, профессор

Рефлексии политолога о личном потенциале политика.

Модернизация современной науки позволяет ответить на многие неразрешимые загадки бытия, всегда терзавшие человечество, так называемые вечные вопросы.

Однако многовековая история человечества и противоречивый опыт его политического развития пока так и не дали логичный и четкий ответ на вопросы: что первично в политике — человек или власть, как сочетаются мораль и политика, если они вообще сочетаются. Что же первично?! По сути, этот извечный вопрос — вызов для политика, требующий ответа, последствия которого могут обернуться как впечатляющим признанием и успехом, так и сокрушительным поражением и забвением.

Социальные явления, политические новации персонифицированы, и это — объективная реальность любого времени. Однако именно наше время в многократной степени увеличивает ответственность политического лидера, так как именно от его решений зависят благосостояние народа, развитие человеческого капитала и, в конечном счете, самое главное — жизнь.

Сегодня политический мир крайне подвижен и изменчив, насыщен признаками глубоко укоренившихся перемен, динамика его изменений приобретает новые формы напряженности, изменяющие, в свою очередь, фундаментальные структуры политики. И в этих сложнейших, быстро меняющихся условиях политической турбулентности, когда понятие «кризис» предлагают считать системным элементом мирового экономического развития, объективные требования к политической и нравственной ответственности политического лидера многократно увеличиваются.

Современное развитие предлагает два сценария политической активности: возможное оппонирование власти и сама реализация власти. Оппонировать всегда легко, ведь известно, что если тебе нужен треугольник, то и идеальная форма окружности окажется далекой от совершенства. Как оппонировать — это не управлять, так и требовать — это не означает быть услышанным. Многое зависит от высоты планки требований, которые лидер предъявляет, прежде всего, самому себе.

Убеждена, что индикатор ответственности нашего Президента определяется высоким примером великого отца Гейдара Алиева, составляющим политическое наследие. Не менее значимым индикатором выступает обостренное чувство собственного достоинства. Политические психологи давно заметили, что стиль поведения лидера легко экстраполируется на внешнюю политику государства, которое он возглавляет. Какое глубинное чувство достоинства звучит в этой лаконичной фразе Президента Ильхама Алиева: «Мы не являемся ничьим форпостом. Может, и проще иметь политического патрона, старшего брата — старого или нового, но это не отвечало бы стратегическим интересам страны».

Эти слова — не только концентрированное выражение политики Азербайджанского государства. Это слова, отражающие моральную и государственную компетентность абсолютно уверенного человека, который никогда не даст даже повода сомневаться в своем личном достоинстве и достоинстве страны, выбравшей его своим лидером. Как личностная позиция нашего лидера во внешней политике контрастирует с синдромом «вульгарного конформизма» армянского руководства, отличающегося строительством собственной политики в зависимости от сиюминутной конъюнктуры глобальной политической игры!

Никто не отрицает, что глобальная политика, как метко заметил З.Бжезинский, это великая шахматная доска, но ведь садятся за нее гроссмейстеры, а не карточные шулеры, срывающие куш здесь и сейчас. Растущий международный авторитет нашей страны обязательно приведет и уже приводит к прорыву в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев дал новый импульс отношениям с Россией, Китаем, Ираном. Предполагается, что международный транспортный коридор Север — Юг, связующим звеном которого будет Азербайджан, может оказаться даже удобнее морского маршрута через Суэцкий канал. Укрепляются связи с такими проверенными союзниками, как Турция и Пакистан. Многовекторный характер выверенного внешнеполитического курса Президента Ильхама Алиева подтверждается плодотворными отношениями с Израилем.

Уверенный, доброжелательный, интеллигентный Ильхам Алиев однозначно позитивно воспринимается мировым истеблишментом. Личный стиль поведения Президента становится весомой составляющей политического образа Азербайджана, а его насыщенная международная деятельность, встречи с главами других государств, участие в престижных форумах, очень непринужденные беседы с журналистами, причем с прекрасной речью на разных языках, создают то публичное поле, на котором Ильхам Алиев представляет нашу страну в самом выгодном для Азербайджана свете.

Устойчивая система ценностей и ориентиров Ильхама Алиева во внутренней политике способствует открытости Азербайджана к новациям внутреннего и мирового рынка, конструктивной роли государства в регулируемой рыночной экономике. Стратегическая дорожная карта национальной экономики, утвержденная в этом году Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечит устойчивость осуществляемой экономической политики и реформ. «Идущие в настоящее время в мире политические и экономические процессы, — подчеркивается в Распоряжении Президента, — диктуют необходимость выдвижения на передний план таких приоритетов, как повышение конкурентоспособности экономики страны, снижение зависимости от импорта, обеспечение основательного развития ненефтяной экономики экспортной направленности, эффективное использование человеческого капитала».

Политологи утверждают, что в современном мире политический вес государства в первую очередь определяется мощью его вооруженных сил, которую невозможно обрести без развитой экономики и политического единства населения. Ни одна страна не может претендовать на роль регионального лидера, не имея современной, мобильной армии. Все мы свидетели реформирования армии, когда служить в ней стало не только обязанностью, но и честью.

О создании современной, боеспособной армии свидетельствует тот факт, что в четырехдневной апрельской войне с азербайджанской стороны были задействованы только те подразделения, которые расположены непосредственно на линии фронта, а новейшая техника и современные вооружения, которые имеются у Азербайджанской армии, были использованы лишь в очень незначительной степени. Однако даже эти локальные бои закончились для армянской стороны потерей ряда стратегически важных высот.

