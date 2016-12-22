Галина МИКЕЛАДЗЕ

Специально для 1news.az

Прошло всего несколько дней с того момента, как в Баку из Москвы поступил тираж опубликованной издательством «Политическая энциклопедия» и отпечатанной в московской типографии «Наука» книги депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, писателя, заслуженного журналиста Эльмиры Ахундовой «Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен», а в обществе уже сформировалось убеждение в том, что рождение этого произведения - с благодарностью встреченное событие исторической значимости.

Ведущие средства массовой информации по этому поводу опубликовали подробные сообщения, аналитические материалы и интервью с автором книги, а затем во Дворце «Гюлистан» состоялась и представительная презентация издания широкому кругу общественности.

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Президента, академик Рамиз Мехтиев, официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, деятели науки, представители общественности.

На церемонии презентации выступили президент Национальной Академии Наук (НАНА), академик Акиф Ализаде, депутат Милли меджлиса Михаил Забелин, депутат Милли меджлиса политолог Расим Мусабеков, главный редактор газеты «Бакинский рабочий» и информационного агентства 1news.az Рахман Гаджиев, писатель-публицист Натиг Расулзаде и другие.

Они поздравили автора книги, известного писателя-публициста Эльмиру Ахундову с тем, что ярко и убедительно, просто и доступно рассказала об одном из самых успешных и прагматичных политиков на постсоветском пространстве - Ильхаме Алиеве. Что, по-своему анализируя феномен успеха личности президента Азербайджана, искренне и исчерпывающе отвечает на поставленные в отдельных главах самой себе вопросы.

О том, «Как становятся успешными, влиятельными политиками, президентами?», «Что это за миссия — быть лидером своего народа?», чтобы с гордостью представить окружающим героя повести - неординарного, почитаемого в мире и близкого каждому из нас ЧЕЛОВЕКА…

Таким, каким увидела его сама - публицист, литератор и политолог, многоопытный исследователь, давно уже пользующийся безусловным доверием не просто читающей публики, но и миллионов граждан. Автор уже читаемой книги - красивый, духовно богатый, неутомимый труженик, убедительно отвечающий на волнующие общество вопросы потому, что любит людей, свою работу и профессию как редко кто другой.

Каждый день получая свежие газеты, прочитывая новостные колонки и аналитику, с чувством преклонения перед личностью многоуважаемого Ильхама Алиева, восхищаюсь его способностью принципиально участвовать во множестве международных саммитов, конгрессов, встреч, каждодневно принимать представительные делегации многих стран, активно завязывающих дипломатические отношения с Азербайджаном, чтобы в русле состоявшихся переговоров выстраивать доктрину стратегического партнерства государства и его отношений с соседями по региону, все выше поднимая авторитет родины в мировом сообществе…

Горжусь его умением виртуозно проводить в Азербайджане мирового значения мероприятия и основательно заниматься требующими титанических усилий процессами глобального обновления своей страны, охватить которые публицисту сложно даже мысленным взором... Эльмира Ахундова с видимой легкостью делает это. Своим литературным трудом она способна объять необъятное. И, переполняемая потребностью в доступной форме виртуозно информировать граждан, приобщая миллионы к процессам, о которых им по определению знать необходимо. О том, к примеру, что касается заслуг лидера в развитии экономики регионов, решения социально-культурных задач, проблем стабильности и повышения благосостояния народа в современных условиях. А, будучи осведомленными в том, что происходит вокруг, вносить собственную лепту в качество жизни - своей и окружающих.

Неподражаемая в умении доступно, увлекательно рассказывать о том, что другие авторы излагают умозрительно, заумно и с теоретических позиций, Эльмира Ахундова ненароком помогает читающим представить героя современником и соотечественником.

Чередой изложенные ею в книге факты, диалоги, откровения, документы из открытых источников, отзывы, десятки уникальных доверительных интервью, взятых ею лично у людей из окружения героя, у нее становятся и документальной, и художественной прозой, вызывающей абсолютное доверие читающих, благодарных за правду, с которой только и хочется жить.

Помнится, презентуя первую повесть Эльмиры Ахундовой «Мгновения истины», а затем следующие ее труды - «Это мы», «Время жить», тома, составившие многотомную эпопею «Гейдар Алиев. Личность и эпоха», и высочайшим образом оценивая их, ученые, государственные деятели, представители общественности неизменно подчеркивали значимость тематики, осведомленность, честность и высокое качество изложения. Особенно благодарили они автора за добросовестно отобранный материал, характеризующий происходившие в Азербайджане на заре ХХI века судьбоносные события, в центре которых - такая масштабная личность, как незаурядный, выдающийся политик Гейдар Алиев.

Мне тогда захотелось подчеркнуть умение Эльмиры Ахундовой зримо показать, каким колоссальным усилием воли и интеллекта, вопреки множеству преград, шаг за шагом в совершенно новых условиях выстраивал герой публикаций успешную внешнеполитическую стратегию, прежде всего заботясь о внутреннем благополучии своей, ставшей независимой страны и ее граждан.

