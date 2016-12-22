Сегодня, как никогда прежде, долго ищу слова, с которых начну вот эту информацию о том, что в салоне «Халг Банка» в четырнадцатый раз состоялась презентация очередного издания в рамках уникального проекта «Халг Аманаты» (Достояние народа).

С того ли, что на сей раз состоялась церемония представления художественного альбома «Самир Качаев. Скульптура» и 35 выставленных там же работ молодого мастера... Что эта встреча с общественностью оказалась самой драматичной из проходивших тут презентаций напечатанных большими тиражами роскошных томов о произведениях выдающихся азербайджанских живописцев...

Что такой почести удостоился 22 - летний талантливый, пытливый, трудолюбивый парнишка, в 22 года погибший в Нагорном Карабахе от рук армянских оккупантов во время вспыхнувших в апреле этого года ожесточенных боев …

Боже, ну какое значение имеет последовательность рассказа о нашем общем горе, когда все это горькая правда… И главное, чтобы мы, помня своих героев, каждому из них могли сотворить вечную память… Самым достойным образом…

Проект «Халг Аманаты», стартовавший в 2010 году, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, безвозмездно дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана.

За прошедшие годы в рамках проекта было издано немало роскошных художественные альбомов. Были проведены выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Надира Абдурахманова, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова. Увидели свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка и книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли.

Теперь свой, проникновенно презентованный альбом есть и у Самира Качаева – тот, что познакомит переживших много бед представителей старших поколений, ощутивших на себе ужасы армянских агрессивных притязаний, и молодежь, познающую радости и катаклизмы жизни с фактами жестокой истории. Авторы проекта уже предусмотрели, что с экспозицией работ Самира Качаева, открытой для посетителей 17 декабря в Главном офисе «Халг Банка» по адресу Баку, проспект Иншаатчылар 22L, любой желающий может свободно познакомиться по будням 18:00 до 21:00, а по выходным - с 10:00 до 16:00 часов.

С февраля нового года экспонаты выставки будут размещены в галерее родной для юноши Шамахи. Самым естественным образом расскажут они еще и о том, что такая акция памяти, скорби и благодарности шехиду за жертвенный подвиг началась задолго до печальной и в то же время жизнеутверждающей церемонии в салоне «Халг Банка», которую надо было достойно подготовить.

Началась она с того, что коллеги Самира по Академии художеств, где, получив степень бакалавра, он поступил в магистратуру, отлили в бронзе многие из вылепленных им в глине, пластилине и других материалах скульптурные работы, сиротливо застывшие после его ухода в мастерской академии, где он так много работал, торопливо воплощая бередившие его сердце бесконечные задумки, словно заботился о том, чтобы, следуя опыту великих, сказать и свое слово.

Чтобы его посмертный альбом получился убедительным и так много рассказал о нем – о его таланте, цели, к которой шел с открытой миру душой. Не случайно же столь богато иллюстрированной стала изданная в рамках весьма престижного проекта ему персонально была посвящена изданная книга-альбом, куда. вошли более пятидесяти скульптурных и графических работ Самира Качаева. И чтобы столь теплым, исчерпывающим, полным восхищения текстом – эссе стало помещенное здесь с уважением и любовью к талантливому юноше написанное искусствоведом-профессионалом, преподавателем Академии художеств Ханым З.Аскеровой, рассказывающий о том, каким Самир был красивым и одухотворенным, с кем учился и с кем дружил, над чем и как работал. То есть материал, по которому можно судить об интересах и непростых поисках талантливого скульптора, о выборе и требовательности к себе, о том, как работал с верой в счастливую судьбу – как иначе, если все было именно.

Самир родился в селении Чухурюрд, рассказывает автор посвященного Самиру Качаеву эссе…. Живописный спокойный уголок неповторимой красоты, утопающий в зелени край, расположенный в Шамахинском районе. Отец Самира всю свою жизнь работал на сельскохозяйственной технике, мама и сестра были заняты домашним хозяйством. Самир рос ребенком-непоседой, слыл сорванцом, но это не мешало ему стать любимцем всех, настоящим помощником мамы, папы и рано потерявшей зрение бабушки.

Уже в раннем детстве мальчик увлекается рисованием, лепкой и даже вышивал на пяльцах, и, как вспоминают близкие, однажды на 8 Марта в подарок любимой учительнице вышил небольшой платочек. Он рано начал лепить маленьких пластилиновых зверюшек, вазочки, цветы. Иногда, вылепив что-то особенно удачно, на радостях бежал показать новую работу жившему по соседству профессиональному скульптору Ильгару Шейдаеву, которому, конечно же, импонировало увлечение мальчика. Трогательные замысловатые фантазии ребенка, вступающего в жизнь с чистой душой, полной детских надежд, радовали мастера. Именно Шейдаев напутствовал Самира в мир искусства.

