Бахрам Багирзаде рассказал о жестоком розыгрыше над Джавидом Имамвердиевым: К нему звонил весь город!

В КВН у нас была сценка, которая называлась «Телефон».

Мы выходили парами – Азик с Эльчином, я с Вадо, Мурад Дадашев с Джабиром, и изображали телефонный разговор парня с девушкой с типично бакинскими приколами. «Я так хочу, чтобы мы ехали на машине в Загульбу и чтобы на повороте задние колеса пропели: «Ай, мама!» или «Мой папа такой строгий, что если я не приду домой вовремя, он меня с братьями убьет»…

Однажды мне в голову пришла блестящая идея подколоть Джавида Имамвердиева, моего двоюродного брата и администратора КВН в одном лице, и мы с Вадо, который изображал девушку, на одном из концертов разыграли сценку:

- Алло?

- Да!

- Это 96-09-74?

- Да, а что?

- А Бахрама можно будет?

- Это я!

Вскоре тот самый концерт, записанный на камеру, смонтировали, и тысячи видеокассет разлетелись по всему городу. А через пару дней, практически на рассвете, у меня дома раздался телефонный звонок. Когда я снял трубку, то понял только одно - это голос Джавида, потому что все остальное был дикий крик: «Я тебя убью, Бахрам-а-а-ам!!! Ко мне весь город звони-и-и-ит!!!»

Пришлось ждать несколько минут, чтобы вставить хотя бы одно слово и узнать причину столь бурной реакции моего брата. И только тогда я понял, что, произнося со сцены телефонный номер, мы с Вадо даже не подумали, чем это может закончиться… Что поделаешь, мне пришлось по утрам, как на работу, приходить к Джавиду домой и отвечать на звонки. И вы думаете, мне, двадцатилетнему парню, это не нравилось? Я же флиртовал с каждой девушкой, которая звонила по этому телефону!

С тех пор прошло много лет… Как-то раз Джавид мне сказал: «Ты знаешь, иногда по этому номеру все еще звонят и просят тебя»…

P.S. Многие, прочитав этот рассказ, возможно, захотят позвонить по этому номеру. Не делайте этого, там давно уже живут совершенно другие люди и я не смогу вам ответить.....)))))

Бахрам Багирзаде