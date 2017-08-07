Недавно в Сети появилась статья о том, что в Армении наблюдается всплеск интереса к изучению азербайджанского языка.

Выпущен учебник, действует кафедра тюркологии в университетах страны, доступны и частные курсы для всех желающих.

Издание OC-Media, сфокусированное на Кавказском регионе, рассказало историю 28-летнего экономиста из Армении Ашота Асатряна, который берет частные уроки азербайджанского на протяжении двух месяцев и уже в достаточной степени овладел языком.

Ашот рассказывает, что изучать язык соседней страны его, в первую очередь, побудило желание понимать, о чем пишут в новостях.

«Я читаю много новостей на азербайджанских сайтах. Одно время это было просто хобби. Затем я активно начал следить за развитием событий в Азербайджане, будь то политические или военные. Все самое интересное переводил на армянский и публиковал на своей странице в Facebook», - говорит он.

«Местные сайты достаточно быстро начали цитировать мои посты. Со временем я из потребителя превратился в распространителя информации и начал изучать статьи на азербайджанском. Тогда я и понял, что настало время учить язык, потому что онлайн-переводчикам не всегда можно доверять», — рассказывает Асатрян OC Media.

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В Армении наблюдается всплеск интереса к изучению азербайджанского языка

Наличие специалистов, владеющих языком вражеской страны, всегда было стратегическим вопросом в любое время в любой стране. Во время Великой Отечественной войны люди, безупречно владевшие немецким, были «на вес золота».

Как же обстоит ситуация со знанием армянского языка в Азербайджане, который более 25 лет живет в состоянии вялотекущего, но периодически вспыхивающего конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха? Хотят ли в Азербайджане знать язык врага, под вооруженной оккупацией которого находятся 20% территории страны?

На фото Ашот Асатрян и его учитель (источник - OC Media)

Вот что удалось выяснить на этот счет. В Азербайджане на профессиональном уровне функционируют несколько интернет-ресурсов, имеющих армянскую версию.

Первооткрывателем в этой области стал информационно-аналитический центр «Иреван», следом появился новостной сайт Armenia.az, армянские версии на телеканале CBC и новостном сайте AzVision. Также действуют армянские службы радио «Голос Азербайджана» и телеканала AzTV, рассказывает директор центра «Иреван» Сохбет Мамедов.

«Каждый из этих ресурсов, ставя перед собой определенную задачу, успел завоевать внимание широкого круга читателей. Но, пожалуй, главное, что их объединяет – это доведение до армянской аудитории на их родном языке объективной информации об истории и культурном наследии азербайджанского народа, достижениях Азербайджана за последние 25 лет, а также об армяно-азербайджанских отношениях и существующих в этой области проблемах и их причинах», - сказал Сохбет Мамедов в разговоре с 1news.az

Подтверждением эффективности работы этих редакций, по его мнению, является реакция в самой Армении. Так, их публикации, радио- и телепередачи часто становятся предметом бурного обсуждения в армянских СМИ, говорит Сохбет Мамедов, который также работает редактором в армянской редакции телеканала CBC.

Недавно вопрос о необходимости подавления сигналов азербайджанских радиостанций, вещающих на территорию Армении на средних и коротких частотах в аналоговом формате, стал предметом обсуждения в армянском парламенте.

Передачи на армянском языке в азербайджанских СМИ готовят сотрудники, большинство из которых получили среднее, а некоторые и высшее образование на армянском языке, говорит Сохбет Мамедов.

Он и сам родом из Западного Азербайджана (ныне – территория Республики Армения), где работал учителем в средней школе, а затем в системе Госкомиздата Армении и в редакции газеты «Совет Эрменистаны». В январе 1990 года вынужден был покинуть родную землю, разделив судьбу более 200 тысяч соотечественников, которые, как он сам рассказывает, чудом спаслись от физического уничтожения со стороны армянских националистов.

На фото показаны оккупированные Арменией территории Азербайджана

Проявляет интерес к изучению армянского языка и молодое поколение Азербайджана.

«Бить врага его же оружием – самое эффективное средство. Я всегда хотела быть полезной для общества, всегда хотела сделать что-то такое, за что моя страна могла бы мной гордиться», - сказала 1news.az 20-летняя С.Г. из Баку (пожелала остаться инкогнито), решившая стать специалистом по армянскому языку.

