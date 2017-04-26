В апреле 2017 года известный журнал National Geographic Россия проводил фотоконкурс «Город в фокусе», в котором приняли участие пять фотографий известного издателя и блогера Бахрама Багирзаде.

Из пяти присланных работ жюри отобрало три его фотографии - «Баку – город контрастов», «Время не ждет» и «Наследие», которые были опубликованы на сайте National Geographic Россия. По итогам конкурса Бахрам Багирзаде занял второе место.

Ознакомиться с фотоработами Б.Багирзаде можно по ссылке http://www.nat-geo.ru/photo/1035032/