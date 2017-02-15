Противостояние между Грецией и Турцией вновь вылилось в воды Эгейского моря.

Вскоре после неудачной попытки государственного переворота в Турции в ночь с 15-го на 16-е июля 2016-го года группа турецких военных угнала военный вертолет и прилетела на нем в Грецию. С того момента, несмотря на все разумные требования турецкой стороны об экстрадиции путчистов, Афины наотрез отказались передать их Анкаре.

После скандала вокруг беглых путчистов напряжение в отношениях Греции и Турции вновь переросло в политическую, а затем почти и в военную плоскость. Греки вспомнили о давно забытом споре, и Кардакский кризис снова возник между двумя соседями.

Так что же из себя представляет Кардак? Как эти два скалистых островка стали предметом территориальных споров между Грецией и Турцией?

Кардак – это пара из двух небольших необитаемых островков в Эгейском море, расположенных между греческим архипелагом Додеканес (Он Ики Ада) и юго-западным материковым побережьем Турции. Они лежат в 3,8 морских милях к западу от побережья турецкого полуострова Бодрум, в 5,5 морских милях к востоку от греческого острова Калимнос (Килимли), и в 2,5 морских милях к юго-востоку от ближайшего небольшого греческого островка Калолимнос. Общая площадь Кардака составляет 4 гектара. В народе его называют Икизче, то есть «близняшки». В Греции популярны названия Имия и Лимния.

Для того, чтобы иметь полное представление о конфликте, необходима небольшая историческая справка.

Отошедший фашистской Италии по Лозаннскому миру 1923 года архипелаг Он Ики Ада был передан Греции соглашением от 1946 года, то есть лишь после Второй мировой войны. Но островки Кардак в официальные документы не попали, и их принадлежность не была установлена. Таким образом, Турция предъявила законные претензии на острова, ссылаясь на соглашение 1932 года с Италией, по которому имела полное право на земли. С середины 70-х годов прошлого столетия Турция и Греция вступили в спор о правах на территориальные воды и шельф в Эгейском море.

В 1994 году парламент Греции ратифицировал конвенцию ООН, по которой потребовал расширить границы территориального моря и континентального шельфа до 12 миль. Турция отказывалась, так как в этом случае Эгейское море превратилось бы в греческое владение. Анкара также не признала положение конвенции, по которому острова имеют прибрежную отмель и зону морского владения страны надо считать от них, а не от материка.

В декабре 1995-го года турецкое судно «Фиген Акат» село на мель недалеко от Кардака. Данный инцидент чуть не стал причиной войны между двумя странами. Греция вспомнила об островках, предварительно предъявив на них права. Тогда греческие военные, высадившиеся на восточном острове, водрузили туда флаг своей страны. В результате в регион были стянуты корабли как греческих, так и турецких ВМС.

В ответ на действия греков, по личному поручению премьер-министра Турции Тансу Чиллер турецкая армия была приведена в полную боевую готовность. Отряд коммандосов Подводных сил Военно-морского флота ВС Турции (SAT – Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı) провел ночную спецоперацию и, прорвав линию кораблей неприятеля, высадился на западном острове.

В результате конфликта упал греческий вертолет, 3 офицера ВС Греции погибли, несколько греческих военнослужащих попали в плен. На острове был водружен флаг Турецкой Республики.

30 января 1996-го года – день высадки турецких морских пехотинцев на Кардаке в Греции назвали днем несмываемого позора. Немногим греческим политикам, признавшим Кардак частью Турции, приклеили клеймо предателя.

Между тем, после переговоров при посредничестве президента США Билла Клинтона, американского дипломата Ричарда Холбрука и генерального секретаря НАТО Хавьера Солана стороны обязались отвести войска.

В феврале 1996-го года Европарламент «присудил» острова Греции. Турция назвала решение односторонним и не имеющим юридической силы.

С тех пор диалог о разделе бассейна Эгейского моря продолжается без каких-либо существенных результатов. Стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении, как территориальных вод, так и воздушного пространства. Противостояние военно-воздушных сил двух стран вошло в турецкую историографию под названием «Собачьи бои» (İt Dalaşı).

Спустя 21 год турецкие и греческие военные судна опять маршировали вокруг спорного Кардака. В день годовщины кризиса начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Хулуси Акар и командующие родами войск турецкой армии посетили Кардак на крейсере.

Этому шествию попытались помешать несколько катеров береговой охраны ВМС Греции, но тщетно. А отчаливший от острова Кос (Истанкёй) и взявший курс на Кардак еще одно греческое военное судно было успешно заблокировано катером турецкой береговой охраны, патрулировавшим район.

В тот же день на острове Калимнос министр обороны Греции Панос Камменос принимал участие в церемонии почтения памяти трех офицеров, погибших в ходе Кардакского кризиса 21-летней давности. После церемонии греческий министр демонстративно полетел на вертолете рядом с Кардаком.

Кризис разгорелся с новым размахом.

Греция в очередной раз обвинила Турцию в нарушении ее территориальных вод и воздушного пространства. Премьер-министр Алексис Ципрас заявил, что, мол, в Эгейском море нет спорных территорий и его страна готова защитить свой суверенитет основываясь на принципах международного права и европейских конвенций.

В свою очередь, официальная Анкара четко дала понять, что Турция выступает за исключительно мирное решение всех существующих проблем, но терпеть выходки Греции впредь она не собирается.

На фоне напряженных отношений между Грецией и Турцией дипломаты обеих стран пытаются найти выход из сложной ситуации и наладить отношения. А для этого, в первую очередь, Греция должна немедленно и безоговорочно экстрадировать путчистов в Турцию, которые на родине обвиняются в государственной измене и национальном предательстве.

Что касается сути кризиса, то проблема намного глубже и серьезней. По мнению некоторых турецких военных экспертов, за последнюю пару лет греки заняли около 18-ти турецких необитаемых островков, рифов и скал. Эти объекты они используют в качестве военных складов и командных пунктов. Многие считают, что занятые греками островки в будущем могут быть использованы ими в качестве плацдарма на случай военного конфликта с Турцией.

Получается, что греки преднамеренно напрягают обстановку и накаляют страсти вокруг Кардака.

Неужто их действия – отвлекающий маневр?

Во всяком случае, турецкая сторона опровергает эти утверждения и не допускает подобный сценарий развития событий.

Нет сомнения в том, что поведение Греции в этом вопросе не соответствует принципам международного права. Один только факт того, что Греция намеревается проводить военно-морские учения на острове Кос вопреки демилитаризованному статусу Эгейского моря, свидетельствует о явном нарушении ею основополагающих принципов международного морского права.

Попытки превратить Эгейское море в «греческое озеро» ни к чему хорошему не приведут.

А испытывать терпение турецкого народа не стоит.

Греки об этом знают не понаслышке.

Джейхун Алекперов