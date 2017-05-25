Грандиозный размах и феноменальный успех Исламских игр «Баку 2017» наглядно показали, что Азербайджан, прочно закрепив за собой статус спортивной державы, в то же время демонстрирует миру успешную модель прогрессивной страны исламского мира.

Триумф Бакинской Исламиады стал свидетельством того, что эти Игры были не только потрясающим праздником спорта, - они стали историческим посылом о том, что мир и дружба намного лучше конфликтов и войн.

Азербайджанский стандарт

«Во время соревнований мы увидели, что в некоторых случаях представители стран, не поддерживающих друг с другом тесные политические отношения, поздравляли друг друга, радовались успеху друг друга, пожимали друг другу руки», - эти слова Президента Ильхама Алиева как нельзя лучше характеризуют девиз Исламиады - «Солидарность - наша сила»

Таким образом, Азербайджану удалось поставить Игры Исламской солидарности на службу благородной миссии объединения и укрепления единства между странами мусульманского мира.

Весьма символично, что Азербайджану еще с первых лет независимости, с подписания исторического «Контракта века» удалось сблизить исламский мир с западным.

С того времени, наша страна, зарекомендовав себя надежным партнером, на слово которого всегда можно положиться и реализуя масштабные транснациональные проекты, и представляя площадку для проведения крупных международных мероприятий, что делает ее важным связующим звеном между мусульманской и европейской цивилизацией. И это – тоже одна из причин большой симпатии и уважения к Азербайджану на международной арене.

По всем фронтам

Азербайджан, благодаря которому были учреждены Европейские Игры, который прекрасно организовал Игры Исламской солидарности, который на самом высоком уровне принимает важные международные форумы, сегодня демонстрирует эталон того, какой должна быть площадка для проведения авторитетных мероприятий мирового значения.

Все это – также прекрасная возможность для того чтобы мир посмотрел на Азербайджан глазами, не зашоренными пропагандой армянского лобби, чтобы узнал, что на самом деле это не просто самостоятельное, но и прогрессивное государство, где бережно хранимые национальные и религиозные традиции удивительно гармонируют с общеевропейскими ценностями. В то же время Азербайджан – на собственном примере демонстрирует истинную сущность Ислама, он показывает, что на самом деле это религия мира и добра.

Миллионы туристов, одновременно наслаждаясь здесь восточной экзотикой и европейским комфортом, лично убеждаются в справедливости включения азербайджанской столицы в списки не только красивейших, но и самых безопасных городов на планете.

Национальное достояние

Эта любовь к своей Родине, к историческим корням, и в то же время стремление развиваться и расти дальше, открываясь миру, - и есть сегодняшнее лицо Азербайджанского государства, менталитета азербайджанского народа, который объединяют его большая история и надежды на будущее.

Народа, считающего своим самым большим богатством с таким трудом завоеванную независимость и очередную годовщину которой будет отмечать через несколько дней. Именно независимость лежит в основе всех успехов Азербайджана в политике, экономике, культуре, спорте, во всех остальных сферах, его достижений, направленных на единственную цель – стать еще более могущественным государством.

Об этом говорил и Президент Ильхам Алиев на встрече со спортсменами, одержавшими победу на Исламиаде.

«Наши спортсмены, добившиеся успехов, выросли в период независимости. Многие родились в период независимости, в годы независимости добились этих успехов. Это еще раз показывает, что независимость – самое большое наше достояние. У нашего народа очень большая история. Однако на современном этапе история нашей независимости не столь велика. Мы живем как независимая страна всего лишь 25 лет, но посмотрите, каких успехов мы добились в области спорта, в экономической, социальной и других сферах. Спорт же показывает силу, политику стран, могущество народов. В советское время мы никогда и подумать не могли о том, что азербайджанские спортсмены завоюют столько медалей, одержат столько побед на Олимпийских играх, будут первыми в мусульманском мире, вторыми - среди европейских стран. Все это стало возможным лишь в период независимости.

Поэтому эта победа еще раз говорит и свидетельствует о том, что наш народ может успешно развиваться только в период независимости. Азербайджанский народ может стремительно развиваться только тогда, когда наша судьба находится в наших собственных руках.

Мы находимся в преддверии дня независимости. Через несколько дней отметим День Республики. Эта победа, конечно, является очередным вкладом в нашу независимость, ее укрепление», - сказал глава государства.

И действительно, такое под силу только очень сильному народу. Народу, который знает, как использовать выпавший на его долю исторический шанс, и уверен в том, что его судьба – теперь в его собственных руках.

1news.az

Текст: Ф.Багирова