54 страны, более 3000 спортсменов и свыше 2000 официальных представителей команд и технического персонала, более 8000 волонтеров – по числу участников IV Игры исламской солидарности в Баку стали самыми масштабными в истории их проведения.

Бакинская Исламиада еще раз ярко продемонстрировала, что Азербайджан, где тесно сплелись восточные традиции и европейские ценности, является мостом, соединяющим разные цивилизации и культуры.

Предназначение

Проведением Игр Азербайджан как бы возложил на себя историческую миссию показать всему миру, что ценности Ислама проповедуют не разрушение и хаос, как это часто пытаются представить крупнейшие мировые СМИ, а созидание, единство и согласие.

Никто не отрицает существования в мире, и не только в мусульманских странах, нелюдей, которые, прикрываясь религией, в том числе и Исламом, безжалостно убивают невинных, но это отнюдь не повод для обобщений, авторы которых приравнивают понятия «мусульманин» и «террорист».

Такая несправедливость сильно ранит чувства людей, именно поэтому страны исламского мира не могут оставаться безучастными, когда Ислам упоминается в контексте терроризма, иначе это могло бы быть воспринято в качестве согласия.

О недопустимости сопоставления исламской религии с терроризмом неоднократно заявляли мировые лидеры, в том числе Папа Римский Франциск, президенты США, Турции, России.

Азербайджан как важное пространство исламского культурного наследия, считает своим долгом доказывать на деле, что отождествление нашей веры с террором и насилием в корне неверно, ибо Ислам – это добро и мир, тогда как терроризм не имеет ни нации, ни религии.

В перечень этих дел входит принципиальная позиция на обсуждениях, связанных со справедливым решением существующих конфликтов, реализация по всему миру проектов восстановления памятников мирового наследия.

Сюда же относится грандиозное проведение в стране культурных и спортивных мероприятий мирового масштаба, таких как международный песенный конкурс «Евровидение», гран-при Формулы-1, Первые Европейские Игры и, конечно, Игры исламской солидарности.

«Широко закрытые глаза»

В свете этого удивление вызывает прохладное отношение к Исламиаде в Баку со стороны ведущих западных СМИ.

Демонстративно закрывать глаза на международные состязания такого масштаба, ограничившись упоминанием вскользь результатов одного-двух соревнований, в упор не видеть столь громкого посыла Азербайджана и всего Исламского мира к доброте и единству, наверняка может означать только одно - кому-то очень выгодно разделять религии на «хорошие» и «плохие», делая все возможное для того, чтобы Ислам в мире ассоциировался именно с террором.

С вопросом о том, насколько верен такой вывод, мы обратились к известному азербайджанскому политологу Тофику Аббасову:

«Конечно, межцивилизационная мотивация, когда, может, негласно и не вслух, а молча, религии подразделяются на «наши» и «не наши», здесь отчетливо прослеживается. Это первое.

Во-вторых, если вспомнить порочную практику злых кампаний с богатым черным пиаром в адрес Азербайджана перед «Евровидением 2012», Первыми Европейскими Играми в 2015 году, то мы совершенно четко можем видеть, насколько предвзято некоторые западные институты, структуры, так называемые «демократические центры» тщательно рассматривают роль, место, значение нашей страны в международной системе координат и пытаются подорвать наши объективно состоявшиеся устои.

То, что мир, международное сообщество приняло Азербайджан в свое лоно как полноценную составляющую на фоне, скажем, несостоявшегося суверенитета той же Армении, половинчатости проблем, окутавших государственные и общественные организации Украины, Молдовы, других государств – все это вызывает у них какое-то остервенение, я бы сказал, ревность.

Они всегда пытаются создать такое представление, что мол, Азербайджан – это «микрогосударство», реально видя, что он состоялся как полноценный субъект международного права, умеет отстаивать свою позицию и, самое главное, вносит реальный вклад в процесс международной разрядки, участвует (и не заочно, а в очном порядке) в реализации очень важных геоэкономических проектов и, тем самым, укрепляет базу своей геополитической суверенности.

Все это вызывает у этих сил, которые все время пребывают в состоянии предвзятости, какие-то нездоровые ощущения и чувства.

И поэтому то, что Исламские Игры прошли на одном дыхании и на очень высоком уровне - и с организационной точки зрения, и с точки зрения той моральной, эмоциональной атмосферы, когда практически впервые все страны исламского сообщества изъявили желание участвовать в них – это бесспорная заслуга Азербайджана как субъекта, который гарантировал всем участникам и безопасность, и равноправие.

Именно эту данность они и не хотели видеть. Вот если бы, не дай Бог, возникли какие-то срывы, проблемы, то они, конечно же, уделили бы в прессе, в экспертном сообществе огромное место обсуждению таких несостоявшихся моментов, каких-то фолов и проблем. Но, слава Богу, их не было, все прошло на должном уровне, а значит, «этого можно не замечать».

Для меня тут все ясно…

Раз не говорят, значит, все хорошо.

Им просто лень, им не с руки сказать что-то позитивное, озвучить хорошую оценку, воздать должное стране-хозяйке, которой всего-то 25 лет независимости, но которая за это время смогла стать в ряд полноценных государств, позиционируемых в качестве здоровых субъектов международного сообщества.

А если вспомнить и то, что не успела еще закончиться Исламиада в Баку, а Президент Ильхам Алиев принял участие в большом арабо-исламско-американском саммите в Саудовской Аравии, на который из всего постсоветского пространства были приглашены только двое лидеров - он и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев - это ведь тоже свидетельствует в пользу того, что Азербайджан - это уверенная страна с прагматичным и дальнозорким руководителем, который, невзирая на наличие незавершенного территориального спора с агрессивной, экспансионистски настроенной Арменией, все равно слывет лидером стабильного и планомерно развивающегося государства.

И это только делает честь Азербайджану и его политическому руководству.

И поэтому то, что нас «не заметили» где-то в зарубежных медиа, ленятся или не хотят говорить правду о нас, или замалчивают наши успехи - это проблемы самих злопыхателей.

Стало быть, у нас все в порядке, мы хорошо справились с очередной очень трудной задачей, провели на высоком уровне масштабное мероприятие, никто не обижен, все довольны - и выигравшие, и проигравшие, и те, кто приняли участие впервые, и т.д.

Поэтому считаю, что у нас есть повод занять позу с высоко поднятой головой и не обращать внимания на то, что скажут недоброжелатели.

Друзьям мы всегда рады, а что подумают наши недруги - это их проблемы. Пусть и дальше занимаются самоедством, как говорится, карты им в руки».

Ф.Багирова