Именно от моральных установок и норм лидера, дающего импульс инновациям, зависит формирование и развитие экономических, политических, социальных и иных общественных отношений. В целом, политическая система функционирует эффективно только тогда, когда граждане позитивно воспринимают власть и оказывают ей психологическое содействие, идентифицируя себя с этой властью. Новое азербайджанское настоящее, как правило, ощущает себя продолжением прошлого, его наследием и преемником в социокультурном отношении, в единстве времени, пространства и политического смысла. Именно в этом конструктанте азербайджанской политической нации кроются причины того, что общество столь уверенно принимает вызовы времени, следуя за своим лидером Ильхамом Алиевым.

Не буду вдаваться в сложный механизм персонализации политической власти, который предполагает восприятие власти не только как политического института, а как конкретной личности, в которой эта власть воплощается. Суверенность Азербайджана навсегда персонифицирована с именем общенационального лидера Гейдара Алиева — создателя нашего независимого национального государства. И хотя восприятие власти в режиме персонификации противостоит формально принятой западными странами демократической системе построения правоотношений, все аспекты которой направлены на деперсонификацию власти, мы знаем немало позитивных примеров персонализации власти и в западной демократии. Текст радиообращения в 1940 году де Голля «Сражающейся Франции» в этой стране можно встретить практически везде, часто в самых неожиданных местах: кафе, ресторанах, привокзальных площадях и т.д.

Однако не страдающая отсутствием богатой палитры красок политическая история имеет также и значительный негативный опыт персонификации. В частности, понятие «холодная война» персонифицируется с Черчиллем, хотя бывший британский премьер, призывая в Фултоне к новому виду мирового противостояния, в данном случае выступал практически как частное лицо, не связанное какими-либо обязательствами.

Итоги прошедших президентских выборов в США, расколовшие американское общество на два крайне агрессивно противостоящих друг другу лагеря, опровергли упорно продвигаемую западными демократами концепцию деперсонализации власти. Если демократическое «институциональное устройство» преобладает над личностью, нивелирует ее персональные качества, то в чем смысл протестов под девизом «Трамп — не мой президент»? Какая разница, кто президент, ведь безличный механизм государственного управления работает? Лукавят современные американские аналитики, постулируя деперсонализацию власти. Известно, что А.Адамс от лица всех женщин еще в XIX веке обратилась к президенту США Томасу Джефферсону: «Мы доверяем вам нечто большее, чем нашу жизнь, мы отдаем в ваши руки будущее наших потомков».

Естественно, что проблема персонализации власти проецируется и на нашу страну. Если первоначально Ильхам Алиев персонифицировался как гарантия сохранения политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, то сейчас Азербайджан закрепился в мировой табели о рангах и позиционируется самым достойным для нашей страны и народа образом. Следовательно, сегодня Президент не только, как признано Конституцией, де-юре олицетворяет единство народа, но и де-факто персонифицируется как достойное будущее нации.

Персонификация власти в Азербайджане имеет глубокие мировоззренческие корни, вплетенные в национальный менталитет, многовековую историю и древнюю культуру. Наш народ всегда отличался нравственными принципами, на нравственности основано отношение к миру и людям, населяющим его. Народ принимает изменения, которые происходят каждый раз с приходом к власти нового человека, и даже ожидает этих изменений. То есть происходит своеобразная социально-политическая легализация того факта, что специфика государственного управления, а подчас и его форма, могут определяться характером конкретного представителя власти. Именно стиль правления привел к позорному свержению самим народом с политического Олимпа власть предержащих в начале 1990-х годов. Только с признанным лидером Гейдаром Алиевым народ связывал, прежде всего, достижение социального согласия и предотвращение гражданской войны, которая могла не только положить конец попыткам утвердить независимость, но и просто поставить под большой знак вопроса существование самой нации.

Дальнейшая персонификация общенационального лидера была уже в значительной мере связана с нефтяной стратегией. Согласимся, нефть, естественно, — общенародное богатство. Но стратегия, позволившая Азербайджану прорваться в глобальную экономику, неразрывно связана с именем Гейдара Алиева. На этом фоне социального согласия и экономического развития шло построение вертикали исполнительной власти, осуществлялись программы социального развития страны, проводились земельная реформа, реализовывались программы регионального развития, велась борьба с бедностью. Дай Бог, чтобы у каждого народа персонификация власти шла аналогичным способом. «Есть, однако, одна добродетель, — писал известный экономист Адам Смит, поставивший этику политики на реальную почву, — которой общие правила с полной точностью определяют каждый внешний поступок. Эта добродетель — справедливость».

Последние десятилетия нам усиленно навязываются западные ценности как главные фетиши демократического общества. Нельзя в погоне за оценками по демократизации потерять лучшие качества азербайджанского народа — живую нравственность и непосредственное восприятие лидера как созидателя, олицетворяющего лучшие качества народа.

Эпоха перемен — наше сегодняшнее состояние. Для того, чтобы перемены были к лучшему, мы должны осознать верный вектор развития с точки зрения нашей ментальности, а не брать за основу навязанные извне, чуждые нам модели развития. Первые десятилетия XXI века, его константы и новации в политической сфере формируют совершенно новые обязательства и принципиально новую логику развития событий. Именно Президент Ильхам Алиев, способный предвидеть развитие событий, действовать на опережение, управлять в режиме оперативной реакции на ситуации, формирует уникальную синергетику опыта и прогрессивного обновления, традиции и инновационного прорыва Азербайджана в будущее.