Родители, наблюдая за страстным увлечением сына, радовались его успехам, всецело поддерживали его и одобряли план стать скульптором. Так талантливый юноша подобно героям многих произведений литературы, окончив школу, отправился в поисках самореализации в большой город Баку, чтобы с годами стать одним из самых целеустремленных выпускников Азербайджанской государственной академии художеств и убедился, что мастерство скульптора – его судьба. Благо в стенах Академии он попадает в окружение таких классиков национальной скульптурной школы, как Омар Эльдаров, Токай Мамедов, Фуад Салаев, Натик Алиев, Акиф Аскеров, Ариф Газиев, Азад Зейналов и другие. А еще возможность посещать мастерские молодых перспективных ваятелей, которые, окончив с отличием Академию, остались здесь преподавать.В студенческие годы в Баку его постоянно поддерживала тетя Гюляра, которая переехала вместе с ним, чтоб не оставлять любимого племянника без домашнего уюта, тепла и поддержки. Они были настолько близки, что Самир называл ее второй мамой. В сравнительно короткий срок Самир обрел свой особый взгляд на скульптуру и свой почерк.. Даже в ранних работах заметно его увлечение разнообразными фактурами, получаемыми в результате применения различных способов обработки материала, а также использования рельефного рисунка.

Свойственное Самиру от природы чувство стиля и приобретенные благодаря упорному труду и ценой колоссального душевного напряжения навыки и знания помогали ему ставить и решать сложные пластические задачи в русле своего мировосприятия. Не случайно сегодня работы Самира Качаева - воздушные, одухотворенные – воспринимаются как наделены глубоким смыслом. И мы однозначно видим в них плоды работы большого сердца, неиссякаемой энергии и жизнелюбия. Его произведения, созданные за очень короткое время, впитали в себя его душу и представляют непреходящую ценность для искусства Азербайджана.

Следует отметить, что уже в начале своего творческого пути Самир сумел чутко уловить сформировавшуюся в современной скульптуре новую тенденцию: камерность и интимность. Своим творчеством он пытался вырваться из нашего столь суетного и часто грубо материального мира в мир более высоких и тонких переживаний.

Из материалов наибольшее предпочтение Самир отдавал бронзе. Иногда увлекался камнем. Не менее виртуозно он обращался и с глиной, с мрамором, с гипсом. Он работал с одинаковым успехом в самых различных стилях, оставаясь самостоятельным, никому не подражающим перспективным молодым художником.

Постепенно галерея образов, созданных Самиром, расширялась. В свои 22 года он создал более 30 скульптурных композиций, подкупающих удивительной выразительностью и одухотворенностью.

За время учебы в Академии Самир принимал участие во многих выставках и конкурсах. Его скульптурная композиция «Весы» удостоилась второго места на собравшей много молодых талантов первой международной выставке Общества толерантной молодежи Азербайджана в 2015 году.

Самир еще готовился к защите дипломной работы, когда успешно сдав вступительные экзамены, поступил в магистратуру, но, взяв академический отпуск на год, ушел в армию. Думал, год пролетит как мгновение, и примусь за выпускную магистерскую работу, неотступно занимавшую его мысли. Даже во время отпуска спешил попасть в академию.

«Только приедет, бывало, в отпуск на несколько дней погостить, сразу в Баку собирается, - вспоминает отец Самира Зиятин Качаев. - Вижу, соскучился сын по любимой Академии, нравится ему там. «Разреши, папа, хоть на два дня… Я быстро…». Так было и в последний отпуск, в марте 2016 - го. Самир всем сердцем был привязан к Академии, словно нашел здесь второй дом. Здесь его всегда ждали друзья-однокурсники, преподаватели, скульптурная мастерская, инструменты, аккуратно собранные в специальный кожаный футляр, сшитый им самим. Его уголок в мастерской отличался необыкновенной аккуратностью: все кругом чисто, каждый предмет на своём месте...

Самиру оставалась самая малость до демобилизации, когда войсковая часть, в которой он служил вблизи линии соприкосновения огня, из-за очередной провокации агрессивных соседей - захватчиков оказалась втянутой в ожесточенные бои, изменившие судьбу юноши. Среди тех, кто пал смертью храбрых в ночь с первого на второе апреля, оказался и Самир Качаев.

