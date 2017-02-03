В свете последних событий становится предельно ясно, что, будучи в заключении, Абдулла Оджалан приносит террористической Рабочей партии Курдистана больше пользы, нежели на свободе.

В 1999 году премьер-министр Турции Бюлент Эджевит сумел договориться с американцами и другими союзниками по НАТО о необходимости ареста и доставки в Турцию скрывающегося за границей Абдуллы Оджалана – главаря террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), повинного на тот момент в смерти около 30 тыс. граждан страны.

По сути, выдающийся турецкий политический деятель оказал своей стране вторую крупную услугу спустя 25 лет после высадки турецкого десанта на Кипре и предотвращения «Энозиса», аннексии острова со стороны Греции. В этом смысле, Эджевит намного превзошел своих оппонентов из правого лагеря, озвучивающих популистские лозунги, а на деле не готовых принять решительные шаги.

Так, после длительного путешествия по Греции, Италии, России, Сирии и ряду других стран, лидер курдских сепаратистов был арестован в Кении в ходе совместной операции турецких и американских спецслужб. Он был доставлен в Турцию, предан правосудию и приговорен к смертной казни.

Казалось бы, с террором в Турции покончено раз и навсегда.

Но не тут-то было.

Эти события происходили в довольно сложный период в истории Турции. На юго-востоке происходили жестокие столкновения с курдскими террористами, а страна вела длительные переговоры с ЕС о предоставлении Турции статуса страны-кандидата в члены Европейского союза.

В 1999 году правительство Эджевита, отвечающее Копенгагенским критериям ЕС, добилось еще одного успеха, закрепив за Турцией на саммите в Хельсинки статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Однако данный статус повлек за собой тяжелое бремя обязательств, одно из которых заключалось в отмене смертной казни.

Теперь, турецким властям, не успевшим осуществить казнь «террориста номер один», пришлось поработать над новой формулой совершения правосудия над Оджаланом.

Вскоре, смертный приговор был заменен на пожизненное заключение в одиночной камере на острове-тюрьме Имралы в Мраморном море. Турецкая общественность долго негодовала, хотя со временем смирилась с этим решением.

Лидеру Демократической левой партии, главе коалиционного правительства Бюленту Эджевиту, а также председателю представленной в коалиции Партии отечества, вице-премьеру Месуту Йылмазу пришлось долго уговаривать другого члена коалиции – лидера Партии националистического движения, вице-премьера Девлета Бахчели, чтобы тот не оказывал сопротивление замене смертной казни на пожизненное заключение.

Впоследствии, выяснилось, что это было роковой ошибкой правительства. С тех пор прошло 18 лет, а Турция так и не стала членом ЕС, наоборот, сегодня переговорный процесс между Анкарой и Брюсселем находится на грани срыва. А Оджалана, содержащегося в тюрьме на острове Имралы, европейские власти используют в качестве инструмента политики давления на Турцию.

Сегодня вряд ли от Оджалана было бы больше пользы для PKK, если бы он оказался на свободе.

В попытке превратить террориста в так называемый «символ курдского сопротивления», идеологи PKK принялись создать «мученический» образ Абдуллы Оджалана. Тот факт, что террористы неоднократно проигнорировали призывы Оджалана сложить оружие и продолжить борьбу на политическом поприще, лишний раз свидетельствует о том, что PKK отнюдь не заинтересована в освобождении своего уже мнимого лидера.

Несмотря на то, что ЕС причислил PKK к числу террористических организаций, курдские сепаратисты спокойно разгуливают по улицам крупных европейских городов с портретами террориста, устраивают акции, проводят митинги и даже устанавливают палатки на центральных площадях возле госучреждений.

Как бы то ни было, двойные стандарты в ЕС уже давно в порядке вещей.

Делать из Оджалана второго Бобби Сэндса тоже не получится.

В отличие от знаменитого активиста, члена Ирландской республиканской армии (IRA) и узника пресловутой британской тюрьмы «Блок Эйч» (The H Blocks), умершего в процессе Ирландской голодовки 1981-го года (Irish Hunger Strike), Абдулла Оджалан прекрасно себя чувствует на острове-тюрьме Имралы. Он пользуется многими привилегиями, предоставленными правительством Турции, и наложить на себя руки вовсе не собирается.

Увы, господа, но такие варианты в XXI веке уже не проходят. Век инноваций, понимаете ли…

«Великомученика» из детского палача Оджалана не выйдет, равно как и лидера курдского народа.

Большинство курдов юго-восточных провинций Турции по сей день проклинают Оджалана. Неся службу в рядах Вооруженных сил Турции, многие герои курдского происхождения с огромной силой воли противостоят тому злу, что он создал без малого 40 лет назад.

А Турция никогда не забывает своих героев.

Джейхун Алекперов