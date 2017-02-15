Повышение уровня качества услуг гражданам. Эта задача не раз ставилась перед чиновниками главой государства.

Цель понятна - население должно обеспечиваться услугами госорганов на самом высоком уровне. Это, в свою очередь, накладывает на чиновников большую ответственность и одновременно способствует повышению эффективности и прозрачности их деятельности. Органы власти становятся более открытыми для граждан.

ASAN xidmət как пример

Надо сказать, идея упрощения схемы взаимодействия «гражданин-чиновник» уже нашла свое применение в Азербайджане. В нашей стране по личной инициативе Президента Ильхама Алиева было создано Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте АР и Центр ASAN xidmət в его подчинении (дословный перевод ASAN xidmət - «Простая услуга»).

Идея ASAN xidmət уникальна и в то же время проста: граждане, обратившиеся в ASAN xidmət, могут воспользоваться услугами госорганов в едином пространстве.

За короткий период времени центры ASAN xidmət охватили всю страну, и бренд ASAN xidmət приобрел огромную популярность не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

Но и это еще не все. В сентябре 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании центров ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək) в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР. Цель - обеспечение активного участия граждан в социально-экономическом развитии Азербайджана, поддержка деятельности хозяйств, основанных на семейном труде, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, создание дополнительных возможностей в сфере повышения занятости населения.

В стране также успешно реализуется проект ASAN Viza, благодаря которому граждане иностранных государств или лица без гражданства могут в течение трех дней получать визы, оплатив госпошлину.

Как видно, сегодня в стране упрощены услуги многих госорганов. Но, как известно, нет пределов совершенству. Работа в данном направлении продолжается.

За повышение качества и оперативности предоставляемых гражданам услуг всерьез взялось Министерство связи и высоких технологий Азербайджана (с 13 февраля – Министерство транспорта, связи и высоких технологий). Решая эту архиважную задачу, министерство не стало изобретать велосипед, а переняло существующую и хорошо себя зарекомендовавшую модель предоставления централизованных услуг.

Так, еще в прошлом году стало известно о создании в стране центров услуг Şəbəkə («Сеть»), посредством которых министерство будет оказывать все услуги из единого центра.

Впервые же новый азербайджанский бренд Şəbəkə был представлен широкой общественности на 22-й Азербайджанской международной выставке «Телекоммуникации и информационные технологии» Bakutel - 2016. Помимо рядовых граждан, с Şəbəkə ознакомились и высокопоставленные гости выставки, в том числе генеральный директор Всемирного почтового союза (UPU) Бишар Хусейн.

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На стенде центров услуг Şəbəkə была представлена информация о том, что посредством данной сети Министерство будет оказывать все услуги из единого центра. Тем самым будут созданы широкие возможности для пользования населением услугами телекоммуникации, Интернета, почты и другими услугами связи, во время пользования данными услугами будет устранена потеря времени.

Все услуги на 500 кв. метрах

А уже 10 февраля 2017 года состоялось открытие первого центра услуг Şəbəkə. Он был сдан в эксплуатацию в здании капитально реконструированного почтового филиала №1 (Главпочтамт), расположенного в Баку по адресу: ул.Узеира Гаджибейли, 36. По сути, хорошо известный всем бакинцам Главпочтамт начал работать в качественно новом формате – в качестве центра по оказанию централизованных услуг связи.

В церемонии открытия первого центра услуг Şəbəkə приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

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Министр Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о новом центре. Р.Гулузаде отметил, что услуги, оказываемые гражданам структурами министерства, будут предоставляться в новых центрах обслуживания, созданных в зданиях почты и телекоммуникации.

Площадь первого центра услуг Şəbəkə превышает 500 кв. метров. В целом почтовый филиал был капитально отремонтирован в соответствии с самыми современными стандартами и полностью адаптирован под новые функции.

В Şəbəkə установлено оборудование, соответствующее новейшим технологическим требованиям, - современные лазерные принтеры, моноблочные компьютеры, киоски самообслуживания, терминалы обмена валюты и оплаты, банкоматы, самый современный аппарат очереди, применяемый в банковской системе, полностью обновленные абонентские ящики, создано отвечающее современным требованиям сортировочное помещение.

В центре Şəbəkə предусмотрена организация всех видов телекоммуникационных и почтовых, банковских и финансовых услуг. Граждане могут обратиться в центр для установки телефона, подключения к Интернету, оплаты всех видов услуг связи, регистрации IMEI-кодов мобильных устройств, использования услуг «электронного правительства», обмена валюты, приобретения авиабилетов и пр.

Важный момент: все используемое в центрах Şəbəkə программное обеспечение подготовлено местными специалистами. Это является наглядным свидетельством наличия в стране высокопрофессиональных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и огромного потенциала в данной области.

К примеру, в центре установлен киоск самообслуживания, также разработанный специалистами Минсвязи. Посредством терминала можно воспользоваться целым рядом телекоммуникационных услуг. К примеру, сменить номер стационарного телефона, подать заявку на проведение телефонной линии, отследить, где в настоящее время находится отправленное письмо или посылка, и пр.

Слово абонентам

Основное преимущество центра Şəbəkə для граждан - отсутствие очередей.

«Я довольно часто обращаюсь к услугам почтовых филиалов. К примеру, для осуществления международных денежных переводов, - говорит жительница Баку Нигяр Аббасова. - Ни для кого не секрет, что довольно часто в отделениях почты образуются очереди, поскольку людей обслуживает практически один оператор, который в течение нескольких минут осуществляет массу операций. Так, если один человек приходит на почту для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, то другой хочет воспользоваться услугой срочных денежных переводов и пр. Это приводит не только к очередям, но и нередко к ошибкам в работе операторов. Также нередко я была свидетельницей того, что компьютерные системы во время наплыва посетителей просто «зависают», что создает еще большие очереди».

Н.Аббасова отметила, что новость об открытии в Баку первого центра услуг Şəbəkə была воспринята ею положительно.

«Это – требование сегодняшнего дня. Теперь услуги такого госоргана, как Минсвязи, становятся централизованными. Şəbəkə - это не только очевидная экономия времени, но и растущее доверие населения к органам государственной власти», - подчеркнула она.

Продолжение следует!

Между тем концентрация всех услуг связи в едином центре – это еще и хорошие возможности для развития в стране системы безналичных платежей. На открытии Şəbəkə глава государства и его супруга были проинформированы об установленной в центре платежной системе e-GovPay. Было отмечено, что посредством данной системы в настоящее время можно оплачивать счета за коммунальные услуги, осуществлять и другие платежи. В ближайшем будущем с помощью этой системы также будет производиться оплата госпошлин.

На первоначальном этапе в Баку планируется открыть 10 многофункциональных центров предоставления телекоммуникационных услуг населению. В настоящее время в Хазарском, Ясамальском и Бинагадинском районах ведутся ремонтно-строительные работы. Ожидается, что в ближайшее время новые центры Şəbəkə будут введены в эксплуатацию. А в будущем планируется открыть центры обслуживания Şəbəkə и в регионах Азербайджана.

А пока к обслуживанию граждан приступил первый центр услуг Şəbəkə. Гражданам предоставляется информация на трех языках – азербайджанском, русском и английском. График работы также удобный - с 9:00 до 20:00. То есть, услугами в центре можно воспользоваться и после рабочего дня.

1news.az

Текст: Алена Салаева