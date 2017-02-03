В последние пару недель один из лидеров т.н. классической азербайджанской оппозиции - Иса Гамбар, после определенного перерыва разразился очередной порцией критики в адрес властей страны.

Погрузившийся после выборов президента Азербайджана в состояние спячки, и не отличавшийся ничем запоминающимся на протяжении нескольких месяцев, Гамбар выступил сразу с несколькими резонансными заявлениями, основной посыл которых привычно сводился к критике решений правительства.

Сначала, в интервью одному из местных СМИ, бывший башган «Мусават», ныне возглавляющий аморфную структуру «Национальный центр стратегической мысли» (Milli Strateji Düşüncə Mərkəzini), поведал, что якобы еще год назад представил антикризисный план, который, по его словам, власти к сведению не приняли.

А затем и вовсе, вместе с коллегами по оппозиционному цеху попытался собрать сторонников на импровизированный митинг.

Но обо всем по порядку.

Провинциальная безграмотность

Если судить по заявлениям последних 20-ти с хвостиком лет, Гамбар являет собой классический пример провинциального политика.

Это даже не мещанин, волею судьбы оказавшийся в водовороте шальных 90-х, и по сей день всеми силами стремящийся оставаться в повестке.

Это – эдакий хрестоматийный пример, политического, если хотите, филистимлянина, который, как ему и полагается, отличается весьма узкими взглядами, зашкаливающим самодовольством и откровенным невежеством.

Политики такого рода, как правило, рассчитывают на успех среди маргинальной, необразованной аудитории, активно подпитывая ее демагогией (самого различного, чаще всего чисто декларативного характера), и, разбавляя ее ссылками на несуществующие, либо чисто формальные программы и документы.

В ход идут красивые обещания (напр. – о правах человека) и термины (напр. –«антикризисный план»), значения которых до конца не понимают ни оратор, ни его аудитория.

Успех таких политиков, как правило, обратно пропорционален экономическому благосостоянию и уровню образования населения, а значит – направлен в обратную от прогресса сторону. Чем выше эти показатели, тем меньше у таких политиков шансов. И наоборот.

К счастью, узость электоральной базы Гамбара и ему подобных политиков в нашей стране дает повод для радости.

Итак, по словам Гамбара, в антикризисной дорожной карте, о которой он поведал журналистам, нашли свое отражение идеи по улучшению экономической ситуации в стране, а также содержалось предложение «передать власть народу».

В то же время, «главный стратегический мыслитель» оппозиции не уточнил, где именно можно ознакомиться с данным документом годичной давности и каким именно образом он предлагал претворить в жизнь большевистский лозунг «вся власть народу».

Наши попытки найти хоть какие-то плоды деятельности «Мыслительного центра» Гамбара не увенчались успехом – интернет-сайта у этой структуры, по-видимому наспех состряпанной под оставшегося без должности бывшего башгана, нет, в крупнейших соцсетях никакой активности под данным названием никто не ведет.

Видевший же данный документ депутат А.Мирзазаде назвал его некомпетентным и не представляющим никакой ценности (об этом здесь).

Впрочем, неспособность систематизировать свою демагогию и придать мыслям хоть какую-то осязаемую форму в виде полноценного документа – отличительная черта представителей провинциальной азербайджанской оппозиции.

Ограниченность лозунгами, большая часть из которых носит откровенно популистский характер – это то, чем грешат практически все оппозиционные политики, вышедшие из шинели т.н. «народно-фронтового движения» начала 90-х годов.

Гамбар в данном случае не исключение.

Эксплуатация символов АДР

Однако еще боле любопытной может считаться очередная попытка мусаватистов и фронтовиков использовать бренд АДР, дабы сокрыть свой до ничтожного малый политический капитал.

Как известно, в канун президентских выборов оппозиционные партии провели не один митинг, на который им ни разу не удалось собрать значительного количества своих же сторонников.

Данные акции стали очередным свидетельством узости электоральной базы оппозиции, нежелания населения поддерживать устаревшие лозунги политиков, застрявших в начале 90-х и, как никогда прежде, обнажили их неспособность формулировать актуальную повестку, отвечающую требованиям времени.

