5-6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Брюсселе.

Программа визита была насыщенной - состоялся целый ряд встреч с высшим руководством ЕС – главой Совета ЕС Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, а также с руководителем Внешнеполитической службы ЕС Федерикой Могерини.

Все встречи, как сообщалось, прошли на позитивной ноте, стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество в самых разных сферах – энергетики, транспорта, безопасности, - по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Перспективы взаимодействия

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе, имеют важное значение в плане обсуждения перспектив взаимодействия. Она подчеркнула большую значимость «Южного газового коридора» в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы и заверила в дальнейшей поддержке этого проекта со стороны ЕС.

Глава Совета ЕС Дональд Туск назвал Азербайджан другом и важным партнером, подтвердив признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана со стороны Евросоюза. Также было озвучено, что ЕС не приемлет статус-кво в вопросе нагорно-карабахского конфликта и военный путь его разрешения.

«Евросоюз уже является основным торговым партнером Азербайджана и одним из его самых основных инвесторов. В предстоящие годы мы намерены еще более расширить наши торговые связи», - сказал Туск и отметил намерение ЕС содействовать модернизации и диверсификации азербайджанской экономики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Туском рассказал о достижениях и перспективах в таких областях сотрудничества Баку и Брюсселя, как энергетика, торговля, транспорт, привлечение инвестиций и межкультурный диалог.

«Сотрудничество в энергетическом секторе – важная сфера наших связей. Мы успешно сотрудничаем для развития проекта «Южный газовый коридор». Это - один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в настоящее время в Европе», - заявил Президент Азербайджана и отметил, что Азербайджан обладает гигантскими газовыми ресурсами и является новым альтернативным источником природного газа для европейского рынка.

Этот проект энергетической диверсификации требует инвестиций в размере более 40 миллиардов долларов, сказал глава Азербайджанского государства, отметив также, что реализация всех четырех сегментов «Южного газового коридора» успешно продвигается вперед.

Затронул Президент Ильхам Алиев и потенциал сотрудничества с ЕС в области перевозок: «Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в прокладку новой железнодорожной линии в регионе. Мы надеемся, что новый маршрут, соединяющий Азию с Европой, в этом году уже будет сдан в эксплуатацию и вдвое сократит время перевозки товаров из Европы в Азию и обратно».

Касательно межкультурного диалога Президент Ильхам Алиев сказал: «Мы – страна, которая является членом Совета Европы и одновременно Организации исламского сотрудничества. Мы – естественный географический и культурный мост между цивилизациями. Инвестиции, вкладываемые Азербайджаном в человеческий капитал и межрелигиозный диалог, сегодня дают хорошие результаты».

Вопрос неурегулированности нагорно-карабахского конфликта также нашел отражение в выступлении Ильхама Алиева. Президент напомнил о продолжающемся долгие годы факте оккупации, наличии четырех невыполненных резолюций Совета Безопасности ООН, требующих вывода армянских войск. Глава государства заявил, что факт оккупации нельзя оправдать, и поблагодарил главу Совета ЕС Дональду Туску за поддержку территориальной целостности Азербайджана.

С чистого листа

Визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель – знаковое событие в отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом, считает посол Азербайджана в ЕС Фуад Искандеров.



«Единство, солидарность и безопасность – такими видит Азербайджан основные элементы мощи Евросоюза в этом регионе мира, в соответствии с основными принципами, закрепленными в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности», - сказал посол в комментарии онлайн-изданию CommonSpace.eu.

Азербайджан, по словам дипломата, готов внести свой вклад в достижение этих основных целей, и визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель, безусловно, придаст импульс этому сотрудничеству. Посол отметил, что официальный Баку надеется на ответные шаги с европейской стороны.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов считает состоявшийся визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель позитивным показателем на фоне напряженных периодов, которые имелись во взаимоотношениях Азербайджана и европейских институтов в последние годы.

«В подобном визите сейчас была острая необходимость, потому что нельзя накапливать негатив в практике взаимоотношений. И даже если он есть, надо постепенно нейтрализовывать его, учитывая обоюдное стремление к взаимодействию и расширению рамок сотрудничества», - сказал он в беседе с 1news.az.

Итог прошедших встреч, по его словам, показывает растущую славу Азербайджана как независимого субъекта, отстоявшего свои позиции на фоне натиска, который испытывал последние 3-4 года со стороны различных европейских институтов, которые использовали тематику прав человека для оказания давления на независимую политику страны.

«Сейчас, когда наступил момент т.н. «обнуления табло», можно сказать, что начинается новая партия. И она более перспективная, чем то, что было до, - говорит Тофик Аббасов. - Дело в том, что Евросоюз со своими ценностями всегда требует больше, чем готов дать Азербайджану и другим странам шестерки «Восточного партнерства».

Сейчас, по его мнению, появился хороший шанс, чтобы перешагнуть через обиды и недомолвки и начать строить каркас новых отношений.

Одним из значимых элементов переговоров Президента Ильхама Алиева с руководителями Евросоюза стало оглашение начала переговоров между сторонами по согласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое призвано заменить существующую юридическую базу сотрудничества от 1996 года.

