Оказывается, жители Армении сожалеют о развале СССР и испытывают ностальгию по бывшему Союзу.

Более того, как оказалось, они еще и ностальгируют по Сталину… Но обо всем по порядку.

Весьма любопытными оказались результаты опроса, проведенного американским неправительственным экспертно-аналитическим исследовательским центром Pew Research Center, опубликованные накануне.

Опрос был проведен в рамках глобального исследования «Будущее глобальной религии» в 18 странах Центральной и Восточной Европы. Всего на вопросы социологов ответили свыше 25 тысяч респондентов (на Южном Кавказе в опрос были включены Грузия и Армения, Азербайджан же остался за рамками исследования).

Наше внимание, что в общем-то неудивительно, привлекли данные по Армении.

Итак, по итогам исследования, распад СССР считают негативным явлением 79% граждан Армении, опередив по этому показателю даже саму Россию аж на 10%. По всей вероятности, Армяне уже убедились в том, что крах империи в 1991 году имел для их страны негативные последствия.

На фото: события во время распада СССР, Москва начало 90- гг.

Странно слышать такое от народа, представители которого, можно сказать, сами же и вбили первый гвоздь в гроб СССР путем разжигания межнационального конфликта с Азербайджаном. Ведь именно жители Армянской ССР при подстрекательстве своей зарубежной диаспоры спровоцировали развал страны, создав карабахскую проблему. Теперь же, как выясняется, по части ностальгии по СССР Армения впереди планеты всей.

Уже в эту логику, а именно в логику сожаления об утрате СССР, укладывается и тот факт, что 38% армянских респондентов стали оценивать роль Иосифа Сталина в истории как «очень положительную», а роль Михаила Горбачева в качестве таковой оценили только 13% армян. Хотя именно последний дал «путевку в жизнь» армянскому сепаратизму, при его покровительстве экстремизм достиг небывалых ранее масштабов, это он предоставил трибуну таким деятелям армянского «освободительного» движения, как академик Абел Аганбекян, писатель Зорий Балаян, поэтесса Сильва Капутикян, художник Генрих Игитян и прочие.

Опрос также выявил, что больше всего респондентов, считающих, что Россия обязана защищать христиан за ее пределами, также представляют Армению (79%).

На фото: совместные учения армянских и российских ВС

Большинство опрошенных армян считают Россию своеобразным «буфером» между ними и Западом. Наибольший процент респондентов из этой страны (83%) полагает, что Россия должна противостоять Западу, потому как, по мнению армян, «сильная Россия необходима как противовес влиянию Запада».

В то же время 66% думают, что в интересах Армении тесно сотрудничать с США и другими странами Запада. Иными словами, двуличность по принципу «и нашим, и вашим» нашла свое отражение и здесь.

Мнение о том, что Россия служит «буфером» по отношению к Западу, более распространено среди тех, кто считает, что между традиционными ценностями их страны и западными ценностями существует конфликт. И к Армении относится наибольший процент тех, кто согласен с мнением о наличии конфликта между их ценностями и ценностями Запада – 86%.

Согласно результатам исследования, армянское общество претендует на самую высокую религиозность среди стран бывшего Союза, в Бога верят аж 95% опрошенных. По этому параметру Армения занимает второе место после Грузии (99%). На вопрос, насколько религиозно общество - в 70-80-е годы XX века или в настоящее время - 52% армянских респондентов ответило «в 70-80-е годы» и 81% - «в настоящее время». Как показывает опрос, в Армении широко распространено мнение о том, что Армянская апостольская церковь должна играть значительную роль в жизни общества.

На фото: католикос всех армян Гарегин II

Большая часть респондентов (59%) полагает, что государство должно поддерживать распространение религиозных ценностей и верований, а 62% считают, что государство должно оказывать финансовую поддержку церкви.

В заключение особо следует отметить, что результаты исследования также наглядно продемонстрировали продолжающееся стремление армянского общества к достижению абсолютной моноэтничности и монорелигиозности. Так, 70% респондентов из Армении считают, что лучше, когда общество состоит из людей одной национальности и вероисповедания. И лишь 28% придерживаются иного мнения. По этому показателю Армения занимает лидирующее место среди 18 стран Центральной и Восточной Европы. Так что, говорить о пропагандируемых Азербайджаном таких ценностях, как толерантность, терпимость и мультикультурализм, в Армении не приходится.

Об отсутствии толерантности свидетельствует и следующая статистка: лишь четверть армян заявила, что может принять евреев в качестве членов семьи.

Мусульман же в своей семье хочет видеть еще более низкий процент ортодоксальных армян - всего 5%.

Всего один из десяти опрошенных в Армении сказал, что готов принять цыган в семье, по сравнению, например, с 30% в Молдове и 18% в России.