Учась на четвертом курсе исторического факультета Бакинского государственного университета, девушка в свободное от учебы время работает в армянской редакции новостного сайта AzVision, которая имеет свое название – Hayatsk.info. В целом сайт функционирует на восьми языках.

По словам С.Г., подобный проект – хорошая платформа для саморазвития, которой могут воспользоваться молодые выпускники вузов, специализирующиеся на изучении армянского языка.

Таких вузов в Азербайджане два - специалистов по армянскому языку готовят на факультете истории Бакинского государственного университета (БГУ) и на факультете регионоведения Азербайджанского университета языков (АУЯ).

В БГУ армянский язык преподают с 2008 года, его изучению отводится 105 часов в семестр, что немало. В АУЯ изучение армянского началось с 2010 года, и ежегодно на факультет принимается порядка 10 студентов. Преподают язык, как правило, специалисты старшего поколения родом из Западного Азербайджана или Нагорного Карабаха.

В сентябре 2015 года в Азербайджане по заказу Центра стратегических исследований при президенте АР было издано учебное пособие «Армянский язык», автором которого является доктор политических наук Хатем Джаббарлы.

С.Г. уверена, что изучение языка той страны, с которой твоя Родина находится в состоянии войны, крайне важно, так как позволяет лучше понять мышление и историю этого народа, изучить его государственную стратегию. Все это, по ее словам, дает преимущества как на поле информационного противостояния, так и непосредственно на поле боя.

К изучению армянского языка и применению своих знаний в работе девушка, по ее же словам, относится не как к возможности карьерного развития, а как к долгу гражданина своей страны.

На фото обложка учебника армянского языка, изданного в Азербайджане

Академические усилия вузов по подготовке специалистов-армяноведов поддерживаются и Министерством обороны Азербайджана: в учебных заведениях военного профиля армянский язык преподается наряду с другими иностранными языками.

«В Центре иностранного языка Военной академии Вооруженных сил и на кафедре иностранных языков Высшего военного училища имени Гейдара Алиева вместе с другими языками интенсивно преподается и армянский», - сообщили 1news.az в пресс-службе министерства.

«Программы базового и среднего уровня курсов по армянскому языку составлены в соответствии с современными требованиями, подготовлены дополнительные учебно-методические пособия», - также заявили в Минобороны, добавив, что специалисты по армянскому языку из учебных заведений ВС Азербайджана сотрудничают с другими учебными заведениями данного профиля как в стране, так и в мире.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны с 1992 года, когда сепаратисты Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана при поддержке армянских войск развязали вооруженный конфликт, в результате которого 20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов - оказались под оккупацией Армении, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

На фото президенты РФ, Азербайджана и Армении

В Азербайджане есть потребность в специалистах, хорошо владеющих армянским языком, и она сохранится в обозримом будущем, убежден азербайджанский политолог и депутат Расим Мусабеков.

«Азербайджан заявляет всему миру, что Нагорный Карабах был, есть и будет неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики, а потому иметь специалистов, знающих язык армянских сограждан, необходимо», - сказал он в разговоре с 1news.az

«В будущем при нормализации отношений с Арменией и восстановлении экономических и культурных связей также потребуются специалисты со знанием армянского языка. Сегодня же такие специалисты необходимы для изучения противника и ведения контринформационной борьбы», - добавил он.

Вооруженная агрессия со стороны Армении продолжается, несмотря на резолюции ряда международных организаций, осуждающие факт оккупации и требующие безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских территорий. В частности, четыре соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН были приняты еще в 1990-е годы, но армянская сторона продолжает игнорировать их предписания.

Директор информационно-аналитического центра «Иреван» Сохбет Мамедов убежден, что интерес к изучению армянского языка в Азербайджане определенно есть и с каждым годом набирает обороты. Однако подходить к этому вопросу стоит серьезнее.

«Тенденции поверхностного отношения к вопросу изучения армянского языка следует положить конец, - говорит он. - В этом деле самодеятельность не принесет нужных результатов ни стране в целом, ни ее научному сообществу».

1news.az

Текст: Елена Остапенко