Выход из этой ситуации Гамбар и его команда видят в беспощадной эксплуатации символов прошлого. Правда, на каком основании эти господа эксплуатируют бренд «Мусават» - само по себе загадка, поскольку идеологически между партией Гамбара и взглядами М.Э.Расулзаде – пропасть.

Так и не определившийся за все эти годы со своей политической позицией, «Мусават» Гамбара не смог сформировать серьезную идеологию, и для того, чтобы понравиться тем или иным кругам и потенциальным спонсорам не раз менял свой политический окрас.

То он занимал позицию близкую к турецкой партии МНР (Бозгурд), проповедуя тюркизм, то, для того, чтобы претендовать на наследие Абульфаза Эльчибея, облачался в форму «национальной демократии». Порой для получения грантов из Европы он надевал мантию «либерализма».

А временами и вовсе, для получения голосов исламистского электората, пропагандировал религиозные лозунги, открыто выступая в поддержку радикальных элементов, ставивших целью свержение светского режима.

Не стал исключением и митинг, организованный в день рождения М.Э.Расулзаде в Новханах.

«Заводилы» акции - лидер ПНФА Али Керимли, экс-башган Иса Гамбар и его подручный Ариф Гаджилы пытались противопоставить нынешние власти эпохе АДР, апеллируя к ценностям прошлого.

Не станем заострять внимание на демагогии ораторов, однако отметим, что и тут не обошлось и без казусов.

Так, заговорившийся Гаджилы внезапно пообещал не только возродить величие своей партии, но и вернуть всех в начало 90-х.

В эпоху, которую все мы запомнили за ее нестабильность, бесконечное насилие и катастрофическое экономическое положение, вызванное, кстати, отсутствием профессионализма у действующей в то время власти фронтовиков.

Прочие месседжи лидеров нафталиновой оппозиции удивительным образом совпадали с критичными заключениями некоторых зарубежных кругов.

Чья бы корова мычала…

Не секрет, что решительная политика Президента Азербайджана, базирующаяся лишь на национальных интересах, серьезно беспокоит антиазербайджанские силы во главе с Арменией и ее зарубежными покровителями.

И азербайджанское общество не раз становилось свидетелем того, как выполняющие их заказы внутренние антинациональные группы пытались расшатать внутриполитическую стабильность.

Наглядным тому свидетельством может служить дело Руслана Баширли – председателя молодежного движения «Йени фикир», сотрудничавшего со спецслужбами Армении и позднее раскаявшегося в своем преступлении.

Позже сотрудничество оппозиционных сил с армянскими организациями вновь всплыло в повестке, когда стало известно о соглашении, подписанном азербайджанской оппозиционной партией «Мусават» и Армянским Общенациональным Движением (АОД) Левона Тер-Петросяна.

Читайте подробнее:

Пара слова о тандеме «Мусават» - «Армянское Общенациональное Движение»

Новость об этом в октябре 2010-го «слетела с уст» координатора оппозиционного Армянского Национального Конгресса Левона Зурабяна.

«Я не вижу ничего плохого в том, что между сторонами региона подписана серьезная декларация и от Азербайджана (точнее от партии «Мусават» - ред.) получено согласие без уступок с армянской стороны», - сказал Зурабян (являющийся правой рукой бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна).

С ним, ко всеобщему удивлению, согласился и представитель «Мусават» - Ариф Гаджилы, ныне возглавляющий эту партию.

Все это старо как мир.

Политические авантюристы архаичного мышления вроде Али Керимли, Исы Гамбара и Арифа Гаджилы не хотят мириться с реалиями 21-го века, а потому любыми путями пытаются вернуться в политическую жизнь страны.

Однако подобная низкопробная политика едва ли может вызвать одобрение даже у ближайших сторонников. И именно поэтому последовательное сокращение социальной базы этих политиков никого не удивляет.

Адекватного избирателя вряд ли может завлечь деятельность, направленная на выполнение заказов, поступающих из-за рубежа, с целью подрыва стабильности внутри страны и поддержания общества в перманентно напряженном состоянии.

Тем не менее, реалии последних 20-ти лет складывались для таких политиков не самым удачным образом. Сегодня они объективно не воспринимаются обществом, а их попытки подорвать стабильность – это вопрос, входящий в компетенцию уже не политических аналитиков, а скорее правоохранительных органов.

1news.az