… Начало апреля в этом году выдалось на редкость холодным. И в этот день, 3 апреля, совсем не ощущалось весны. Холодный порывистый ветер, промозглый дождь, переходящий в снег – в воздухе стоял запах смерти. Тело шехида Самира Качаева было обернуто в трехцветное полотнище государственного флага. В последний путь Самира провожала вся Шамаха. Тут были сослуживцы, представители Министерства обороны и городских властей, общественность района, депутаты Милли Меджлиса, и, конечно же, друзья. Тысячи людей, знавших и не знавших Самира, с глубокой скорбью провожали его в последний путь. Траурная процессия растянулась от родного Чухурюрда до Мальхама, где был погребен Самир Качаев.

На следующий день, в понедельник, 4 апреля, в Академии художеств воцарилась атмосфера печали и скорби. События последних дней и весть о смерти Самира потрясли весь коллектив. Внутренний двор Академии был заполнен людьми. Руководство Академии, работники, педагоги и студенты – все до единого хотели быть там, в деревне Чухурюрд, в родных местах всеми любимого Самира. Протяженный караван машин, автобусы со студентами отправились в путь. Каждый считал своим долгом быть в эти минуты рядом с семьей и близкими Самира.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 апреля 2016 года Самир Качаев был посмертно награжден медалью «За Отвагу».

Чем больше я узнавала о Самире от окружающих, тем яснее вырисовывался яркий одухотворенный образ молодого талантливого художника. Но увы…

Встречи, беседы в мастерских и аудиториях Академии с наставниками, молодыми скульпторами, сокурсниками Самира, поездка в его родной Чухурюрд, в которой меня сопровождали его друзья, встреча с родителями, посещение кладбища – все это, безусловно, позволило многое узнать о Самире и вместе с тем оставило чувство глубокой боли и скорби. Это очень тяжелая утрата и очень тяжелая поездка.

«Светлый, добрый, какой-то другой, «луч света в темном царстве», кормилец», – как только не называла Самира его мама Амина ханум.

«…Бывало, - рассказывает она, - встанет утром, нарвет большую охапку цветов, спрячет на кухне, а потом как сюрприз подарит мне, сестре Сабине, тете. С особой нежностью относился к природе, сам в саду у дома выращивал кусты клубники, великолепные цветы, любимый кактус, который собирался отвезти в город.

«Летящей походкой» бегал в лес собирать грибы… и всегда улыбается, всегда поможет, бережно обнимет, поцелует. Очень любил жизнь и побуждал нас видеть то, чего никто из нас не замечал до этого. Чуткий, внимательный, нежный, скромный… всеми любимый Самир.

Всем своим творчеством, чистой и светлой душой думал о вечном и одаривал нас искренним чувством любви и красоты. А еще любил стоять часами у слесарного станка прямо у нас во дворе, делая для себя и своих друзей специальные приспособления и инструменты», – вспоминает мама.

Делясь своими впечатлениями о проделанной за довольно короткий срок работе по сооружению надгробия на месте погребения Самира, молодой преподаватель Академии Рахиб Гараев говорил: «…каждый раз, как подойду к станку, чтобы приступить к работе, словно кинолентой перед глазами прокручивается короткая и плодотворная жизнь Самира. Переполняющее меня чувство ответственности перед памятью Самира и знавших его близко людей, стало для меня направляющим вектором…».

Неудивительно, что скульптор, сумев передать нам глубину утонченной натуры героя, создал излучающее тепло изваяние, выражающее характер творческой личности Самира Качаева.

А еще раньше Рахиб муаллим рассказывал: «Те, кто лично знал Самира (его любило большинство студентов Академии), помнят его необыкновенную отзывчивость. – вспоминает молодой преподаватель Академии и друг Самира,. – Многие как-то равнодушны к судьбам других, а Самир был в этом отношении исключением. Часто любил прямо в мастерской заварить вкусный чай с пряностями, привезенными из родных мест, накрыть стол и пригласить друзей, сокурсников, поухаживать за ними и просто в теплой доброй компании весело провести время. Ребята обычно садились в круг, обсуждая только что, созданное.

Самир очень любил эти беседы, в которых рождались новые мыслей и самобытные суждения. Сдержанно, а порой довольно сурово любил подискутировать о других скульптурных работах, однако всегда признавал право художника на оригинальность. Иногда постоит просто в сторонке и вдумчивым взглядом смотрит куда-то вдаль… Его молчание – это сосредоточенность и завидная собранность –то, что ярко отличало Самира на курсе».

Эти и другие воспоминания многих людей, проникновенный анализ Ханым Аскеровой, многочисленные репродукции работ Самира Качаева и его фотографии, вместе составившие роскошный альбом проекта «Халг Аманаты», стали серьезным свидетельством того, что жива и будет жить в веках благодарная память соотечественников. О юном шехиде, отдавшем жизнь в боях за территориальную целостность родины, о тех, кто совершает ратные и нравственные подвиги во имя родины и человечества.

Галина МИКЕЛАДЗЕ