Тем более, что не могли быть сделанные в репортерских жанрах по ходу тех или иных событий и собранные Эльмирой Ахундовой в книги избранные корреспонденции, статьи, репортажи, интервью, зарисовки бесстрастной хроникой и даже летописью, раз уж изначально были задуманы как панорама постоянно меняющегося времени. Когда горячее слово журналиста, обращенное к сердцам современников, вооружает их знаниями и достойными ориентирами на сегодня и на перспективу. Слово, тем более дорогое, что рождалось в переломную эпоху и обращено к обществу, еще только начинавшему осмысливать происходившие в нашей жизни коренные перемены, так нуждавшиеся в толковании и поддержке добросовестного исследователя.

Вот и теперь получилось так, что в прозвучавших на презентациях, да и во множестве восторженных отзывов в прессе на работу Эльмиры Ахундовой «Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен», главным достоинством ее очередной публикации называют и обилие по-человечески тепло изложенных фактов, и умение осмыслить политологический и исторический материал, и журналистскую природу этой работы.

Когда благодаря ее, депутата республиканского парламента, умению мыслить обобщенно, а за повседневностью исподволь видеть нарождающиеся сегодня отдаленные судьбоносные результаты, читатели учатся оценивать весьма трудоемкие перемены. Это дар, и проявляется он в работе, осуществляемой лишь достойной цели ради.

Надо ли пояснять, что все это имеет непосредственное отношение и к герою книги, президенту Азербайджана, и к обстоятельствам, в которых мы живем в руководимой им стране. И – естественно – к автору, на редкость талантливо изложившему «сложный для пишущего» материал. Так, как прежде никто не писал – по зову сердца и опираясь на собственный, уже очень богатый опыт…

Признаюсь, получив от Эльмиры эту книгу с теплым автографом и понимая, что это бесценный подарок всем гражданам моей страны и многим представителям зарубежья, в который раз подумала, что не знаю у нас другого автора, умеющего так по-человечески трепетно писать о весьма непростых общественно – политических событиях. О государственных деятелях, поистине легендарных личностях, взявших на себя ответственность за судьбу нации и оправдавших доверие народа. А значит здесь не умолчишь о том, что в Эльмире сошлись личность автора, обладающего аналитическими способностями и определенно выстроенная гражданская позиция, литературный дар, изысканный вкус, чувство слова. И, конечно же, доброе, отзывчивое сердце. Это от природы. А теперь еще и очень богатый опыт, обеспечивающий не только успех, но и уверенность, так нужную при сомнениях, постоянно сопровождающих творческого и ответственного человека, тем более наделенного государственными полномочиями.

На журналистском пути мне встречалось немало людей, писать о которых оказалось и большой честью, и праздником. Тем более, о тех, кто в беседе с удовольствием шел на контакт и охотно делился сокровенным. О тех, кто именно в эти минуты по моей просьбе, вот так, как Эльмира Ахундова, будто заглядывает в себя, чтобы искренне ответить на вопросы, которых прежде и сам себе не задавал.

Но Эльмира Ахундова… Она многое знает, и ей всегда есть, о чем рассказать – не о себе, о других, достойных внимания и уважения. Она из тех журналистов, писателей, общественных деятелей, которые активным образом реагирует на события окружающей жизни, принимает их близко к сердцу, сеет вокруг разумное, доброе, вечное и светлое.

Но мой вопрос о том, как все у нее так емко, мудро, споро и по-доброму получается, похоже застал врасплох даже столь мыслящего и не замкнутого человека:

- Живу и живу, а как что получается, никогда не задумывалась, - говорит…

А получается так много и так интересно…

С пристрастием рецензента изучая новую книгу Эльмиры Ахундовой, небольшую часть которой прежде уже читала в другом издании, обнаруживаю главные – на мой взгляд – особенности ее почерка: Эльмира никогда не задает героям надуманных дежурных, вопросов, предполагающих и допускающих однозначные ответы, а потому ее вопросы – это приглашения к беседе о сокровенном.

Кстати, «другое издание» - это книга, названная Эльмирой Ахундовой «Друзей моих прекрасные черты…», как и строка потрясающего стихотворения Беллы Ахмадулиной, - до слез волнующая теплотой, искренностью и каким-то проникновенным отношением автора к героям ее очерков и зарисовок. Ее благодарностью за то, что эти герои были, есть и будут, оставляя свой след в виде земных свершений, талантливых откровений, нравственных деяний и добрых дел.

Благодарностью за то, что встретились по жизни, дав и ей возможность гордиться правом считать их своими друзьями…

Эльмира смолоду много работала, полюбила лучших из коллег, научилась впитывать и осмысливать знания, и чаще всего пишет о тех, кто ей дорог по жизни. Ее живое присутствие ощущаешь во всех материалах, хотя практически для каждого из собеседников, чей объемный, полнокровный образ воссоздает средствами слова, она - близкий человек, частичка их биографии и участник многих описываемых сюжетов.