Комментируя результаты исследования, известный азербайджанский политолог, профессор Западного Университета Фикрет Садыхов отметил, что определенная категория населения в Армении, скорее всего, действительно сожалеет о распаде СССР.

На фото: политолог Фикрет Садыхов

«Потому что, во-первых, они рассчитывали на то, что, подняв вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении, они смогут добиться отторжения его на правовой основе от Азербайджана и присоединения к Армении, затем они надеялись увидеть Нагорный Карабах в качестве самостоятельного государства. По всей вероятности, ожидания у них были большие, поскольку Горбачев и его окружение, вероятно, обещали им это, и они сегодня, наверное, сожалеют о том, что эти мечты, обещания и их потуги не привели к результатам, которых они желали.

Во-вторых, в советское время армяне, обласканные заботой советской власти, жили в общем-то неплохо, а сейчас они оказались в таком глубоком и глухом тупике, в такой критической экономической ситуации, что если такая ситуация продлится еще несколько лет, то от Армении может уже ничего не остаться.

Армению покидают тысячи семей, в стране неразбериха, сети коррупции опутали все сферы социально-экономической жизни и вдобавок ко всему нерешенный карабахский конфликт и страх перед Азербайджаном, который может в любой момент начать процесс освобождения своих земель. Вот в комплексе, я думаю, эти причины могут побудить армян ностальгировать по СССР», - сказал Ф.Садыхов.

Высокую популярность Сталина в армянском обществе политолог объяснил тем, что в сложившейся внутриполитической ситуации и в формате неразберихи, в которой пребывает Армения, многие ностальгируют по твердой руке.

«Потому что большинство считает, что твердая рука наладила бы жизнь, быт простых граждан и обеспечила бы их беспроблемное существование, дала бы шанс на выживание и достижение каких-то задач, жизненных целей. Но поскольку сейчас они столкнулись с полным бардаком в стране и серьезными кризисными явлениями, конечно, им вновь захотелось увидеть твердую руку, которая могла бы навести порядок в их стране. Думаю, ностальгия по Сталину связана именно с этим», - отметил Ф.Садыхов.

На фото: улицы Еревана

Комментируя преобладающее в Армении мнение о том, что Россия должна противостоять влиянию Запада, и, вместе с тем, мнение и тех, кто считает, что республика должна развивать тесное сотрудничество с США и странами Запада, политолог констатировал, что в Армении многие понимают, что РФ – это основной опекун, попечитель и страна, которая веками поддерживала и вообще способствовала появлению армянского государства.

«Это очевидный факт. Вероятно, многие это понимают, ценят, тем более что сейчас они являются военно-политическими союзниками, и Армения знает, что Россия всегда придет на помощь. Но другая часть армян понимает, что Россия придет на помощь не ради спасения армян, но и ради защиты своих собственных интересов в этом регионе, потому что Армения как страна давно уже превратилась в некий форпост. И те, кто понимает это, тянутся к европейским ценностям, где-то осознавая, что Армения уже не является самостоятельным государством, а идет в фарватере российских интересов и ценностей в регионе Южного Кавказа. Понимание, что надо выходить из этого замкнутого круга, и составляет тот самый процент, который ориентируется на европейские государства, на Запад, надеясь на то, что все-таки с той стороны столь плотной опеки, доминирующего фактора они не увидят», - отметил Ф.Садыхов.

Что же касается стремления армянского общества к моноэтничности, то политолог подчеркнул: «Курс на моноэтничность уже фактически реализован, потому что в Армении практически уже не осталось других этносов. Возможно, имеются незначительные остатки русских и курдов-езидов, которые, можно сказать, ассимилировались с армянами и составляют незначительное меньшинство.

Эта многолетняя политика армянства нацелена на вытеснение всех существующих этносов со своей территории, на то, чтобы, кроме этнических армян, в этой стране не проживали представители иных наций. Все это делается очень искусно, профессионально, путем закрытия русских школ. Как следствие - сегодня русский элемент в Армении сведен к минимуму.

На фото: антироссийская акция протеста в Армении

Это все выверенная стратегическая национальная политика Армении, которая уже привела к вытеснению очень многих этносов с ее территории и сделала из страны моноэтническое государство. Я уже не говорю о 250 тысячах азербайджанцев, которые жили в Армении и которым тоже не были созданы какие-либо условия для формирования своей культуры и сохранения языка. То, что было у них, они сохранили не путем интеграции в армянское общество, а путем бережного отношения к своим традициям и передачи их из поколения в поколение. Так что, избавившись еще и от азербайджанцев, Армения, по сути, стала моноэтническим государством. И этот факт подтверждается результатами данного исследования».

1news.az

Текст: Ялчин Алиев