«С радостью заявляю, что завтра [7 февраля] будет дан старт переговорам по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном. Я желаю больших успехов ведущим переговоры», - заявил Дональд Туск накануне.

«Учитывая разделяемые нами новые глобальные политические и экономические интересы, вызовы, с которыми мы хотим бороться вместе, это новое соглашение расширит масштаб наших связей», - добавил он.

Мандат на начало переговоров с Азербайджаном о деталях нового соглашения Еврокомиссия получила в середине ноября 2016 года, после порядка двух лет обсуждений. Этот документ призван более полно отразить общие цели и задачи, которые стоят сегодня перед сторонами, стать альтернативой ассоциативному соглашению, которое ЕС и Баку так и не подписали.

«Очень рад, что с завтрашнего дня [с 7 февраля] мы приступаем к переговорам по новому соглашению. Сотрудничество между нами очень эффективное, очень искреннее и обладает большим потенциалом», - заявил Президент Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой Совета ЕС Дональдом Туском.

«Между нами идет весьма активный политический диалог, мы регулярно встречаемся и обсуждаем важные вопросы, касающиеся политического развития, политических реформ в нашей стране», - добавил глава Азербайджанского государства.

Региональный аналитик, руководитель аналитического центра LINKS в Лондоне Деннис Саммут полагает, что в настоящее время очерчен четкий путь для развития азербайджано-европейских отношений, и обе стороны смогли найти общий язык по некоторым сложным вопросам.

«Это не означает, что существует договоренность по всем вопросам, и ясно, что дискуссии, которые начнутся завтра [7 февраля] по новому соглашению, не будут легкими», - цитирует его издание CommonSpace.eu.



«Я был очень рад услышать, что Президент Ильхам Алиев призвал переговорщиков продвигаться быстрее. Это именно то, что нужно сейчас […]. Важно не потерять импульс», - добавил он.

Ложка дегтя

Единственным моментом, который несколько омрачил позитивный дух вчерашних встреч, стала отмена переговоров между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и новым председателем Европарламента Антонио Таяни.

Возможно, одной из причин того, что встреча не состоялась, стало то, что в день визита Президента Ильхама Алиева в здании Европарламента проходило анти-азербайджанское мероприятие на тему т.н. «несоблюдения в Азербайджане основных прав и свобод человека», в котором приняли участие и представители азербайджанской оппозиции.

Принявшие участие в данном мероприятии оппозиционные активисты, в числе которых Эмин Милли и Хаджиджа Исмаилова (она приняла участие посредством видеосвязи), не в первый раз попытались саботировать развитие тесных отношений между Азербайджаном и европейскими структурами.

Ранее азербайджанские СМИ не раз сообщали о казусах, которые имели место с участием данных оппозиционеров.

Так, директор Института демократии и прав человека в Азербайджане Ахмед Шахидов заявлял, что «азербайджанские оппозиционеры вместе с армянами критикуют власти Азербайджана».

В свою очередь, газета «Йени Мусават» в свое время обвинила Хадиджу Исмаилову в том, что она «подала армянам знак для начала акции против Азербайджана на мероприятии ОБСЕ».

Оппозиционная газета «Йени Мусават» писала по данному поводу, что «в ходе выступления азербайджанского спикера на тему о беженцах и вынужденных переселенцах, около 10-ти армян встали со своих мест, повернувшись к выступавшему спиной».

Как отмечал «Йени Мусават», встали они после соответствующего сигнала, поданного журналистом из Азербайджана Хадиджей Исмаиловой.

По мнению Дениса Саммута, «власти Азербайджана слишком чувствительно относятся к тому, что происходит в Европарламенте, и это – еще одно тому подтверждение».

Эксперт пояснил: Европарламент состоит из 751 депутата, и каждый из них может проводить в этом здании мероприятия на любые темы. Мероприятие, состоявшееся в понедельник, Саммут назвал рядовым для Европарламента, дав понять, что на нем даже не стоит заострять внимание.

«Евросоюз и Азербайджан должны стремиться к самым тесным взаимоотношениям, что отвечает, в том числе, и интересам гражданского общества страны, - сказал Саммут. – Среди азербайджанской оппозиции и гражданского общества есть те, кто по-прежнему хочет конфронтации. Этим они не делают услуги ни себе, ни своей стране», - добавил он.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов склонен считать, что преемник Мартина Шульца – А.Таяни на посту председателя Европарламента в отношениях с Азербайджаном взял за основу «черный багаж», искусственно приписанный Азербайджану, и груз старых обид стал препятствием к сближению.

«Он не воспользовался идеальным моментом для того, чтобы сделать шаг навстречу Азербайджану как одному из ведущих партнеров Евросоюза на постсоветском пространстве, - сказал Тофик Аббасов. - Он упустил возможность дистанцироваться от негативного опыта и обозначить трансфер в сторону позитивных отношений, к которым Азербайджан всегда выражал готовность».

Потому, если со стороны Европарламента будет оказываться растущее давление на Азербайджан по политическим мотивам, то Баку может вновь пересмотреть свои отношения с данным институтом, убежден политолог.

«Мыслящие люди понимают, что сейчас наступил час испытания не для Азербайджана, а для самого Евросоюза, который столкнулся с серьезными националистическими тенденциями в странах-членах», - сказал он.

1news.az