Она всегда – зримо или исподволь как весьма осведомленный объективный гражданин присутствует в контексте материалов, как то подразумевает форма, помогающая автору «высветить» стоящую того личность, безусловно обеспечивающую абсолютное доверие читателей к ее суждениям.

Одаренный политолог, умеющий как-то по-особенному оценивать происходящее, убедительно и доходчиво говорить о том, что общественно важно и что в общем-то необходимо знать каждому из нас, Эльмира умеет так интересно преподнести почему-то называемые скучными, даже ненужными подробностями выкладки, без которых нет осведомленности, а значит правды и права на искажающие объективность высказывания сродни обывательщине.

Путь к такой форме и такому уровню творчества совсем не прост, и вступает на него лишь тот труженик пера, который свободен от окружающего мелкотемья, учит судить о событиях и их творцах с самых объективных и нравственных позиций. Тех, понимание которых приходит в результате не только абсолютного доверия со стороны своих собеседников и героев, но и благодаря умению видеть, размышлять, как-то по-особенному оценивать происходящее и лишь потом «выставлять оценки» – редко, но метко. Главное – ответственно. Чтобы так высок и значим был результат ее трудов и успех многогранной работы на благо родины, соотечественников.

Не потому ли после деловых и парадных интервью иных уважаемых журналистов с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым ее книгу об этом человеке воспринимаешь как рассказ о лидере современной эпохи, для которого политическая воля и авторитет в мире есть проявление заботы главы государства о благосостоянии народа. И потому она исполнена чувств и слов, которые позволяют журналисту, писателю не только быть искренним, теплым, убедительным, но - услышанным и понятым…

Путь к такой форме и такому уровню творчества совсем не прост – должны были сойтись природный талант, наблюдательность, запас знаний, справедливость и генетическая доброта, чтобы Эльмира Ахундова стала личностью, расположенной к людям, смотрящей на мир глазами умеющего мыслить обобщенными категориями человека,. Этому во многом научила ее и журналистская жизнь. Та самая, которая поднимает – увы ! – далеко не каждого берущегося писать над окружающим мелкотемьем, учит судить о событиях и их творцах с самой объективной и широкой позиции. Той позиции, понимание которой приходит в результате не только абсолютного доверия со стороны своих собеседников и героев, но и благодаря умению видеть, размышлять, искать и лишь потом «выставлять оценки» – редко, но метко. Главное – ответственно. Особенно там, где приходится разбираться в запутанных ситуациях, разоблачать врага и проходимца, защищать незаслуженно наказанного, воспеть достойного.

Подводя итог презентации книги Элмиры Ахундовой во Дворце «Гюлистан», президент НАНА Акиф Ализаде сказал:

- Через несколько дней уважаемому президенту исполнится 55 лет, и эта книга - вместе с нашими пожеланиями крепкого здоровья, новых успехов в титанической деятельности во имя процветания Азербайджана – достойный ему подарок к этой дате…

А вот что сказала в заключение церемонии презентации сама Эльмира Ахундова:

- Очень рада, что книга «Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен», автором которой я являюсь, уже продается в самых крупных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других российских городов. Книгой уже заинтересовалось несколько зарубежных издательств, которые намерены издать ее в переводах на другие языки.

А еще она сказала, что в публикациях и произведениях, написанных ею после первой статьи о великом лидере Гейдаре Алиеве в 1991 году, старалась в художественно-публицистической форме передать размышления о жизни, политической деятельности, богатом наследии гениального руководителя. Во всех этих работах параллельно подробно рассказывается о деятельности членов семьи великого лидера Гейдара Алиева, в том числе Ильхама Алиева, с 1994 года работавшего в команде общенационального лидера и являвшейся его верным соратником - Мехрибан Алиевой, занимающейся гуманитарными вопросами.

Создание портрета президента Ильхама Алиева на фоне глобальных вызовов и изменений, происходящих в ХХI веке», стало логическим результат этих публикаций и наблюдений.

Отметив, что книга адресована зарубежной аудитории, сравнительно меньше осведомленной об Азербайджане и руководителе страны, автор сообщила, что основная цель издания заключается в создании портрета президента Азербайджана Ильхама Алиева, отражении личных качеств, превративших его в подлинного лидера своего народа и одного их ярких политических фигур современного периода. Автор выразила глубокую благодарность лицам, вложившим труд в создание книги, особенно руководителю Администрации президента, академику Рамизу Мехтиеву, сыгравшему большую роль при написании ею новой книги, а также в научном творчестве многих ученых, широко пропагандирующих положительный имидж нашего президента на международной арене.

После этой обширной информации особенно хочется поблагодарить коллегу с успехом ее замечательного, всех нас радующего талантливого труда.

Спасибо, Эльмира ханым за столь бесценный подарок. Всех вам благ и новых успехов.